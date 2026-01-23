Thursday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Bland County 57, Giles 32
Broadway 54, Woodstock Central 35
Brunswick Academy 59, Tidewater Academy 11
Buckingham County 45, Appomattox 28
Catholic 96, Nansemond-Suffolk 11
Clarke County 59, Luray 43
Colonial Beach 36, Lancaster 8
Cosby 56, Clover Hill 49
Council 69, East Ridge, Ky. 62
Eastern Montgomery 47, Parry McCluer 22
Eastside 65, Thomas Walker 23
Edison 56, Falls Church 22
Elizabeth Seton, Md. 73, Bishop Ireton 71
Essex 53, Westmoreland County 17
Faith Christian-Roanoke 44, North Cross 28
Fluvanna 61, Nelson County 16
Fredericksburg Academy 53, Quantico 44
Grafton 62, Gloucester 30
Graham 55, Marion 40
Heritage (Lynchburg) 67, E.C. Glass 58
John R. Lewis 49, Annandale 41
King William 59, Middlesex 54
Liberty-Bedford 42, Franklin County 24
Manor High School 98, Churchland 4
Massaponax 47, Courtland 25
Matoaca 35, Meadowbrook 27
Mecklenburg County 58, Cumberland 44
Mt Carmel 31, Grace Christian 28
Norfolk Christian School 77, Norfolk Collegiate 32
North Stafford 56, Osbourn 19
Oakcrest 46, Highland-Warrenton 43
Orange County 57, Goochland 28
Paul VI 51, Holy Cross, Md. 31
Pocomoke, Md. def. Nandua, forfeit
Portsmouth Christian 46, New Life, Minn. 27
Prince George 62, Petersburg 38
Radford 60, Blacksburg 30
Rockbridge County 41, Staunton 39
St. Gertrude 66, Christchurch 58
St. John Paul the Great 48, Christ Chapel Academy 37
Temple Christian 65, Ridgeview Christian 17
Thomas Dale 72, Hopewell 46
Trinity Christian School 37, Seton School 34
Tunstall 55, Northside 43
Warhill 59, Jamestown 28
Washington-Liberty 63, Yorktown 34
York 50, Williamsburg Christian Academy 27
