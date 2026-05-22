Ataque con armas de fuego contra un avión de la Policía Nacional de Colombia deja tres heridos

Un avión de la Policía Nacional de Colombia fue atacado este viernes con armas de fuego poco después de despegar…

Un avión de la Policía Nacional de Colombia fue atacado este viernes con armas de fuego poco después de despegar del aeropuerto del municipio de Ocaña con rumbo a Bogotá, informó la propia policía en un comunicado.

El ataque ocurrió alrededor del mediodía y dejó heridos a tres agentes, dijo el reporte. Las lesiones no fueron de gravedad y los uniformados, quienes fueron atendidos en un hospital, se encuentran estables, agregó.

De acuerdo con la Policía, el avión llevaba a 14 personas —10 pasajeros y cuatro tripulantes— y recibió ráfagas de fusil. La corporación también difundió fotografías y videos que muestran algunos disparos en la aeronave.

El director de la fuerza, William Rincón Zambrano, describió el hecho como un “ataque terrorista” que puso en riesgo al vehículo. En un mensaje en video, también dijo que las maniobras de la tripulación evitaron que la situación empeorara y permitieron que el vuelo continuara hasta llegar al aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Hasta ahora, las autoridades no han atribuido el ataque a algún grupo en específico. De acuerdo con Rincón Zambrano, hay investigaciones en marcha y se ofrecerá una recompensa de 100 millones de pesos colombianos, unos US$ 27.000, por información que ayude a detener a los agresores.

“Le mandamos un mensaje muy claro a todos los grupos narcoterroristas: les decimos que no vamos a permitir que ustedes sigan atacando de esta forma no solamente a nuestros uniformados sino también a Colombia. Seremos contundentes”, dijo.

El ataque contra el avión de la Policía Nacional se dio a conocer apenas horas después de que autoridades confirmaran que enfrentamientos armados en la zona rural del país dejaron al menos seis personas muertas y alrededor de 100 heridas.

The-CNN-Wire

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