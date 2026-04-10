Exclusiva: 4 mujeres acusan al representante Eric Swalwell de conducta sexual inapropiada; exempleada afirma que la violó

Una exempleada del representante Eric Swalwell, un destacado candidato demócrata a gobernador de California, afirma que el congresista la violó…

Una exempleada del representante Eric Swalwell, un destacado candidato demócrata a gobernador de California, afirma que el congresista la violó cuando ella estaba muy ebria y la dejó con moretones y sangrando, una acusación que Swalwell niega rotundamente.

“Yo lo estaba apartando, diciéndole que no”, dijo la mujer a CNN sobre el incidente, que, según ella, ocurrió en 2024, después de que había dejado de trabajar en la oficina de Swalwell. “Él no se detuvo”.

Afirmó que fue la segunda vez que Swalwell tuvo contacto sexual no consentido con ella mientras estaba ebria. En 2019, cuando todavía trabajaba para él, dijo que se despertó desnuda con él en una habitación de hotel después de una noche de consumo excesivo de alcohol. Dijo que no tenía memoria de lo que pasó, pero sintió físicamente que habían tenido contacto sexual.

Otras tres mujeres que hablaron con CNN también alegaron diversos tipos de conducta sexual inapropiada por parte del congresista demócrata, incluido que Swalwell les enviara mensajes explícitos no solicitados o fotografías desnudo.

Una mujer que se conectó en línea con Swalwell por su interés en la política demócrata asegura que terminó extremadamente ebria dentro de su habitación de hotel después de una noche con el congresista, con pocos recuerdos de lo que ocurrió. De acuerdo con su testimonio, horas antes, en un bar, él la besó y le tocó la pierna sin su consentimiento.

Otra mujer, que describió haber recibido mensajes con desnudos no solicitados de Swalwell, era la creadora de redes sociales Ally Sammarco. Dijo que inicialmente se puso en contacto con el congresista en Twitter para hablar de política. “De verdad nunca pensé que respondería: yo tenía como 1.000 seguidores en ese momento”, dijo. “Y de hecho respondió”.

Swalwell negó las acusaciones de las mujeres.

“Estas acusaciones son falsas y llegan en vísperas de una elección contra el favorito para gobernador”, dijo Swalwell en un comunicado a CNN. “Durante casi 20 años, he servido al público, como fiscal y como congresista, y siempre he protegido a las mujeres. Me defenderé con los hechos y, cuando sea necesario, emprenderé acciones legales. Mi prioridad en los próximos días es estar con mi esposa e hijos y defender nuestras décadas de servicio frente a estas mentiras”.

El viernes por la noche, Swalwell publicó un video en su cuenta de X negando que hubiera cometido una agresión sexual, pero reconociendo que “ciertamente he cometido errores de juicio en mi pasado”.

“Esos errores son entre mi esposa y yo, y a ella le pido disculpas profundamente por ponerla en esta situación”, dijo. “También te pido disculpas a ti si de alguna manera has dudado de tu apoyo hacia mí, pero creo que sabes quién soy”.

Swalwell no abordó directamente el estado de su campaña para la gobernación de California mientras enfrenta demandas de demócratas estatales y nacionales para que se retire.

“Este fin de semana, voy a pasar tiempo con mi familia y amigos”, dijo, “y agradezco a quienes se han comunicado conmigo para mostrar su apoyo, y espero poder actualizarles muy pronto”.

Un abogado de Swalwell envió el jueves cartas de cese y desistimiento a dos de las mujeres con las que habló CNN, un día después de que CNN se pusiera en contacto con su campaña para solicitar comentarios, según copias de las cartas que proporcionaron a CNN. Las cartas calificaban los relatos de las mujeres de “falsos”, les ordenaban retractarse de sus declaraciones y advertían de posibles acciones legales si continuaban hablando.

Las cartas indicaban que las afirmaciones de las mujeres se veían “socavadas” por su “relación voluntaria y cooperativa con el Sr. Swalwell durante muchos años” tras los supuestos incidentes, incluyendo la solicitud de referencias laborales por parte de la exempleada.

Su abogado también envió a CNN una carta negando que Swalwell haya tenido relaciones sexuales no consentidas con ninguna mujer o con ningún miembro de su personal.

