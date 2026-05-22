Al menos 4 muertos y 90 personas atrapadas en una mina de carbón china con altos niveles de monóxido de carbono

Al menos cuatro personas han muerto y otras 90 están atrapadas bajo tierra después de que los niveles de monóxido…

Al menos cuatro personas han muerto y otras 90 están atrapadas bajo tierra después de que los niveles de monóxido de carbono “superaran los límites” en una mina de carbón en el noreste de China el viernes por la noche, según medios estatales.

Los esfuerzos de rescate continúan en la mina de carbón Liushenyu, en la ciudad de Changzhi, informó Xinhua. El accidente ocurrió a las 9:43 p.m. hora local (9:43 a.m., hora de Miami) cuando 247 trabajadores estaban bajo tierra.

Al menos 157 personas —incluidas las cuatro fallecidas— fueron evacuadas para las 3:33 a.m. hora local del sábado, según Xinhua.

Al menos 16 de los que aún están atrapados se encuentran en “estado crítico”, informaron los medios estatales.

The-CNN-Wire

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