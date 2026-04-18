En una inusual muestra de ira, destacados influencers rusos de estilo de vida arremeten contra las políticas de Putin

“Vladimir Vladimirovich, la gente te teme”. Esas fueron las palabras iniciales de una publicación en Instagram dirigida al presidente Vladimir…

“Vladimir Vladimirovich, la gente te teme”. Esas fueron las palabras iniciales de una publicación en Instagram dirigida al presidente Vladimir Putin publicada por la influencer de belleza rusa Victoria Bonya, conocida por sus consejos de maquillaje y su contenido sobre estilo de vida.

“El pueblo le tiene miedo, los blogueros le tienen miedo, los artistas le tienen miedo, los gobernadores le tienen miedo. Y usted es el presidente de nuestro país”, continuó.

En un llamamiento directo a Putin —a quien, según afirma, apoya—, Bonya enumera una amplia gama de males que aquejan a Rusia. Entre ellos se incluyen una supuesta respuesta tardía ante las inundaciones en Dagestan, las acusaciones de que el Gobierno gestionó de manera brutal y deficiente las recientes matanzas de ganado en Siberia, y las crecientes restricciones a las redes sociales en línea. Esto último, alegó en su publicación del martes, está impidiendo que las personas se comuniquen con sus seres queridos. “Existe la sensación de que ya no vivimos en un país libre”, afirmó.

Para la tarde del viernes, Bonya —quien actualmente reside en Mónaco y posee su propia línea de cosméticos— había acumulado 26 millones de reproducciones en su video de Instagram, así como más de 75.000 comentarios, muchos de los cuales elogiaban su valentía.

Otra popular influencer rusa de belleza y estilo de vida —conocida como Aiza, quien también reside en el extranjero— recurrió a su cuenta de Instagram para respaldar a Bonya. Afirmó que las últimas restricciones impuestas a la plataforma de mensajería Telegram supondrían un “duro golpe para la economía rusa”, y añadió otras quejas, tales como los elevados impuestos y la desigualdad. “¿Cuánto dinero necesitan robar para que sea suficiente?”, preguntó, haciendo referencia al “diputado promedio que posee propiedades valoradas en miles de millones —o millones— de dólares y que cuenta con múltiples pasaportes (extranjeros)”. Posteriormente, eliminó el video.

Esta reacción pública contra el Kremlin se produce en un momento en que varias encuestas recientes revelan un declive en el apoyo a Putin, quien ha intensificado la represión en internet mientras prosigue con su ofensiva —que ya dura años— contra Ucrania, todo ello en un contexto de crecientes dificultades económicas internas para la mayoría de los rusos, incluidos sus propios partidarios.

“Parece que algo está cambiando”, señaló Tatiana Stanovaya, fundadora de la firma de análisis político R.Politik. Incluso en una sociedad tan acostumbrada a las restricciones propias de la guerra y a las dificultades económicas —relató a la CNN—, los cortes intermitentes del internet móvil y la represión contra Telegram de las últimas semanas constituyeron “algo que se asemeja más a un momento decisivo”.

Las restricciones de internet en Rusia se han intensificado desde principios de la primavera (boreal), llevando el espacio informativo del país —ya de por sí estrictamente controlado— hacia un terreno inexplorado. Los cortes intermitentes del internet móvil, que trastocaron la vida cotidiana —incluso en las ciudades más grandes de Rusia, Moscú y San Petersburgo—, coincidieron con la ralentización del servicio de Telegram y con nuevas medidas represivas contra las VPN, herramientas ampliamente utilizadas en Rusia para eludir las restricciones existentes al acceso a internet.

Las autoridades han alegado que los apagones del internet móvil forman parte de labores de seguridad destinadas a contrarrestar “métodos de ataque ucranianos cada vez más sofisticados”. El Kremlin, por su parte, ha prometido que “tan pronto como esta medida deje de considerarse necesaria, el servicio de internet se restablecerá por completo a la normalidad”.

Las restricciones a Telegram han resultado particularmente perjudiciales para los influencers digitales, quienes ya habían perdido cualquier ingreso que pudieran haber obtenido en Instagram a raíz de la entrada en vigor, en septiembre, de una ley que prohíbe a los residentes rusos publicar publicidad en sitios web que Rusia haya bloqueado o calificado como “indeseables”. Instagram fue bloqueada oficialmente en 2022, aunque sigue siendo ampliamente accesible mediante el uso de VPN.

El 26 de marzo, Liza Moka —escritora y bloguera rusa especializada en estilo de vida y crianza— publicó un emotivo mensaje en video, entre lágrimas, dirigido a sus 900.000 seguidores en Instagram. “No puedo seguir así”, afirmó. “No soporto lo que nos están haciendo; estos tiranos, completamente desconectados de la realidad”. Relató que vive en una zona rural remota y que la única manera que tiene tanto ella para trabajar como sus hijos para recibir educación es a través de internet.

“Cuando les digo a mis hijos —a quienes he educado en el patriotismo—: ‘Niños, tengo que activar una VPN especial para sortear las trabas que han ideado aquellos que supuestamente debían velar por vosotros, para que así podáis ir a la maldita escuela’, resulta un completo absurdo”, comenta. Dicho video alcanzó los 2 millones de reproducciones.