Un miembro del personal de Swalwell dijo que renunció de inmediato después de recibir la lista detallada de preguntas de CNN sobre las acusaciones.

CNN encontró corroboración de elementos clave de cada una de las afirmaciones de las mujeres, incluida la exempleada que dijo que fue agredida sexualmente. Dos familiares y una amiga dijeron en entrevistas con CNN que ella les contó sobre la presunta agresión de 2024 en los días siguientes, y CNN también revisó mensajes de texto que ella envió a dos amigas en los que describió sus acusaciones en ese mismo momento. “Fui agredida sexualmente el jueves”, le escribió a una de sus amigas, y añadió: “Por Eric”.

La mujer también compartió historiales médicos relacionados con las pruebas de ETS y de embarazo después de la supuesta agresión.

En el caso de la mujer que contactó en línea con Swalwell por motivos políticos demócratas, un familiar y dos amigos confirmaron que ella les contó el año pasado sobre el incidente en el que terminó ebria en la habitación de hotel de él. CNN también revisó los mensajes intercambiados entre ella y Swalwell, incluyendo una foto que él le envió y que coincide con las imágenes de una entrevista que él concedió a CNN en su ciudad la noche en que se conocieron en persona.

Las mujeres describieron un patrón similar de eventos: Swalwell, casado y con tres hijos, mostró un gran interés en sus vidas cuando tenían veintitantos años y comenzaban su carrera profesional, haciéndolas sentir especiales e incluso deslumbradas. Luego, según relataron, él les enviaba mensajes cada vez más sexuales. Muchas dijeron que correspondieron y mantuvieron una relación con él, en parte debido a su posición de poder. En algunos casos, estos intercambios inapropiados escalaron a supuestos tocamientos no deseados o agresiones sexuales, a menudo relacionados con episodios de consumo excesivo de alcohol.

Las mujeres pidieron no ser identificadas por temor a represalias por parte de Swalwell o a consecuencias profesionales por denunciarlo.

CNN revisó capturas de pantalla de decenas de mensajes que Swalwell intercambió con las mujeres, muchos de los cuales son de tono coqueto. Ninguno de los mensajes revisados por CNN es sexualmente explícito.

Las mujeres afirmaron que, por lo general, Swalwell enviaba mensajes de carácter más explícito a través de Snapchat, una plataforma donde los mensajes se eliminan automáticamente tras un breve período de tiempo. Además, Snapchat notifica a los remitentes si alguien realiza una captura de pantalla de los mensajes enviados.

Estas acusaciones surgen en un momento en que Swalwell —congresista por el area de la bahía de San Francisco, excandidato presidencial y figura habitual en los canales de noticias por cable— ha ascendido en las encuestas de la reñida contienda por la gobernación de California.

En las últimas semanas han circulado en redes sociales rumores sobre la conducta inapropiada de Swalwell, difundidos por un grupo de influencers progresistas. La mayoría de las mujeres que hablaron con CNN inicialmente contactaron a uno de estos influencers, y dijeron que antes de que el asunto cobrara relevancia en redes sociales, creían ser las únicas en haber vivido este tipo de experiencias con Swalwell.

Tres influencers clave dijeron a CNN que no habían recibido pagos por otras campañas ni habían coordinado directamente con ellas la difusión de las acusaciones sobre Swalwell.

“Nuestro único objetivo ha sido siempre lograr justicia para estas mujeres y sacar la verdad a la luz”, afirmó Cheyenne Hunt, abogada y excandidata al Congreso que ha compartido en redes sociales mensajes en los que se destacan las acusaciones contra Swalwell.

CNN también habló con otras mujeres que trabajaron para Swalwell y aseguraron que nunca tuvieron interacciones inapropiadas con él; algunas de ellas lo describieron como un jefe solidario y atento.

No obstante, varias de las mujeres que hicieron acusaciones sobre Swalwell dijeron que las acciones del congresista tuvieron implicaciones a largo plazo en sus vidas, dejándolas confundidas, angustiadas y asustadas. Dijeron que decidieron hablar después de escuchar rumores de que no estaban solas en sus experiencias con el congresista.

