China critica a EE.UU. por presentar cargos contra el expresidente de Cuba Raúl Castro

China arremetió el jueves contra la decisión de EE.UU. de presentar cargos penales contra el expresidente de Cuba Raúl Castro.…

China arremetió el jueves contra la decisión de EE.UU. de presentar cargos penales contra el expresidente de Cuba Raúl Castro.

“Nos oponemos al abuso del proceso judicial”, declaró a los periodistas el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

“EE.UU. debe dejar de amenazar a Cuba con el uso de la fuerza. China apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de la soberanía nacional y la dignidad nacional y en oponerse a la injerencia externa”, añadió.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra el expresidente Castro, a quien señala como uno de los presuntos responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996.

Los cargos contra Castro se hicieron públicos previo a una ceremonia en Miami para recordar el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate por parte de las Fuerzas Armadas de Cuba. Castro era ministro de Defensa cuando ocurrió el hecho, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas estadounidenses.

Quienes fallecieron entonces fueron Carlos Costa, Armando Alejandro Jr., Mario de la Pena y Pablo Morales.

El Departamento acusa a Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.

Durante la ceremonia en Miami, que comenzó después de que se hiciera pública la acusación, el secretario de Justicia interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró que el Gobierno de Estados Unidos no olvida a quienes murieron en 1996.

“Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en Estados Unidos por presuntos actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses. El presidente Trump y este Departamento de Justicia están comprometidos a restablecer un principio simple: si matas a estadounidenses, te perseguiremos. No importa quién seas. No importa el cargo que ocupes”, señaló Blanche en un comunicado.

El documento también incluye a otras personas, los pilotos que presuntamente estuvieron involucrados en el derribo, cada uno de los cuales enfrenta un cargo por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

Los acusados han sido identificados como Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Bargaza, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, si los acusados son declarados culpables, podrían ser condenados a pena de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

Castro y Pérez-Pérez, además, enfrentan penas de hasta cinco años de prisión por cada uno de los cargos por destrucción de aeronaves.

Entre los acusados, González-Pardo Rodríguez ya está bajo custodia en Estados Unidos. Espera sentencia en Estados Unidos por hacer declaraciones falsas en un documento migratorio, según el Departamento de Justicia.

El presidente Miguel Díaz-Canel publicó un mensaje en X en el que rechazó la decisión del Departamento de Justicia.

“La pretendida acusación contra el general de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”, manifestó.

“Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, agregó el mandatario, quien describió el derribo de los aviones en 1996 como una acción “en legítima defensa”.

“La altura ética y el sentido humanista de su obra, derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el General de Ejército Raúl Castro. Como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral, frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe”, concluyó.

El canciller Bruno Rodríguez se pronunció de forma similar. En su cuenta de X, calificó la acusación de “farsa” y dijo que “pretende reforzar la narrativa fraudulenta para justificar la agresión reforzada contra el pueblo cubano”.

“Cuba no renunciará a su derecho inalienable a la legítima defensa. Ratificamos nuestro firme respaldo al General de Ejército y el compromiso inquebrantable con la defensa de la Patria, la Revolución y el Socialismo”, señaló.

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