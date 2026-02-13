Thursday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Alleghany 61, Waynesboro 43
Amelia Academy 76, Kenston Forest 53
Amherst County 45, Brookville 39
Annandale 61, TJ-Alexandria 55
Arcadia 80, Nandua 40
Atlantic Shores Christian 73, StoneBridge School 30
Bishop O’Connell 72, Archbishop Carroll, D.C. 61
Blue Ridge School 71, North Cross 42
Brunswick 59, Surry County 46
Buckingham County 78, Amelia County 57
Buffalo Gap 58, Rockbridge County 53
Carroll County 74, Patrick County 61
Chancellor 64, King George 47
Christ Chapel Academy 55, Immanuel Christian 44
Christiansburg 70, Staunton River 50
Clover Hill 58, Cosby 51
Colonial Heights 64, Maggie L. Walker GS 30
Deep Creek 63, Tallwood 57
Denbigh 74, Kecoughtan 60
E.C. Glass 70, Rustburg 43
Eastern Montgomery 50, Highland-Monterey 32
Fort Chiswell 69, George Wythe 56
Fort Defiance 62, Stuarts Draft 49
Frank Cox 81, Oaktree Academy 34
GW-Danville 62, Chatham 35
Galax 70, Bland County 48
Grayson County 73, Giles 37
Greenbrier Christian 80, Hampton Christian 72
Hampton 85, Heritage (Newport News) 44
Hargrave Military 86, Winston-Salem Christian, N.C. 68
Hidden Valley 76, Blacksburg 29
Hopewell 49, Meadowbrook 42
I. C. Norcom High School 59, Manor High School 52
James Wood 49, Manassas Park 38
Jefferson Forest 73, Liberty-Bedford 60
John Marshall 71, Deep Run 69
King William 88, Charles City County 19
Lee High 77, Rye Cove 49
Lord Botetourt 70, Pulaski County 55
Madison County 55, Clarke County 30
Martinsville 76, Glenvar 50
Mathews 61, West Point 60
Monacan 50, Powhatan 47
Mountain Mission 80, Twin Valley 43
Orange County 58, Fluvanna 51
Oscar Smith 67, Grassfield 48
Page County 61, Luray 48
Parry McCluer 89, Narrows 46
Patrick Henry (Glade Spring) 71, Chilhowie 45
Portsmouth Christian 87, Gateway Christian 12
Potomac School 46, Sidwell Friends, D.C. 41
Quality Education Academy, N.C. 68, Oak Hill Academy 51
Radford 36, James River-Buchanan 29
Rappahannock 61, Colonial Beach 40
Rappahannock County 69, Stonewall Jackson-Quicksburg 52
Richlands 63, Graham 59
Roanoke Catholic 72, The Covenant School 58
SPIRIT Home School 60, Lynchburg Home School 40
Seton School 80, Trinity Academy 46
St. Michael 71, Williamsburg Christian Academy 37
Steward School 71, Peninsula Catholic 63
Summit Christian Academy 62, Sweethaven Christian Academy 16
Trinity Episcopal 63, Benedictine 47
Union 35, Abingdon 30
Va. Episcopal 82, New Covenant 63
Wakefield School 54, Liberty-Bealeton 49
Walsingham Academy 62, Richmond Christian 21
William Monroe 71, Fishburne Military 23
Windsor 70, Appomattox Regional Governor’s School 66
Woodside 68, Phoebus 52
