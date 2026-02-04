Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Atlantic Shores Christian 90, Hampton Christian 34
Bishop Ireton 76, St. Mary’s Ryken, Md. 48
Blessed Sacrament-Huguenot 69, Southampton Academy 41
Brunswick Academy 71, Kenston Forest 56
Bruton 59, Warhill 48
C. G. Woodson 58, Lake Braddock 50
Catholic 63, Norfolk Christian School 57
Clarke County 59, Stonewall Jackson-Quicksburg 44
Colonial Forge 66, Brooke Point 56
Denbigh 63, Menchville 49
Episcopal 83, Landon, Md. 71
Faith Christian-Roanoke 57, Westover Christian 52
Fauquier 64, Liberty-Bealeton 49
Franklin County 61, Staunton River 32
Gar-Field 77, Forest Park 50
George C. Marshall 52, Langley 25
Gillion Academy Regional 75, New Hope Academy, Md. 72
Glenvar 52, James River-Buchanan 49
Graham 78, Tazewell 34
Greenbrier Christian 66, Broadwater Academy 45
Grove Avenue Baptist 48, Richmond Christian 37
Hampton Roads 55, Cape Henry Collegiate 48
Harrisonburg 71, Spotswood 6
Harrisonburg HomeSchool 49, Stuart Hall 46
Henrico 7, Mechanicsville 0
Highland-Warrenton 100, Virginia Academy 46
James Madison 48, Chantilly 44
James Robinson 59, Fairfax 56
Jenkins, Ky. 71, Abingdon ACTS 55
Justice 59, Trinity Academy 23
Lafayette 59, Jamestown 47
Lebanon 59, Richlands 58
Lord Botetourt 58, William Byrd 34
Luray 65, Rappahannock County 58
Meridian 81, Manassas Park 30
Mountain Mission 71, Cornerstone Christian 60
Norfolk Collegiate 89, Nansemond-Suffolk 39
Northampton 79, Chincoteague 53
Osbourn Park 78, Independence 15
Patrick Henry (Glade Spring) 98, Honaker 27
Patriot 82, Gainesville 65
Paul VI 67, Dematha, Md. 50
Peninsula Catholic 63, Norfolk Academy 57
Poquoson 59, Gloucester 46
Portsmouth Christian 77, Denbigh Baptist 57
Potomac 72, C.D. Hylton 31
Riverside 65, Potomac Falls 48
Seton School 68, Fredericksburg Christian 22
Skyline 65, Millbrook 62
St Andrew’s, Md. 61, Flint Hill 41
St. Annes-Belfield 63, Trinity Episcopal 48
St. Stephens-St. Agnes 62, St. Albans, D.C. 56
Strasburg 62, Madison County 30
Trinity Christian School 53, Immanuel Christian 34
Turner Ashby 47, East Rockingham 44
Union 68, John Battle 53
Unity Reed 56, Osbourn 55
Veritas Collegiate Academy 69, Notre-Dame-Du-Sault, Ontario 68
Warren County 55, Sherando 53
West Potomac 50, Alexandria City 36
Westfield 84, Centreville 66
William Fleming 71, Northside 55
William Monroe 55, Broadway 50
Woodside 84, Warwick 44
Woodstock Central 69, Page County 45