“Siempre sentí que, si decidía denunciar, acabaría sufriendo las consecuencias, dado el gran poder que él ostentaba”, declaró una excolaboradora que acusó a Swalwell de agresión, para luego añadir: “He vivido con miedo cada día de mi vida”.

La exempleada de Swalwell dijo que empezó a trabajar con él como pasante en 2019 cuando tenía 20 años, antes de graduarse de la universidad. En ese momento, Swalwell era una figura en ascenso en el partido demócrata. Un exfiscal que había derrotado a un titular de 40 años para ganar su escaño en el Congreso por un distrito de los suburbios del área de la bahía de San Francisco, Swalwell se labró su reputación como miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y un férreo opositor del presidente Donald Trump.

En abril de 2019, Swalwell lanzó una candidatura presidencial de desventaja, se presentó como un agente de cambio generacional. Inspirada por su enfoque en el control de armas, la mujer se mudó a California para unirse a la campaña de Swalwell como empleada junior. “Creía firmemente en lo que él tenía para ofrecer”, dijo.

Después de que Swalwell abandonara la carrera presidencial en julio de 2019, ella pasó a ocupar un puesto en su oficina del distrito.

A medida que la mujer —que entonces tenía 21 años, empezó a trabajar más estrechamente con Swalwell— planeaba eventos, organizaba sus viajes y lo llevaba en coche por su distrito, él entabló una relación personal con ella. Ella relató que Swalwell, que tenía 38 años, elogió su trabajo en la oficina, la llevaba a reuniones y le presentaba a figuras políticas.

“Cuando te hablaba, era como si el sol brillara sobre ti”, comentó. “Te sentías como la persona más genial de la sala”.

Los dos empezaron a enviarse mensajes por Snapchat, dijo ella. En esa plataforma, dijo, Swalwell empezó a hacer comentarios sexuales y le envió fotos de su pene y de él sin camiseta. También le pidió que le enviara fotos de ella, incluidas fotos desnuda, lo cual ella hizo. Dijo que le resultaba halagadora la atención, pero también se sentía nerviosa porque él era su jefe.

La madre de la mujer declaró a CNN que su hija le confió unos meses después que Swalwell se estaba comunicando con ella por Snapchat, y que ella y su esposo lo consideraron inapropiado. Pero la mujer no les dijo a sus padres en ese momento que los mensajes eran sexuales, dijo la madre.

Como los mensajes en Snapchat se eliminaban automáticamente, dijo que no tiene capturas de pantalla de sus intercambios en la aplicación.

“Estaba Eric, el tipo que chateaba por Snapchat, y luego estaba Eric, mi jefe”, dijo la exempleada. “Era como dos personas completamente diferentes”.

En 2019, mientras conducía a Swalwell por su distrito como parte de sus funciones laborales, él le pidió que se detuviera en un estacionamiento, se sacó el pene y le pidió que le practicara sexo oral, relató ella. Dijo que accedió brevemente, antes de detenerse y decirle a Swalwell que se sentía incómoda.

“Me dijo: ‘Tienes razón, probablemente no sea bueno que atrapen a un congresista con los pantalones abajo’”, contó a CNN.

En septiembre de 2019, se encontraba a solas con Swalwell en un bar de su distrito tras una reunión informal con miembros del equipo, según relató. “Estaba muy, muy ebria”, dijo.

Dijo recordar haber pedido un Uber; lo siguiente que recordaba era despertarse a la mañana siguiente en la habitación de hotel de Swalwell, desnuda en la cama junto a él.

“Sé que hubo contacto sexual porque cuando me desperté por la mañana, podía sentir que lo había habido”, dijo. Swalwell le dijo que “anoche estuvo genial”, pero que ella debía marcharse, dijo.

Ese día, ella tenía programado acompañar a Swalwell a un evento nombrado “Caminata con tu congresista” en un parque local; la convocatoria para dicho evento aparece publicada en la página de Facebook del congresista Swalwell. En el evento, recordó: “Todavía podía sentir físicamente lo que me había sucedido”, pero señaló que Swalwell la ignoró, tratándola como si fuera “alguien a quien nunca hubiera visto en su vida”.

