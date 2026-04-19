Mueren dos instructores de la embajada de EE.UU. y dos agentes mexicanos en accidente tras operativo antidrogas en Chihuahua

Dos agentes mexicanos y dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en México murieron este domingo en un accidente…

Dos agentes mexicanos y dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en México murieron este domingo en un accidente automovilístico en Chihuahua, en el norte del país, tras participar en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas, informaron autoridades.

Las víctimas formaban parte de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un programa de capacitación con la embajada estadounidense, informó el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno. Entre los fallecidos se encuentran el director regional de la AEI, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes, así como dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en México.

El accidente ocurrió en la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez, cuando los funcionarios regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, donde autoridades estatales desmantelaron un laboratorio de procesamiento de drogas, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

Jáuregui Moreno confirmó que los dos instructores estadounidenses participaban en labores de entrenamiento como parte de un intercambio regular de cooperación en materia de seguridad. “Fallecieron lamentablemente también dos funcionarios instructores de la embajada de EE.UU., que se encontraban realizando labores de entrenamiento”, dijo.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en un mensaje en X, lamentó las muertes y afirmó que las víctimas habían dedicado sus esfuerzos a enfrentar “uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”.

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”, añadió.

El accidente se produce en el contexto de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, que incluye operativos conjuntos contra el narcotráfico en regiones con fuerte presencia del crimen organizado como Chihuahua. Las autoridades no han detallado aún las causas del accidente.

The-CNN-Wire

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