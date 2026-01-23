Live Radio
Home » Latest News » Thursday's Scores

The Associated Press

January 23, 2026, 12:53 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Bland County 57, Giles 32

Broadway 54, Woodstock Central 35

Brunswick Academy 59, Tidewater Academy 11

Buckingham County 45, Appomattox 28

Catholic 96, Nansemond-Suffolk 11

Clarke County 59, Luray 43

Colonial Beach 36, Lancaster 8

Cosby 56, Clover Hill 49

Council 69, East Ridge, Ky. 62

Eastern Montgomery 47, Parry McCluer 22

Eastside 65, Thomas Walker 23

Edison 56, Falls Church 22

Elizabeth Seton, Md. 73, Bishop Ireton 71

Essex 53, Westmoreland County 17

Faith Christian-Roanoke 44, North Cross 28

Fluvanna 61, Nelson County 16

Fredericksburg Academy 53, Quantico 44

Grafton 62, Gloucester 30

Graham 55, Marion 40

Heritage (Lynchburg) 67, E.C. Glass 58

John R. Lewis 49, Annandale 41

King William 59, Middlesex 54

Liberty-Bedford 42, Franklin County 24

Manor High School 98, Churchland 4

Massaponax 47, Courtland 25

Matoaca 35, Meadowbrook 27

Mecklenburg County 58, Cumberland 44

Mt Carmel 31, Grace Christian 28

Norfolk Christian School 77, Norfolk Collegiate 32

North Stafford 56, Osbourn 19

Oakcrest 46, Highland-Warrenton 43

Orange County 57, Goochland 28

Paul VI 51, Holy Cross, Md. 31

Pocomoke, Md. def. Nandua, forfeit

Portsmouth Christian 46, New Life, Minn. 27

Prince George 62, Petersburg 38

Radford 60, Blacksburg 30

Rockbridge County 41, Staunton 39

St. Gertrude 66, Christchurch 58

St. John Paul the Great 48, Christ Chapel Academy 37

Temple Christian 65, Ridgeview Christian 17

Thomas Dale 72, Hopewell 46

Trinity Christian School 37, Seton School 34

Tunstall 55, Northside 43

Warhill 59, Jamestown 28

Washington-Liberty 63, Yorktown 34

York 50, Williamsburg Christian Academy 27

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