Más tarde, a través de Snapchat, relató que Swalwell se mostró mucho más amigable, comentándole lo agradable que había sido su encuentro sexual. “Le respondí: ‘Realmente no recuerdo absolutamente nada’”, dijo ella. “Y él contestó: ‘Bueno, la próxima vez tendremos que asegurarnos de que lo recuerdes’”.

La exempleada dijo que no le contó a nadie sobre ninguno de los dos incidentes con Swalwell en ese momento. “Simplemente me sentía tan sucia y asqueada, y se convirtió en un secreto con el que viví”, dijo. Relató que en ese momento no le quedaba claro que hubiera sido agredida sexualmente, pero que más tarde se dio cuenta de que el encuentro no fue consensuado porque ella estaba muy intoxicada.

Swalwell fue reduciendo gradualmente la frecuencia de los mensajes que le enviaba por Snapchat, según contó. Ella pasó a un nuevo puesto en la oficina de Swalwell en Washington, y dejó el puesto por un nuevo trabajo aproximadamente un año después. Pero Swalwell siguió en contacto con ella, dijo, la recomendó para trabajos y le enviaba mensajes de vez en cuando. La exempleada dijo que intentó mantener el contacto con Swalwell por su condición de congresista.

Luego, en abril de 2024, cuando la exempleada tenía 25 años, Swalwell fue invitado a hablar en una gala en la ciudad de Nueva York a la que ella asistió. CNN revisó un video del discurso de Swalwell en el evento y una fotografía de la mujer allí. La mujer dijo que decidió ir a tomar algo con Swalwell porque él era una persona poderosa en su ámbito profesional.

Los dos fueron a tomar algo al hotel de Swalwell y a un bar cercano, y Swalwell fue totalmente profesional, dijo ella. Los registros federales de gastos de campaña muestran que la campaña al Congreso de Swalwell realizó compras con frecuencia en ambos lugares que ella mencionó.

Después de la gala, dijo que se reunió con algunos colegas y luego le envió a Swalwell un mensaje por Snapchat invitándolo a tomar otra copa. Uno de los colegas con los que estaba le dijo a CNN que ella les dijo en ese momento que iba a ir a tomar algo con Swalwell. El colega pidió no ser identificado.

Cuando Swalwell llegó en un auto para recogerla, le puso la mano en la pierna. “Yo dije: ‘Nada de cosas raras, o sea, esto no es eso’”, recordó. “Y él dijo: ‘Ok, ok’”.

Pero luego, mientras tomaban, Swalwell le dijo a la excolaboradora que estaba obsesionado con ella y que nunca le había sido infiel a su esposa excepto con ella, dijo. “Supongo que me gustaba la atención, pero nunca quise acostarme con él”, recordó.

A medida que avanzaba la noche, dijo, los dos fueron a otro bar y siguieron bebiendo. Afirmó que estaba muy ebria y no recuerda haber salido del bar.

Lo siguiente que recordó la exempleada, dijo, es que estaba en la cama con Swalwell en su habitación de hotel y él estaba teniendo sexo con ella. Dijo que recuerda “destellos de esa noche, de él encima de mí, yo empujándolo para quitármelo de encima, él sujetándome”.

“Yo intentaba quitármelo de encima, diciendo que no”, afirmó. “Él no se detuvo”.

La mañana siguiente, la exempleada despertó en la habitación de hotel de Swalwell; se encontraba sola y “completamente confundida”, según relató. Llevaba puesto un vestido que requería la ayuda de otra persona para abrocharse la cremallera, por lo que se envolvió en una manta, salió corriendo del hotel y tomó el primer taxi que vio para regresar a su hotel, contó. Dijo que llamó de inmediato a su madre, quien confirmó su versión de los hechos en una entrevista con la CNN.

“Al día siguiente, tras haber mantenido relaciones sexuales, tenía sangrado vaginal; presentaba cortes y hematomas en el cuerpo”, afirmó. Cuando más tarde se miró al espejo, “pude ver los hematomas en la zona de las costillas, donde él había apoyado la mano, así como en las piernas y cerca de los muslos”, recordó.

Swalwell le envió un mensaje por Snapchat ese día diciéndole que la noche anterior había sido estupenda y que esperaba que esta vez ella la recordara; también le pidió que no se lo contara a nadie, relató ella.

