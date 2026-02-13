Thursday’s Scores

Live Radio
The Associated Press

February 13, 2026, 12:54 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Alleghany 61, Waynesboro 43

Amelia Academy 76, Kenston Forest 53

Amherst County 45, Brookville 39

Annandale 61, TJ-Alexandria 55

Arcadia 80, Nandua 40

Atlantic Shores Christian 73, StoneBridge School 30

Bishop O’Connell 72, Archbishop Carroll, D.C. 61

Blue Ridge School 71, North Cross 42

Brunswick 59, Surry County 46

Buckingham County 78, Amelia County 57

Buffalo Gap 58, Rockbridge County 53

Carroll County 74, Patrick County 61

Chancellor 64, King George 47

Christ Chapel Academy 55, Immanuel Christian 44

Christiansburg 70, Staunton River 50

Clover Hill 58, Cosby 51

Colonial Heights 64, Maggie L. Walker GS 30

Deep Creek 63, Tallwood 57

Denbigh 74, Kecoughtan 60

E.C. Glass 70, Rustburg 43

Eastern Montgomery 50, Highland-Monterey 32

Fort Chiswell 69, George Wythe 56

Fort Defiance 62, Stuarts Draft 49

Frank Cox 81, Oaktree Academy 34

GW-Danville 62, Chatham 35

Galax 70, Bland County 48

Grayson County 73, Giles 37

Greenbrier Christian 80, Hampton Christian 72

Hampton 85, Heritage (Newport News) 44

Hargrave Military 86, Winston-Salem Christian, N.C. 68

Hidden Valley 76, Blacksburg 29

Hopewell 49, Meadowbrook 42

I. C. Norcom High School 59, Manor High School 52

James Wood 49, Manassas Park 38

Jefferson Forest 73, Liberty-Bedford 60

John Marshall 71, Deep Run 69

King William 88, Charles City County 19

Lee High 77, Rye Cove 49

Lord Botetourt 70, Pulaski County 55

Madison County 55, Clarke County 30

Martinsville 76, Glenvar 50

Mathews 61, West Point 60

Monacan 50, Powhatan 47

Mountain Mission 80, Twin Valley 43

Orange County 58, Fluvanna 51

Oscar Smith 67, Grassfield 48

Page County 61, Luray 48

Parry McCluer 89, Narrows 46

Patrick Henry (Glade Spring) 71, Chilhowie 45

Portsmouth Christian 87, Gateway Christian 12

Potomac School 46, Sidwell Friends, D.C. 41

Quality Education Academy, N.C. 68, Oak Hill Academy 51

Radford 36, James River-Buchanan 29

Rappahannock 61, Colonial Beach 40

Rappahannock County 69, Stonewall Jackson-Quicksburg 52

Richlands 63, Graham 59

Roanoke Catholic 72, The Covenant School 58

SPIRIT Home School 60, Lynchburg Home School 40

Seton School 80, Trinity Academy 46

St. Michael 71, Williamsburg Christian Academy 37

Steward School 71, Peninsula Catholic 63

Summit Christian Academy 62, Sweethaven Christian Academy 16

Trinity Episcopal 63, Benedictine 47

Union 35, Abingdon 30

Va. Episcopal 82, New Covenant 63

Wakefield School 54, Liberty-Bealeton 49

Walsingham Academy 62, Richmond Christian 21

William Monroe 71, Fishburne Military 23

Windsor 70, Appomattox Regional Governor’s School 66

Woodside 68, Phoebus 52

