Barbie se une a la fiebre del mundial con una muñeca inspirada en la selección de México

La muñeca Barbie también se suma a la fiebre mundialista con una edición especial vestida con un uniforme deportivo inspirado…

La muñeca Barbie también se suma a la fiebre mundialista con una edición especial vestida con un uniforme deportivo inspirado en la selección mexicana de fútbol.

Se trata de una figura lanzada originalmente por Mattel en 2022, pero que la empresa de coleccionables Luppa relanza ahora en México de cara a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con un comunicado de Luppa, la muñeca representa el “espíritu y garra de mujeres en el deporte” y forma parte de la colección “Barbie: Poder & Estilo”. La figura luce una camiseta verde con líneas diagonales blancas y rojas, shorts blancos con detalles verdes, tenis deportivos blancos, calcetas largas verdes y un balón de fútbol, además de un peinado con cola de caballo.

La edición, llamada “Soccer Player Barbie”, incluirá también un fascículo con información sobre destacadas figuras del deporte mexicano, entre ellas Charlyn Corral, Alexa Moreno, Paola Espinosa y Jacqueline Ovalle.

Según informó la compañía, se lanzarán solo 5.000 unidades, que estarán disponibles hasta el 27 de mayo en los principales puestos de revistas de México.

The-CNN-Wire

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