Cuando regresó a casa ese día, le contó a su pareja que Swalwell la había agredido; su pareja lo confirmó en una entrevista con CNN, afirmó que “ella estaba totalmente conmocionada”. También le contó a otros dos amigos que había sido agredida por Swalwell, según capturas de pantalla de mensajes de texto que compartió con CNN y una entrevista con uno de esos amigos. En ambas cadenas de mensajes de texto, hizo referencia a que le había sucedido lo mismo en el pasado; en uno de los mensajes escribió: “Esto ocurrió en otra ocasión, cuando trabajaba para él… el mismo patrón: perdí el conocimiento y él mantuvo relaciones sexuales conmigo”. Su pareja, su madre y su amigo pidieron no ser identificados.

Varios días después, fue a una clínica de salud y se hizo una prueba de enfermedades de transmisión sexual (ETS), y proporcionó capturas de pantalla mostrando esa cita a CNN. Dijo que le contó a su proveedor médico que había sido agredida por un congresista; una captura de pantalla muestra que, en un mensaje en línea sobre los resultados de sus pruebas, el profesional de la clínica se refirió a ella como “una sobreviviente”.

Afirmó que nunca confrontó directamente a Swalwell por la agresión ni la denunció a la policía en parte porque le creyó cuando él le dijo que no había hecho insinuaciones sexuales a otras mujeres.

“Seguía encontrando maneras de culparme: no debería haberme puesto en contacto con él en absoluto, debería haberme ido, debería haber hecho esto”, dijo. “Bueno, Eric no debería haberme violado”.

En febrero, cuando su campaña para gobernador comenzaba a cobrar impulso, Swalwell y su director de campaña le enviaron mensajes de texto, ofreciéndole trabajo para su campaña, según muestran capturas de pantalla que ella proporcionó a CNN. Ella se negó.

En febrero, cuando su campaña para la gobernación comenzaba a cobrar impulso, tanto Swalwell como su jefe de campaña le enviaron mensajes de texto ofreciéndole trabajo en la campaña, según muestran las capturas de pantalla que ella proporcionó a CNN. Ella declinó la oferta.

“Siempre he vivido con un gran secreto”, dijo. “No estoy hablando porque quiera arruinar a Eric Swalwell. La única persona que podría arruinar a Eric Swalwell es Eric Swalwell”.

Otra mujer, interesada en la política demócrata, relató que comenzó a intercambiar mensajes en línea con Swalwell en 2025, tras responder a una de sus historias de Instagram, en la que bromeaba con la posibilidad de postularse para un cargo público. Un par de días después, relató ella, Swalwell la siguió y la animó a involucrarse en la política. Más tarde, él le envió su número de teléfono.

La mujer y Swalwell comenzaron a enviarse mensajes de texto durante varias semanas, incluso tarde por la noche, hablaban de política y de su experiencia laboral previa como bartenders, según muestran capturas de los mensajes que ella compartió con CNN. Dijo que le sorprendía que un congresista le prestara atención. “Casi sentí como si me estuvieran engañando con un perfil falso”, dijo.

En la primavera de 2025, Swalwell le comentó que, casualmente, iba a estar en su ciudad y le propuso reunirse. Según revelan los mensajes, él le pidió sugerencias sobre hoteles y lugares a los que podría ir.

Swalwell y la mujer se encontraron para cenar y tomar algo en un restaurante de carnes.

Ella afirmó que le contó a su madre, con antelación, sobre su encuentro con Swalwell; su madre lo confirmó en una entrevista con CNN. Swalwell le preguntó sobre su historial laboral en lo que pareció casi una entrevista de trabajo, recordó.

A mitad de su conversación, Swalwell le dijo que tenía que hacer una entrevista con CNN y regresó a su habitación de hotel. Mientras esperaba su intervención en vivo en televisión, Swalwell le envió por mensaje una foto preguntándole cómo se veía, según una captura de pantalla que ella proporcionó a CNN. Esa foto coincidía con la apariencia de Swalwell en la entrevista, y Swalwell también le dijo al presentador de CNN que había visitado la ciudad donde vivía la mujer, según la grabación de la cadena.

