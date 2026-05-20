China confirma la compra a Boeing y otros términos comerciales de la visita de Trump

China anunció el miércoles que comprará 200 aviones Boeing y que colaborará con Estados Unidos para reducir los aranceles, confirmando…

China anunció el miércoles que comprará 200 aviones Boeing y que colaborará con Estados Unidos para reducir los aranceles, confirmando algunos detalles del resultado de la visita del presidente Donald Trump a Beijing la semana pasada.

El acuerdo, que pondría fin a una congelación virtual de las ventas de aviones Boeing a China que duró casi una década, fue anunciado el miércoles por el Ministerio de Comercio chino.

También indicó que Estados Unidos y China están negociando una prórroga de la tregua comercial que expira en noviembre, y que debatirán un marco para la reducción recíproca de aranceles sobre bienes por un valor aproximado de US$ 30.000 millones.

El comunicado del Ministerio de Comercio se hizo eco de las expectativas expresadas por funcionarios de la administración Trump el viernes pasado, al término de una cumbre de dos días en Beijing entre Trump y el líder de China, Xi Jinping.

China también afirmó que colaborará con Estados Unidos para ampliar el comercio bilateral de productos agrícolas y garantizar la estabilidad del suministro de tierras raras en las cadenas de suministro mundiales, aunque no especificó cómo.

The-CNN-Wire

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