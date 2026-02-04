Live Radio
Tuesday’s Scores

The Associated Press

February 4, 2026, 1:08 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Atlantic Shores Christian 90, Hampton Christian 34

Bishop Ireton 76, St. Mary’s Ryken, Md. 48

Blessed Sacrament-Huguenot 69, Southampton Academy 41

Brunswick Academy 71, Kenston Forest 56

Bruton 59, Warhill 48

C. G. Woodson 58, Lake Braddock 50

Catholic 63, Norfolk Christian School 57

Clarke County 59, Stonewall Jackson-Quicksburg 44

Colonial Forge 66, Brooke Point 56

Denbigh 63, Menchville 49

Episcopal 83, Landon, Md. 71

Faith Christian-Roanoke 57, Westover Christian 52

Fauquier 64, Liberty-Bealeton 49

Franklin County 61, Staunton River 32

Gar-Field 77, Forest Park 50

George C. Marshall 52, Langley 25

Gillion Academy Regional 75, New Hope Academy, Md. 72

Glenvar 52, James River-Buchanan 49

Graham 78, Tazewell 34

Greenbrier Christian 66, Broadwater Academy 45

Grove Avenue Baptist 48, Richmond Christian 37

Hampton Roads 55, Cape Henry Collegiate 48

Harrisonburg 71, Spotswood 6

Harrisonburg HomeSchool 49, Stuart Hall 46

Henrico 7, Mechanicsville 0

Highland-Warrenton 100, Virginia Academy 46

James Madison 48, Chantilly 44

James Robinson 59, Fairfax 56

Jenkins, Ky. 71, Abingdon ACTS 55

Justice 59, Trinity Academy 23

Lafayette 59, Jamestown 47

Lebanon 59, Richlands 58

Lord Botetourt 58, William Byrd 34

Luray 65, Rappahannock County 58

Meridian 81, Manassas Park 30

Mountain Mission 71, Cornerstone Christian 60

Norfolk Collegiate 89, Nansemond-Suffolk 39

Northampton 79, Chincoteague 53

Osbourn Park 78, Independence 15

Patrick Henry (Glade Spring) 98, Honaker 27

Patriot 82, Gainesville 65

Paul VI 67, Dematha, Md. 50

Peninsula Catholic 63, Norfolk Academy 57

Poquoson 59, Gloucester 46

Portsmouth Christian 77, Denbigh Baptist 57

Potomac 72, C.D. Hylton 31

Riverside 65, Potomac Falls 48

Seton School 68, Fredericksburg Christian 22

Skyline 65, Millbrook 62

St Andrew’s, Md. 61, Flint Hill 41

St. Annes-Belfield 63, Trinity Episcopal 48

St. Stephens-St. Agnes 62, St. Albans, D.C. 56

Strasburg 62, Madison County 30

Trinity Christian School 53, Immanuel Christian 34

Turner Ashby 47, East Rockingham 44

Union 68, John Battle 53

Unity Reed 56, Osbourn 55

Veritas Collegiate Academy 69, Notre-Dame-Du-Sault, Ontario 68

Warren County 55, Sherando 53

West Potomac 50, Alexandria City 36

Westfield 84, Centreville 66

William Fleming 71, Northside 55

William Monroe 55, Broadway 50

Woodside 84, Warwick 44

Woodstock Central 69, Page County 45

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