Después, Swalwell llevó a la mujer a otro bar, donde se sentaron en un espacio reservado al fondo, dijo ella. “Él se sentó pegado a mí, así que yo me aparté, y cada vez que yo me apartaba, él se acercaba más”, recordó. Él le tocó la pierna y le invitó una copa.

La mujer dijo que intentó llevar la conversación hacia su pareja y hacia la esposa y los hijos de Swalwell, pero Swalwell siguió tocándola. Empezó a beber cada vez más y se sintió “muy aturdida”, incluso entró por accidente al baño de hombres del bar, dijo.

Tras regresar al espacio reservado, Swalwell la besó, afirmó ella. “Me quedé impactada de que hiciera algo así justo en medio de un bar público”, declaró. Aseguró que le dijo que aquello estaba mal, pero que no quería cerrar las puertas con un congresista tan destacado, así que se quedó en el bar incluso mientras se embriagaba más.

La mujer dijo que luego terminó en la habitación de hotel de Swalwell sin recordar cómo llegó allí. Dijo que su recuerdo de lo que pasó en la habitación de hotel de Swalwell es “borroso”. Terminó saliendo del hotel a las 5:41 a.m., según una captura de pantalla de un recibo de Uber que facilitó a CNN.

Al día siguiente, dijo, Swalwell le envió mensajes de voz de iPhone que desaparecían, en los que decía que quería asegurarse de que su esposa no se enterara de lo que había pasado, dijo ella.

Durante las semanas siguientes dijo que se sintió emocionalmente vulnerable y angustiada; aproximadamente un mes después de los hechos, le contó a su madre lo que había ocurrido y, más tarde, se lo confió a dos amigos cercanos. Las tres confirmaron a CNN, en entrevistas, que ella les había compartido su historia. Una amiga comentó que ella les relató su experiencia con Swalwell en diciembre de 2025, mientras que la otra dijo no recordar cuándo exactamente se lo contó.

Ella afirmó haberle dicho a Swalwell que se sentía “realmente asqueada y avergonzada” por lo sucedido; sin embargo, él siguió contactándola, incluso le ofreció utilizar su cargo para ayudarla a renovar su pasaporte o a escribirle una carta de recomendación para sus solicitudes de ingreso a la facultad de derecho.

Unos días antes de que anunciara su candidatura a gobernador en noviembre, le envió un mensaje de texto preguntándole cómo estaba, según capturas de pantalla que ella proporcionó a CNN. Al mes siguiente, ella le envió un extenso mensaje diciéndole que “lo único que hiciste fue hacerme daño” y le pidió que no la volviera a contactar.

“¡No volveré a molestarte!”, respondió Swalwell. “Lo siento”.

La mujer dijo que, sin embargo, después de eso siguió en contacto con Swalwell, intercambió con él algunos mensajes amistosos, en lo que ella comparó con el síndrome de Estocolmo.

En la carta de cese y desistimiento a la mujer, el abogado de Swalwell sostuvo que algunos de esos mensajes de texto, incluido uno en el que ella dijo “serías un gobernador increíble”, generaban dudas sobre su relato.

La mujer le dijo a CNN que decidió hablar sobre lo que le pasó tras escuchar rumores de que otras mujeres acusaban a Swalwell de conducta inapropiada y al darse cuenta de que no estaba sola.

“Sufrí mucho en silencio… No tenía ningún deseo de ir tras él ni de salir a decir algo”, dijo. Pero concluyó que Swalwell “se aprovechó de mis vulnerabilidades y el hecho de que yo lo admiraba para poder sacar beneficio de ello”, añadió.

Otras dos mujeres dijeron a CNN que Swalwell les había enviado fotos no solicitadas de su pene y otros mensajes sexuales en Snapchat después de conectar en redes sociales en 2021.

Sammarco relató que su primer contacto con Swalwell se produjo tras enviarle un mensaje directo por Twitter en agosto de 2021, en el que le preguntaba acerca de su historia personal y de su crianza en una familia republicana.

