Anitta, Lisa y Rema anuncian su colaboración para “Goals”, una canción del Mundial 2026

La brasileña Anitta, la tailandesa Lisa y el nigeriano Rema unirán sus voces en “Goals”, una canción que formará parte…

La brasileña Anitta, la tailandesa Lisa y el nigeriano Rema unirán sus voces en “Goals”, una canción que formará parte de la banda sonora oficial del Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de publicaciones en redes sociales, los tres artistas compartieron un adelanto del tema y de su videoclip, que incluye varias secuencias relacionadas con el fútbol. El anuncio estuvo acompañado de la frase “Three continents, one sound” (“Tres continentes, un sonido”), en referencia a los distintos orígenes de los cantantes. La canción estará disponible el próximo 21 de mayo.

Con “Goals”, Anitta, Lisa y Rema se suman a otros artistas que han lanzado temas como parte de la selección musical oficial de la FIFA para la Copa del Mundo de 2026. Entre ellos destacan “Lighter”, colaboración entre Jelly Roll y Carín León; “Por Ella”, interpretada por Los Ángeles Azules y Belinda; “Echo”, de Daddy Yankee y Shenseea; e “Illuminate”, interpretada por Jessie Reyez y Elyanna.

Además, “Dai Dai”, de Shakira y Burna Boy, fue elegida como la canción oficial del torneo.

The-CNN-Wire

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