“Espero que no me metan en la cárcel por este video”, declaró a principios de marzo un usuario de Instagram de 19 años llamado Artyom. En un video que acumuló más de 600.000 reproducciones, afirmó estar “en estado de shock” ante el hecho de que Rusia no solo hubiera bloqueado las redes sociales, sino que ahora también estuviera prohibiendo el uso de palabras en inglés en la publicidad. “¿Dónde está la libertad? No entiendo a las personas que todavía se consideran libres. Cada vez hay menos oportunidades”, declaró.

Y no son solo las figuras de las redes sociales quienes alzan la voz. Varias columnas periodísticas recientes han arremetido contra los cierres de internet impuestos a la población sin una explicación adecuada. Una de ellas, publicada en el Nezavisimaya Gazeta a finales de marzo, comparaba abiertamente dichos cierres con las prohibiciones impuestas por Stalin a ciertas investigaciones en los campos de la genética y la robótica.

La politóloga rusa Ekaterina Schulmann, del Centro Carnegie Rusia-Eurasia en Berlín, sugiere que las restricciones en internet han suscitado un mayor número de comentarios públicos debido a que se perciben como un tema en cierto modo apolítico; no obstante, señala que los cambios sutiles en el estado de ánimo de la población comenzaron incluso antes, impulsados ​​particularmente por la guerra de Rusia en Ucrania.

“Hubo bastantes indicios que revelaban este cambio de actitudes a lo largo de 2025”, declaró a la CNN. “Hemos sido testigos de la formación de una mayoría estable y creciente de personas que preferirían ver detenerse la guerra —independientemente de que no se hayan alcanzado sus objetivos declarados— antes que verla continuar”. Muchos rusos también se habían permitido albergar la esperanza, añadió, de que “nuestro aliado en la Casa Blanca arreglaría las cosas y la guerra terminaría con una victoria en nuestros propios términos. Nada de eso sucedió”.

Y esto está afectando a aquellos que nunca antes habían cuestionado a sus líderes, afirmó el periodista de investigación ruso Andrei Soldatov. “La sensación de fatiga bélica es palpable incluso entre los patriotas”, comentó en declaraciones escritas a la CNN. “Las esperanzas que habían depositado en Trump se han desvanecido”.

Comprender el impacto de la opinión pública en Rusia resulta complejo, señaló Schulmann, dado que “en una autocracia no existe una conexión directa e inmediata entre el hecho de que la gente esté descontenta con algo —o desee algo distinto— y… las medidas adoptadas por las autoridades”.

“Los ciudadanos rusos no son votantes”, declaró a la CNN, calificando el resultado de las próximas elecciones parlamentarias de este otoño como algo “predeterminado” por quienes ya ostentan el poder.

Por ello, la respuesta del Kremlin ante esta situación resulta digna de mención. El jueves, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dio un paso inusual al comentar directamente el video de Bonya, afirmando que este “aborda numerosos temas, los cuales se están gestionando por separado… y ninguno de ellos está siendo ignorado”.

Durante su rueda de prensa diaria del viernes, el Kremlin desmintió la afirmación de que se estuviera manteniendo a Putin al margen de la verdadera magnitud de los problemas del país, tal como habían sugerido algunos de los blogueros en sus videos. “Putin es el jefe de Estado. Su autoridad abarca la más amplia gama de cuestiones de la agenda política”, declaró Peskov a la CNN, eludiendo una pregunta directa sobre si considera que el pueblo ruso siente miedo de su presidente.

Con el rostro surcado de lágrimas, Bonya agradeció a Peskov en un video el jueves e intentó desvincularse de la cobertura que de su mensaje anterior hicieron medios no aprobados por el Kremlin: la BBC y el canal de la oposición rusa TV Rain.

“No sé qué será de mí”, continuó, “solo quiero decir que valió la pena”.

Los blogueros en Rusia han estado sometidos a una presión creciente.

A mediados de marzo, el bloguero prorruso Ilya Remeslo publicó un manifiesto en su página de Telegram calificando la guerra en Ucrania de “callejón sin salida” y pidiendo que Putin fuera llevado a juicio. Un día después, se informó que había sido internado en un hospital psiquiátrico en San Petersburgo.

En su video original, Bonya también expresó su preocupación por el caso de Valeria Chekalina, una popular bloguera conocida en línea como Lerchek, cuyo exmarido, Artyom Chekalin, fue condenado el lunes a siete años de prisión por transferencias de dinero ilegales. A la propia Chekalina solo se le suspendió la orden de arresto domiciliario —impuesta por cargos similares— para que pudiera recibir tratamiento para un cáncer en etapa 4.

Los expertos afirman que podrían avecinarse más medidas represivas, especialmente dado que el índice de aprobación de Putin ha caído más de siete puntos en lo que va del año, según la encuestadora estatal rusa VCIOM. “Yo diría que, tal vez, veremos muy pronto una nueva ola de restricciones, represiones, quizá cambios institucionales y reajustes de personal”, señaló Stanovaya.

La interrogante ahora, en lo que respecta a la estabilidad general del régimen —argumentó Schulmann—, es si los rusos interpretan la situación actual —caracterizada por la represión en internet, las dificultades económicas en aumento gradual y una guerra interminable— como el “statu quo” o como una situación temporal y anómala.

“El presidente es el ‘statu quo’”, declaró a la CNN. “Si a uno le gusta, entonces aprueba al presidente. Si uno empieza a rechazar el ‘statu quo’, entonces empieza a rechazarlo también a él”.

The-CNN-Wire

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