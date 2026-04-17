Tom Cruise volverá para una tercera película de “Top Gun”

Los fans de “Top Gun” muy pronto tendrán un nuevo capítulo de la franquicia.
Las cuentas oficiales de CinemaCon 2026, convención que reúne a los principales estudios de Hollywood, confirmaron el desarrollo de una tercera entrega, que traerá nuevamente a la pantalla grande a Tom Cruise como el icónico piloto Maverick. Variety también informó que Jerry Bruckheimer regresará como productor de la cinta, que estará a cargo de Paramount.
Tom Cruise dio vida a Maverick en “Top Gun”, estrenada el 16 de mayo de 1986, una película que se convirtió en un éxito al recaudar más de US$ 357 millones en taquilla.
Treinta y seis años después, el 27 de mayo de 2022, el actor retomó el papel en la secuela “Top Gun: Maverick”, que también fue un fenómeno global, con una recaudación superior a los US$ 1.503 millones.
La secuela, dirigida por Joseph Kosinski, continuó la historia en torno a la prestigiosa escuela de aviación Top Gun, donde se entrenan pilotos de combate. El filme contó además con la participación de actores como Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro y Jon Hamm. Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de ellos regresará para la tercera entrega.
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