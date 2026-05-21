Asistente de Epstein acusó a tres presuntos abusadores no identificados antes, dice presidente de la Comisión de Supervisión

La asistente de larga data de Jeffrey Epstein entregó a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes tres…

La asistente de larga data de Jeffrey Epstein entregó a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes tres nuevos nombres de presuntos abusadores en la red del delincuente sexual condenado, una revelación que el presidente de la comisión, James Comer, describió como una pista prometedora en la investigación de su panel sobre los delitos de Epstein.

La asistente, Sarah Kellen, proporcionó los nombres en una entrevista a puerta cerrada este jueves, dijo Comer. Se negó a identificar a las personas, pero señaló que no eran previamente conocidas y prometió publicar una transcripción de la entrevista de Kellen lo antes posible.

“Los nuevos nombres, eso es lo que hemos estado esperando”, dijo Comer, y añadió: “Hoy estoy más optimista de lo que he estado en mucho tiempo”.

Kellen es una figura polarizadora en el entorno de Epstein, cuyo trabajo con el desacreditado financiero fallecido le dio acceso a información significativa sobre sus actividades. En 2007, las autoridades la señalaron como una de las posibles coconspiradoras de Epstein, y muchos creen que lo ayudó a reclutar y abusar de niñas. Pero ella se ha descrito a sí misma como una víctima del abuso de Epstein, y algunos observadores reconocen que su experiencia es compleja, incluso si las autoridades la investigaron por posiblemente ayudar a Epstein.

A lo largo de horas de testimonio a puerta cerrada este jueves, Kellen dijo que no era coconspiradora de Epstein y que no tenía idea de que iba a ser nombrada en el acuerdo de no enjuiciamiento de Epstein de principios de la década de 2000. Por el contrario, Kellen testificó que “trabajó para y fue abusada sexual y psicológicamente por Jeffrey Epstein”, según una copia de sus declaraciones de apertura compartida con CNN.

Kellen describió con detalle gráfico parte del abuso sexual que dice haber sufrido.

“Quiero que esta comisión sepa que el abuso ocurría en promedio semanalmente, y en ocasiones fue violento”, dijo Kellen, de acuerdo con las declaraciones. “Incluyó que Jeffrey entrara en mi habitación en medio de la noche y metiera sus dedos dentro de mí, despertándome de mi sueño. Incluyó una ocasión en Palm Beach cuando me atrapó en el gimnasio bajando la persiana metálica para huracanes, puso la música tan fuerte que nadie pudiera oír, y me violó violentamente”.

La representante demócrata Melanie Stansbury dijo a los reporteros que le preguntó a Kellen sobre su experiencia en el rancho de Epstein en Nuevo México, donde una investigación estatal está en curso, y Kellen dijo que ese fue uno de los lugares donde fue abusada por Epstein.

Kellen dijo que durante años simplemente no le fue posible salir del poderoso control de Epstein: “No tenía adónde ir. No tenía dinero, familia, educación, ni ninguna sensación de que mereciera algo mejor”.

Stansbury dijo que también le preguntó a Kellen si creía que la coconspiradora de Epstein, Ghislaine Maxwell, debería haber sido trasladada a una prisión de menor seguridad o si Maxwell debería recibir un indulto presidencial. A ambas preguntas, Kellen dijo que no, e incluso culpó a Maxwell de parte de los delitos de Epstein, diciendo que “Maxwell llevó a Epstein a transformarse en el monstruo en el que se convirtió”, según Stansbury.

Comer dijo que el Departamento de Justicia no entrevistó a Kellen hasta 2019, argumentando que eso era un ejemplo de que los investigadores habían manejado mal el caso Epstein. CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.

“Surge más evidencia cada vez que traemos a alguien, de que el Gobierno les falló a las víctimas. Eso es lo obvio”, afirmó Comer.

Comer dijo que, tras escuchar su testimonio, cree que Kellen fue una víctima de los crímenes de Epstein, no una posible coconspiradora.

“De todas las personas a las que hemos entrevistado hasta ahora, esta fue por mucho la entrevista más sustantiva y productiva que hemos tenido. Fue muy valiente al presentarse. No puedo imaginar lo difícil que fue para ella entrar en detalles sobre el abuso que sufrió a manos de Epstein y Maxwell”, afirmó Comer.

Sin embargo, otros dijeron que tenían más preguntas para Kellen. El representante demócrata Raja Krishnamoorthi señaló que el panel debería considerar volver a citar a Kellen para una entrevista bajo citación judicial porque había una serie de preguntas que Kellen no respondió en el contexto voluntario de la entrevista de este jueves.

“Lo que quiero escuchar es más discusión sobre otros actores, otras entidades, otras mujeres, quiénes más fueron posibles conspiradores en esto”, dijo Krishnamoorthi.

Otra fuente familiarizada con el testimonio de Kellen dijo a CNN que, si bien Kellen estaba dispuesta a responder preguntas sobre su propio abuso, no compartiría ninguna información sobre el abuso que sabía que otros habían sufrido.

Y aunque Kellen dijo que nunca presenció ningún comportamiento inapropiado por parte del presidente Donald Trump, testificó que creía que Epstein y Trump alguna vez fueron cercanos, dado que Epstein tenía fotografías de Trump colgadas en todas las propiedades de Epstein, agregó la fuente.

Comer dijo que Kellen testificó que Epstein solía ir a Mar-a-Lago para hacer ejercicio, pero que Trump lo echó porque Epstein “coqueteó con la hija de un miembro o algo así”.

The-CNN-Wire

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