CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 540½ 544¼ 535¼ 542½ +2 May 552 555¾ 547¼ 554½ +2 Jul 561½ 564¼ 555¾ 563 +2 Sep 575¼ 578¼ 569¾ 577 +2¼ Dec 593¼ 596¾ 588¼ 596 +2¾ Mar 605¼ 612¾ 605¼ 612½ +3 May 615¼ 622 615¼ 622 +3¼ Jul 620½ 623½ 620½ 623½ +3¾ Sep 634 +3¼ Dec 648¼ +3 Mar 657 +1 May 647 +1 Jul 615 +3¾ Est. sales 99,853. Mon.’s sales 89,969 Mon.’s open int 472,161 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 456 458½ 453 458 +¼ May 463¼ 466 460¾ 465¾ +½ Jul 466½ 468¾ 463¾ 468¼ +¼ Sep 442½ 444¼ 439 443¾ +½ Dec 444¾ 447 441¾ 446¼ +¾ Mar 455½ 458¼ 453¼ 457¾ +¾ May 462½ 464 459¾ 464 +¾ Jul 464¼ 466¾ 462½ 466½ +¾ Sep 450 451¼ 450 451¼ +¼ Dec 449¾ 451¾ 447¾ 451 +½ Mar 461½ +½ May 467¾ +1 Jul 469¼ +1 Sep 458 +1 Dec 451 451 450¼ 450¼ —1 Jul 467¼ —1 Dec 455 +1 Est. sales 408,973. Mon.’s sales 374,709 Mon.’s open int 1,670,657, up 12,715 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 335¾ 335¾ 325¼ 326 —5 May 341 341¾ 337¼ 337¾ —4 Jul 349¾ 350½ 345 345 —3¼ Sep 340¾ —3¼ Dec 345¾ —3¼ Mar 349¼ —3¼ May 355¼ —3¼ Jul 331½ —3¼ Sep 347¼ —3¼ Dec 349¾ —3¼ Est. sales 367. Mon.’s sales 367 Mon.’s open int 4,532, up 227 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 991 993¼ 982½ 992¼ — ¼ Mar 997 998¼ 985½ 997¼ — ½ May 1007¾ 1009 996¼ 1007¾ —1 Jul 1019¼ 1020¼ 1007¾ 1019 —1½ Aug 1017½ 1018¾ 1006¼ 1017½ —1¾ Sep 1007 1008¼ 996 1007 —1¾ Nov 1011½ 1012¾ 1001 1011½ —1½ Jan 1021½ 1022½ 1011¾ 1021 —1¼ Mar 1012½ 1023½ 1012½ 1022¼ — ¾ May 1022¾ 1027½ 1022¾ 1027½ — ½ Jul 1035 1035 1035 1035 — ½ Aug 1032 — ¼ Sep 1019½ +¼ Nov 1012½ 1018¼ 1012 1018¼ —1¾ Jan 1030½ —1¾ Mar 1031¾ —1¾ May 1037¾ —1¾ Jul 1046¾ —2¾ Aug 1045½ —2¾ Sep 1033 —2¾ Nov 1036¾ —2 Jul 1057½ —2 Nov 1035¼ —2 Est. sales 225,442. Mon.’s sales 214,092 Mon.’s open int 806,160, up 827 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.65 40.75 39.65 40.72 +.96 Mar 40.33 41.32 40.05 41.25 +.92 May 40.75 41.73 40.50 41.66 +.91 Jul 41.04 42.01 40.80 41.95 +.91 Aug 41.06 41.94 40.78 41.89 +.90 Sep 41.04 41.83 40.71 41.80 +.88 Oct 40.88 41.68 40.57 41.63 +.84 Dec 40.98 41.77 40.66 41.72 +.83 Jan 40.84 41.82 40.84 41.82 +.85 Mar 41.14 41.97 41.14 41.97 +.84 May 42.17 +.83 Jul 42.36 +.81 Aug 42.27 +.80 Sep 42.10 +.80 Oct 41.84 +.81 Dec 41.88 +.81 Jan 41.96 +.81 Mar 42.06 +.81 May 42.18 +.81 Jul 41.77 +.81 Aug 41.61 +.81 Sep 41.53 +.81 Oct 41.76 +.81 Dec 41.50 +.81 Jul 41.39 +.81 Oct 41.38 +.81 Dec 41.12 +.81 Est. sales 123,403. Mon.’s sales 112,084 Mon.’s open int 552,815 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 295.70 295.70 293.50 295.30 —3.30 Mar 307.10 307.30 300.10 303.50 —3.80 May 314.10 314.20 307.50 310.50 —3.70 Jul 320.00 320.00 313.50 316.50 —3.50 Aug 321.00 321.00 314.90 317.70 —3.20 Sep 320.70 320.70 315.10 317.90 —3.20 Oct 319.80 319.80 315.00 317.80 —3.10 Dec 323.40 323.40 318.50 321.30 —3.10 Jan 324.90 324.90 320.00 322.40 —3.00 Mar 325.50 325.50 320.60 323.10 —2.70 May 324.10 324.70 324.10 324.40 —2.70 Jul 326.80 —2.70 Aug 326.30 —2.70 Sep 324.80 —2.80 Oct 322.30 —2.80 Dec 324.50 —2.70 Jan 325.70 —2.70 Mar 326.40 —2.70 May 327.90 —2.70 Jul 332.10 —3.10 Aug 331.60 —3.10 Sep 330.10 —3.10 Oct 332.10 —3.10 Dec 335.10 —3.10 Jul 343.10 —3.10 Oct 343.10 —3.10 Dec 346.60 —3.10 Est. sales 130,614. Mon.’s sales 120,883 Mon.’s open int 546,607

