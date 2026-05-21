Acusan a fiscal de Florida de haberse enviado por correo documentos clave de la investigación de Jack Smith sobre Trump

Una exfiscal adjunta del Distrito Sur de Florida ha sido acusada de enviarse por correo electrónico los documentos confidenciales más…

Una exfiscal adjunta del Distrito Sur de Florida ha sido acusada de enviarse por correo electrónico los documentos confidenciales más buscados del Departamento de Justicia en la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el presidente Donald Trump, haciéndolos pasar por recetas de postres.

Carmen Mercedes Lineberger, de 62 años, se enfrenta a dos cargos por delitos graves relacionados con su manejo del Volumen II del informe final de Smith, que detallaba las conclusiones de Smith de que Trump y dos coacusados ​​que trabajaron para él en 2021 manejaron indebidamente documentos de seguridad nacional de su primera presidencia e intentaron obstaculizar los esfuerzos federales para que se devolvieran los registros.

Uno de esos cargos incluye la alegación de que Lineberger pretendía desobedecer una orden judicial de la jueza federal Aileen Cannon, quien había supervisado el caso contra Trump y los otros dos, después de que la jueza bloqueara la publicación del Volumen II en 2025.

Lineberger también fue acusada de dos delitos menores de robo de dinero o propiedad del Gobierno, valuados en menos de US$ 1.000, por cada vez que supuestamente se envió el documento a sí misma.

Este miércoles se declaró inocente y, tras su arresto, no quedó detenida ni se le exigió fianza. El abogado de Lineberger declinó hacer comentarios.

Los fiscales alegan que Lineberger recibió por primera vez una copia del Volumen II en su cuenta de correo electrónico del Departamento de Justicia días antes de que Cannon ordenara que no se publicara.

Según cuentan, meses después, en septiembre, ella reenvió el informe a su cuenta personal de correo electrónico de Hotmail, con el asunto “receta de pastel de chocolate”.

Según los fiscales, a principios de diciembre también lo envió por correo electrónico a su cuenta personal de Gmail, cambiando el nombre del archivo a “Bundt_Cake_Recipe.pdf”.

Lineberger desempeñaba un cargo de supervisión en la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, con sede en Fort Pierce, donde se llevaba a cabo el proceso judicial contra Trump. Había trabajado en la Fiscalía durante casi dos décadas y finalmente se jubiló del Departamento de Justicia en diciembre.

Aunque no formaba parte del equipo del fiscal especial, la Fiscalía de Estados Unidos desempeñó un papel de apoyo en algunas partes del trabajo de Smith, incluso antes de que se nombrara al fiscal especial y se registrara la casa de Trump en su complejo turístico de Mar-a-Lago en 2022.

Cannon, designado por Trump, ha sostenido que el informe no puede hacerse público para proteger los derechos de los coacusados ​​de Trump, quienes nunca fueron a juicio. En una resolución de 15 páginas, Cannon escribió que no era habitual que un fiscal publicara las conclusiones de un caso desestimado.

Cannon había desestimado el caso contra Trump antes de que fuera reelegido para un segundo mandato, tras alegar que el nombramiento de Smith como fiscal especial era inconstitucional.

Altos funcionarios del Departamento de Justicia de Trump, que fueron sus abogados personales en el caso de los documentos clasificados, y los abogados de sus dos coacusados ​​han seguido argumentando en el litigio que los documentos presentados por Smith nunca debieron hacerse públicos y que eran inválidos.

Debido a su cargo en la fiscalía, son los fiscales del norte de Florida (y no los del sur) quienes están supervisando el caso mientras se tramita en el tribunal federal de West Palm Beach.

Sin embargo, el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, quien había sido el principal abogado defensor de Trump en el caso de los documentos clasificados que se describe en el Volumen II, tiene su nombre en el bloque de firmas de los fiscales en la acusación contra Lineberger.

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