Bettina Anderson soñaba con casarse con Donald Trump Jr. en la Casa Blanca, pero tendrá una ceremonia en una isla

La socialité y modelo de Palm Beach, Bettina Anderson, celebrará este sábado su matrimonio con el hijo mayor del presidente…

La socialité y modelo de Palm Beach, Bettina Anderson, celebrará este sábado su matrimonio con el hijo mayor del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr., en una isla tropical. No será la boda que la novia había imaginado originalmente.

Anderson había expresado inicialmente su interés en casarse en la Casa Blanca, según informaron varias fuentes a CNN. Sin embargo, el novio no lo consideró apropiado, especialmente dada la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel con Irán, según una de las fuentes. El presidente Donald Trump también les dijo a sus aliados que no le parecía una buena idea.

La pareja optó por una ceremonia pequeña y exclusiva en una isla de las Bahamas, donde Anderson ya había publicado imágenes de aguas cristalinas y playas solitarias. También podría haber una celebración posterior en la Casa Blanca a finales de este año, según una fuente cercana al asunto.

Amigos de Trump Jr. comentaron a CNN que nunca habían visto al novio tan feliz.

Técnicamente, Trump Jr. y Anderson ya están casados; un certificado de matrimonio presentado en el condado de Palm Beach demuestra que contrajeron matrimonio legalmente el jueves. Esto no es inusual para las parejas que optan por bodas en destinos internacionales.

Para Trump Jr., fue un compromiso breve que siguió a uno considerablemente más largo. Tras separarse discretamente de Kimberly Guilfoyle, su prometida durante aproximadamente cuatro años, después de las elecciones de 2024, se le vio en Palm Beach y luego en Mar-a-Lago, de la mano de Anderson.

Su noviazgo oficial se produjo en la investidura del presidente: Anderson acompañó a Trump Jr. en el Capitolio, bailó con él en la investidura y comió McDonald’s a bordo del avión familiar con un vestido de diseñador y un bolso Dior a juego. El noviazgo público provocó algunos rumores que se difundieron a través de fuentes anónimas en las portadas de los tabloides.

Después de un año juntos, incluyendo una aparición en un viaje presidencial a Escocia, Trump Jr. le propuso matrimonio. El presidente reveló la noticia a los invitados a la fiesta navideña en la Casa Blanca.

“Este ha sido, sin duda, el fin de semana más inolvidable de mi vida. Me caso con el amor de mi vida y me siento la mujer más afortunada del mundo”, dijo Anderson en unas declaraciones improvisadas en el Salón de la Cruz de la Casa Blanca.

Este fin de semana, Trump Jr. y Anderson celebrarán oficialmente su boda en una pequeña isla de las Bahamas. El presidente anunció el viernes que no asistirá.

“Considero importante permanecer en la ciudad de Washington en la Casa Blanca durante este importante momento. ¡Felicidades a Don y Bettina!”, publicó Trump en Truth Social.

Según dos personas familiarizadas con los planes, la boda será íntima a propósito, con la familia y los amigos más cercanos de la pareja conformando la lista de invitados, que no supera las 50 personas.

También se están implementando medidas de seguridad adicionales después de que se filtrara la ubicación de la boda a principios de esta semana, según informaron a CNN fuentes cercanas al asunto. La pareja ya estaba preocupada por la seguridad antes del evento, y ahora esas preocupaciones se han intensificado.

Se espera que los hermanos del novio, Eric Trump e Ivanka Trump, asistan con sus respectivas parejas, al igual que los cinco hijos de Trump Jr.: Kai, Donald III, Tristan, Spencer y Chloe, cuyas edades oscilan entre los 11 y los 19 años.

Trump estuvo casado anteriormente con Vanessa Trump, quien anunció esta semana que padece cáncer de mama. Tras su divorcio, Trump Jr. y Vanessa Trump mantuvieron una estrecha relación, celebrando a su hija Kai antes de su baile de graduación, en su fiesta de cumpleaños número 19 y en su graduación en los últimos días.

Anderson, de 39 años, se ha posicionado como influencer en las redes sociales, publicando enlaces a sus prendas de diseño y sus productos favoritos —desde bikinis hasta sombreros de pescador y máscaras LED— junto con comentarios ingeniosos en fotos que reflejan un estilo de vida glamuroso. Entre sus reflexiones en Instagram: “¿Ahora tengo que saber la marca y el modelo de los aviones en los que viajo? ¡Si apenas sé qué coches hay!” y “[Hablando con mi amiga casada] ¿Así que él siempre está ahí? ¿En tu casa? ¿Y no te cansas de él?”.

“La temporada de Palm Beach es como nuestras Olimpiadas de Invierno”, escribió junto a una imagen con su prometido, vestido de etiqueta.

La pareja causó revuelo el mes pasado con una ostentosa despedida de soltera para cientos de invitados en el salón de baile de Mar-a-Lago, con un pastel de tres pisos adornado con encaje y exuberantes arreglos florales. Los asistentes, entre ellos Erika Kirk, la diseñadora Stacey Bendet y la exesposa del presidente, Marla Maples, recibieron bolsas de regalo de lona con monograma, llenas de lujosas velas Lafco, parches para los ojos Mutha y una gama de productos para el cuidado de la piel, una taza de té de porcelana y cárdigans Alice + Olivia en tonos pastel. Anderson compartió enlaces a todos ellos.

“El amor lo conquista todo”, decían las galletas decoradas a medida.

Mientras tanto, en Atenas, Guilfoyle, la exprometida de Trump Jr. y ahora embajadora de Estados Unidos en Grecia, mantiene una estrecha relación con la familia Trump. A pesar de años de compromiso y múltiples ultimátums, la boda nunca se concretó y, en privado, quedó devastada, según una fuente cercana al asunto. El viernes por la noche salió de fiesta y llegó a la Final Four de la Euroliga en Atenas con un minivestido y tacones de aguja, radiante de felicidad.

“Me alegro por Don”, declaró recientemente a The New York Times en una entrevista. “Le deseo, por supuesto, todo lo mejor”.

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