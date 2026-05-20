Blanche no descarta que acusados del 6 de enero se beneficien del fondo contra la instrumentalización

El secretario de Justicia interino Todd Blanche dejó claro este miércoles que la conducta de los acusados por la insurrección…

El secretario de Justicia interino Todd Blanche dejó claro este miércoles que la conducta de los acusados por la insurrección del 6 de enero de 2021 que atacaron a los agentes policiales y otras autoridades será tomada en cuenta cuando la comisión, que está a punto de crearse, revise las solicitudes al fondo contra la instrumentalización.

“Uno de los factores que los comisionados tienen que considerar es lo que hizo el reclamante, la conducta del reclamante”, dijo Blanche a Paula Reid de CNN en una entrevista el miércoles. “El reclamante tendría que decir: ‘agredí a un policía y quiero dinero’.”

“Que los comisionados le den dinero a esa persona —a ese reclamante— depende de ellos. Pero ese es uno de los factores que tienen que considerar”, continuó, añadiendo que Trump “no está a favor de agredir a las fuerzas del orden”.

Blanche dijo a CNN que no podía descartar por completo esa posibilidad con alguien que fue violento contra los agentes, diciendo que todo depende de los comisionados.

“Así que, si los comisionados le dan dinero a esa persona, a ese reclamante, depende de ellos”, dijo.

Las declaraciones se producen mientras demócratas y otros han expresado inquietudes de que quienes participaron en el ataque del 6 de enero puedan tener un amplio acceso al enorme fondo de dinero de los contribuyentes si simplemente demuestran que fueron procesados por el Departamento de Justicia en el pasado.

Algunas de esas personas —incluidas las que actuaron violentamente ese día— ya han estado buscando millones de dólares del Gobierno, y CNN informó más temprano el miércoles que muchas de ellas quieren presentar reclamos al fondo mientras sea posible.

Los comentarios de Blanche constituyen la explicación más clara hasta ahora por parte del Departamento de Justicia sobre cómo funcionaría el proceso de solicitud del fondo.

El fondo será administrado por una comisión cuyos miembros son elegidos por el secretario de Justicia de Trump y que pueden ser destituidos por el presidente en cualquier momento. Uno de los cinco miembros será elegido “en consulta” con el Congreso, aunque no está claro cómo será esa consulta o qué tan estrictamente se adherirá a ella el secretario de Justicia. Los miembros no recibirán pago por su servicio.

Blanche dijo en su entrevista con CNN que no creía que “tengas que ser rico” para servir en el cargo no remunerado y expresó optimismo de que encontrará personas adecuadas para integrar la comisión.

“Creo que hay muchas profesiones — personas realmente inteligentes en profesiones — que pueden encargarse de un trabajo como este”, dijo. “Van a ser personas inteligentes. Van a ser personas que entienden las sensibilidades políticas que usted está planteando”.

“Hemos tenido a un montón de solicitantes desde que anunciamos esto, pero eso es algo que, cuando estemos listos para anunciar quiénes son los comisionados, lo haremos saber”, añadió.

El secretario también intentó disipar cualquier inquietud de que los reclamantes puedan recibir pagos exorbitantemente altos del fondo, diciendo que “este no es un proceso para hacerse rico’.”

“Se establecen procesos de reclamos todo el tiempo cuando hay grandes cantidades de posibles víctimas que puedan ser compensadas”, dijo. “No significa que todas esas víctimas se hagan ricas porque se establezca un proceso de reclamos. Solo significa que hay dinero reservado”.

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