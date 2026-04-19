Trump quiere un jardín de esculturas para el 250 aniversario de EE.UU. Fuentes dicen que es poco probable que esté lista

Se concibió como un amplio jardín de esculturas para honrar el 250 aniversario de Estados Unidos, con 250 estatuas de…

Se concibió como un amplio jardín de esculturas para honrar el 250 aniversario de Estados Unidos, con 250 estatuas de figuras como Kobe Bryant, Elvis Presley y Rosa Parks.

Pero, con el 4 de Julio acercándose rápidamente, es poco probable que siquiera una estatua del Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses del presidente Donald Trump se erija a tiempo, según dijeron a CNN fuentes familiarizadas con la planificación.

Fundiciones y artistas de todo el país que solicitaron trabajar en las enormes esculturas de estilo clásico —que tardarían meses en construirse— no han tenido noticias de la administración Trump.

Y los planes del jardín no se han presentado a la Comisión de Bellas Artes ni a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, dos agencias gubernamentales cuya aprobación se necesita antes de que pueda construirse.

“No se ha revisado formalmente”, dijo una persona familiarizada con los esfuerzos de planificación. “Según mi experiencia con aprobaciones previas en el distrito, no veo cómo esto podría estar listo a tiempo para julio”.

Ha habido algunos avances. La Casa Blanca se ha centrado en West Potomac Park —un pintoresco terreno a lo largo del río Potomac, popular para ver los cerezos en flor de Washington— como el lugar para el jardín, dijeron a CNN personas familiarizadas con los planes. Y la administración contrató a Michael Franck, un arquitecto que reside en Washington, para asesorar el proyecto.

Pero la Casa Blanca no ha anunciado formalmente la ubicación, y fuentes dicen que incluso eso podría cambiar.

Los retrasos y giros del proyecto son emblemáticos de los esfuerzos más amplios de Trump por remodelar la arquitectura y la cultura de la capital del país, incluidos planes para un enorme salón de baile de la Casa Blanca que reemplazaría el Ala Este y un arco triunfal con detalles dorados cerca del Cementerio Nacional de Arlington al que algunos grupos de veteranos se oponen.

A algunos críticos les preocupa que el jardín de esculturas también reciba una aprobación automática por parte de la Comisión de Bellas Artes (CFA) o la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC), que han sido copadas por designados de Trump.

Una fuente familiarizada con las aprobaciones de construcción dijo que temía que el jardín de esculturas “se imponga sin aprobación” del Congreso o de las comisiones, “como en el caso del salón de baile de la Casa Blanca”.

El jardín no se discutió en la reunión del jueves de la CFA, y fuentes de la NCPC dicen que no tenían conocimiento de ningún plan en el calendario de la próxima reunión mensual para revisar el proyecto.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

El proyecto es un empeño personal de Trump que lleva años gestándose. Es una idea presentada por primera vez durante un discurso político que el entonces 45º presidente pronunció al pie del Monte Rushmore hace seis años.

Trump anunció que había decidido encargar un monumento “a los gigantes de nuestro pasado” que sería “un vasto parque al aire libre que contará con las estatuas de los mejores estadounidenses que hayan vivido”.

Poco después, la Casa Blanca publicó un decreto que pedía la creación del Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses para que abriera antes del 4 de julio de 2026.

Pero el proyecto ha pasado por muchos avances y retrocesos.

Un decreto de 2020 fue revocada por el presidente Joe Biden en 2021 y luego reemitido días después de que Trump retomara el cargo.

En su segundo mandato, Trump ha desviado fondos del National Endowment for the Humanities (NEH), el National Endowment for the Arts (NEA) y el Institute of Museum and Library Services para financiar iniciativas culturales que respalda, incluido el Jardín Nacional de Héroes.

El NEH y el NEA han reservado conjuntamente US$ 34 millones para el jardín, y el NEA planea aportar US$ 17 millones al proyecto, según documentos internos vistos por CNN.

Y el año pasado, la “One Big Beautiful Bill Act” asignó US$ 40 millones al Departamento del Interior para establecer y mantener el jardín.

El NEH empezó a convocar a artistas en abril de 2025 para que solicitaran participar en la creación de las esculturas, y se suponía que se informaría a los artistas si habían sido seleccionados en septiembre de 2025.

Según el cronograma establecido por el NEH, los seleccionados debían haber completado sus esculturas para junio de 2026.

Cuando quedó claro el verano pasado que el proyecto no cumpliría su objetivo inicial de entregar 250 estatuas para este julio, se movieron las metas, con un nuevo enfoque para tener un número mucho menor de estatuas —entre 25 y 50— instaladas y terminadas para la inauguración en julio. El resto de las 250 estatuas se añadiría en los años siguientes.

Sin embargo, no está claro si se ha elegido a algún artista o si se ha iniciado el trabajo en las esculturas.

CNN contactó a numerosas fundiciones y artistas que solicitaron trabajar en el proyecto y no pudo encontrar a nadie que hubiera sido contratado para trabajar en el jardín.

Las estatuas están pensadas para ser clásicas, realistas y deben crearse en mármol, granito, bronce, cobre o latón, y medir 1,2 veces la altura histórica de la persona, lo que daría estatuas de entre 1,8 y 2,4 metros de altura.

Además de Washington, también se consideraron como sedes para el Jardín las Black Hills, en Dakota del Sur, y Filadelfia, según han dicho a CNN numerosas fuentes.

Dakota del Sur había hecho la propuesta más contundente. El gobernador Larry Rhoden había identificado un terreno propuesto para el jardín: un área de 16 hectáreas con vista al Monte Rushmore, y una familia de Dakota del Sur con larga trayectoria, la familia Lien, había ofrecido donar una franja de terreno.

Sin embargo, cuando el New York Times le preguntó en enero sobre el jardín, Trump dijo que “lo más probable” es que estuviera “justo en el río Potomac” en Washington. “Va a ser un complejo hermoso”, añadió.

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