Swalwell le envió mensajes amistosos por Twitter —tal como demuestran las capturas de pantalla que ella facilitó a CNN—, le preguntó por su vida y su trabajo en el ámbito político, y le envió su número de teléfono. Comenzaron a enviarse mensajes de texto, y él se ofreció a compartir su currículum con otras oficinas del Congreso para ayudarla a conseguir un empleo en el Capitolio.

Con el tiempo, relató Sammarco, Swalwell comenzó a enviarle mensajes a altas horas de la noche para hacerle preguntas personales. Le envió una fotografía suya bebiendo vino en su casa, afirmó ella. Una captura de pantalla que ella proporcionó a la CNN muestra a Swalwell planteándose si debería “servirse una última copa” y le dijo a la influencer: “Ahora tú eres el ángel malo que me tienta”, cuando ella le respondió que sí debía hacerlo. En otro mensaje que mostró a la CNN, él le preguntó: “¿Tienes Snapchat?”.

A partir de septiembre de 2021, dijo Sammarco, ella y Swalwell intercambiaron mensajes en Snapchat casi a diario. Swalwell “se volvió muy inapropiado, como decir lo atractiva que yo le parecía, insinuando que deberíamos vernos y acostarnos”, dijo.

“Siempre me escribía borracho, diciendo: ‘Oh, estoy tomando algo. ¿Qué estás haciendo?’ Y yo respondía: ‘Estoy fuera con mis amigos’. O sea, tengo 24 años”.

El congresista le envió a Sammarco selfies de sí mismo en la cama o sin camisa, así como fotos no solicitadas de su pene, dijo.

Swalwell le preguntó a Sammarco dónde vivía —dijo ella— y luego pasó corriendo varias veces frente a su edificio de apartamentos, deteniéndose para saludarla y darle abrazos, pero sin entrar. Swalwell también le ofreció un recorrido personal por el Capitolio, añadió ella.

Sus contactos se fueron apagando cuando Sammarco conoció a su novio, ahora su esposo, en diciembre de 2021, dijo. Swalwell “intentó varias veces volver a escribirme por Snapchat… y yo simplemente decidí no responder”, dijo.

Mantuvieron algo de contacto en los años posteriores, según mensajes revisados por CNN.

Luego, en noviembre de 2025, el mismo mes en que Swalwell anunció su candidatura a gobernador, le volvió a escribir a Sammarco, felicitándola por su “dominio de las redes sociales”, según una captura de pantalla que ella proporcionó a CNN.

Otra mujer, que trabaja en marketing, dijo que Swalwell se puso en contacto con ella por primera vez en Twitter en abril de 2021, cuando estaba en sus últimos veinte años, después de que ella diera “me gusta” a varias de sus publicaciones. “Cuando alguien como él empieza a hablar contigo, es como, ¿por qué está interesado en mí?”, dijo.

Empezaron a enviarse mensajes por Snapchat, y la conversación se volvió coqueta y sexual después de aproximadamente un mes, contó. Swalwell a menudo le pedía a la mujer fotos en traje de baño o desnuda, que ella a veces enviaba. Él le envió varios videos de su pene, que ella no pidió, afirmó.

Los dos nunca se conocieron en persona, pero se enviaron mensajes de manera intermitente durante cuatro años, dijo. Dijo que Swalwell por lo general iniciaba el contacto. En algunos momentos, Swalwell se ofreció a ayudarla con su carrera, aunque ella dijo que nunca aceptó.

En un intercambio coqueto revisado por CNN, Swalwell la elogió por una foto en traje de baño que ella había compartido en Instagram y dijo que había pasado demasiado tiempo desde la última vez que se habían escrito, según capturas de pantalla que ella proporcionó a CNN. “Ese traje de baño… Jo**r”, escribió.

CNN habló con dos amigos que dijeron que la mujer les contó que Swalwell le enviaba imágenes de su pene y mensajes sexualmente explícitos. Un amigo añadió que revisaron un video de Snapchat que no era sexualmente explícito que Swalwell le envió.

La mujer dijo que se sintió “avergonzada y con cierta sensación de humillación” por sus intercambios con Swalwell.

“Cuando te envían videos de penes sin que los pidas, simplemente te hace sentir como si yo fuera menos que una persona”, dijo. “Ojalá nunca le hubiera respondido”.

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