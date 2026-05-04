Mueren 9 mineros y 6 son rescatados con vida tras explosión en mina de carbón en el centro de Colombia

Nueve mineros fallecieron y otros seis fueron rescatados con vida de una mina de carbón en el departamento de Cundinamarca,…

Nueve mineros fallecieron y otros seis fueron rescatados con vida de una mina de carbón en el departamento de Cundinamarca, Colombia, luego de una explosión que, según el reporte preliminar de las autoridades, habría sido causada por la acumulación de gases. Así lo confirmó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en un comunicado de prensa.

“Las seis personas evacuadas con vida fueron trasladadas al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben atención médica”, dijo la ANM, tras expresas su solidaridad con las familias de las víctimas.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, informó en cuenta de X que el accidente ocurrió “aparentemente por acumulación de gases” en la mina La Trinidad, en el sector Mantogrande del municipio de Sutatausa.

Rey Ángel detalló inicialmente que al menos 15 mineros quedaron atrapados tras la explosión, de los cuales “3 lograron salir por sus propios medios”. Este martes, de madrugada, se conoció que otros seis lograron ser rescatados, mientras que 9 murieron.

Los trabajadores se encontraban a una profundidad aproximada de 600 metros al momento del accidente, según información preliminar de la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo citada por el gobernador.

En la zona fueron desplegadas tres ambulancias, mientras equipos de emergencia revisaban el sistema de monitoreo continuo de gases con el objetivo de determinar si era seguro ingresar a la mina.

“Los equipos de respuesta adelantan la revisión del sistema de monitoreo continuo de gases para determinar la viabilidad del ingreso por la boca mina del manto Ciscuda”, señaló el gobernador el lunes.

El Puesto de Mando Unificado municipal se “activo de inmediato”, según Rey Ángel, al igual que los protocolos de rescate de la Agencia Nacional de Minería. Organismos de gestión del riesgo departamental y cuerpos operativos locales también se desplazaron al lugar para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

Sutatausa, ubicado a unos 75 kilómetros al norte de Bogotá, forma parte de una de las principales zonas mineras del país, donde la extracción de carbón ha sido durante décadas una actividad económica central, aunque también marcada por frecuentes accidentes.

En 2023, al menos 21 mineros murieron tras una trágica explosión en otra mina de carbón en el mismo municipio. En 2017, un accidente similar en Cucunubá, también en Cundinamarca, dejó 13 trabajadores fallecidos y uno más quedó gravemente herido.

The-CNN-Wire

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