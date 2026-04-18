Los recorridos por los jardines de la Casa Blanca ofrecen una mirada interna a las transformaciones de Trump

La Casa Blanca abrió sus puertas al público para los recorridos anuales de primavera por los jardines este fin de…

La Casa Blanca abrió sus puertas al público para los recorridos anuales de primavera por los jardines este fin de semana, ofreciendo a residentes de Washington y a turistas la oportunidad de recorrer sus terrenos exteriores, ver el South Lawn, árboles plantados por expresidentes y sus jardines históricos en flor.

Sin embargo, este año el evento con boleto y autoguiado es una experiencia distinta.

El Jardín de las Rosas ha sido transformado; se está construyendo la enorme ampliación del salón de baile del Ala Este del presidente Donald Trump y el Jardín Jacqueline Kennedy, una parada clave en el tour durante décadas, está ausente.

Tradicionalmente, los recorridos estacionales por los jardines han ofrecido a los visitantes acceso sin restricciones al Jardín de las Rosas, al Jardín Jacqueline Kennedy, al Huerto de la Casa Blanca y al Jardín Infantil. Pero lo que se ofrece este fin de semana solo subraya los cambios de gran alcance que Trump ha buscado imponer en la Casa Blanca: reemplazar el césped del Jardín de las Rosas por adoquines de piedra, instalar detalles dorados y un “Paseo de la Fama Presidencial” a lo largo de la Columnata Oeste, y demoler el Jardín Kennedy junto con el Ala Este el otoño pasado para dar paso al nuevo salón de baile, que actualmente enfrenta impugnaciones legales.

Trump, exdesarrollador inmobiliario, ha estado personalmente involucrado en los detalles de todos sus proyectos de remodelación de la Casa Blanca —desde el diseño hasta la selección de la piedra— y su Jardín de las Rosas continúa evolucionando, con una nueva serie de esculturas añadidas en las últimas semanas: una que representa a George Washington y otra que simboliza a los padres fundadores.

Los planes de paisajismo para el área donde antes se encontraba el Jardín Kennedy sugieren poca referencia visual a su predecesor; en su lugar, incluyen una gran escalinata y un patio circular de ladrillo con ladrillo original de Mount Vernon.

No hay planes para trasladar el jardín —dedicado en honor a la gestión de la ex primera dama sobre la Casa Blanca— a otro lugar dentro de los terrenos, dijo un funcionario de la Casa Blanca, aunque algunos árboles y arbustos serán replantados. La pérgola diseñada por I.M. Pei, añadió el funcionario, “se está preservando y se intentará incorporar en el nuevo diseño paisajístico”, aunque no ha sido incluida en ninguno de los planes.

En el primer día de los recorridos este año, los visitantes pasaron junto a muros blancos que ocultaban la construcción del proyecto del salón de baile y el sitio del antiguo Ala Este. Se veían grúas por encima de los terrenos.

Era la primera vez de Cole Eckhardt en un recorrido por los jardines de la Casa Blanca, pero aun así sintió que la construcción “le quitó a la experiencia”, y la describió como “un estorbo visual”.

“Es realmente desalentador ver toda la construcción”, dijo Eckhardt a CNN, de pie junto al Jardín de las Rosas. “Realmente no apoyo esta nueva ala que se está construyendo”.

Más adelante en el recorrido, Lucy Kim, pasante de un congresista republicano, dijo que no le pareció que la construcción en curso fuera una distracción.

“Parece que el Jardín de las Rosas sigue en remodelación. Pero con mucha música, buen clima, ha sido una gran experiencia”, dijo Kim, quien añadió que esperaba que el recorrido fuera “un poco más largo”.

El Jardín de las Rosas estaba en plena obra este sábado, con trabajadores moviéndose por el espacio y el ruido de la maquinaria mezclándose con —y a veces opacando— la música de la Banda de la Infantería de Marina de EE.UU.

Un espacio que ha permanecido en gran medida sin cambios durante el mandato de Trump es el Huerto de la Casa Blanca, plantado por la primera dama Michelle Obama en 2009 como un huerto de producción con verduras, frutas y hierbas frescas, e incluso dos colmenas productoras de miel para la primera familia y sus invitados.

Este año, el huerto estuvo cerrado al acceso del público. Los visitantes podían observar, pero no se les permitía caminar cerca del espacio ni atravesarlo, a diferencia de años anteriores.

Un letrero cercano mostraba una foto de Melania Trump participando en un evento de cosecha y siembra con el Boys & Girls Club del Gran Washington en 2017.

Los recorridos por los jardines, establecidos por primera vez por la primera dama Pat Nixon en 1972, ofrecen una mirada a una historia en constante evolución en la Casa Blanca. Durante mucho tiempo, los presidentes han dejado su huella mediante símbolos plantados de relaciones diplomáticas entre naciones o conmemoraciones. Los Biden plantaron cinco árboles durante su mandato, los Clinton plantaron cuatro y los Trump han plantado tres, cada uno para conmemorar una ocasión especial u honrar la historia.

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