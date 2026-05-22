Al menos 177 muertes estarían vinculadas hasta ahora al brote de ébola en la República Democrática del Congo, según la OMS

Se cree que al menos 177 muertes están vinculadas al brote de ébola en la República Democrática del Congo y…

Se cree que al menos 177 muertes están vinculadas al brote de ébola en la República Democrática del Congo y que hay cerca de 750 casos sospechosos, declaró este viernes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien advirtió que la violencia está obstaculizando la respuesta.

“La situación del ébola en la RDC es profundamente preocupante”, afirmó el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una actualización publicada en las redes sociales, advirtiendo que las autoridades “saben que la epidemia en la RDC es mucho mayor” que las siete muertes que han sido confirmadas por laboratorio.

“Estas cifras varían a medida que mejoran los esfuerzos de vigilancia y las pruebas de laboratorio; sin embargo, la violencia y la inseguridad están obstaculizando la respuesta”, añadió Tedros.

Se han notificado otros dos casos confirmados y una muerte en la vecina Uganda, indicó Tedros. Describió la situación en Uganda como “estable” y señaló que no se han reportado nuevos casos ni fallecimientos.

The-CNN-Wire

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