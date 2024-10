CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 559 572¾ 558 571 +12¼ Mar 580¼ 592¾ 578¾ 591 +11½ May 592¼ 604 591¼ 602¼ +11¼ Jul 598½ 609½ 597¾ 607¾ +10 Sep 611 620½ 609 618½ +9½ Dec 626½ 634¾ 624¾ 632¼ +8¼ Mar 635 644¼ 635 642½ +8 Est. sales 94,045. Mon.’s sales 99,748 Mon.’s open int 416,570, up 6,433 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 410 414¾ 410 414 +3¼ Mar 424¼ 428¼ 424 427¼ +2½ May 432¾ 436¼ 432¼ 435¼ +2 Jul 437 440½ 437 439¼ +1½ Sep 432¼ 435½ 432¼ 434½ +1¼ Dec 438¾ 441 438¼ 440 +½ Mar 449¾ 451¾ 449½ 451¼ +1 May 455½ 457¾ 455½ 457¾ +1¼ Dec 448½ 449 447½ 448 — ¾ Est. sales 507,252. Mon.’s sales 487,302 Mon.’s open int 1,682,965, up 14,509 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 379 386¾ 378½ 385½ +5¾ Mar 378½ 385¼ 378 385¼ +6½ May 380¼ 381 380 381 +3 Jul 380¼ 380¼ 380¼ 380¼ +2 Est. sales 605. Mon.’s sales 605 Mon.’s open int 4,023, up 75 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 974¾ 980½ 965¼ 966½ —7½ Jan 986¾ 991½ 978½ 980¼ —5¾ Mar 999 1003¾ 993 994½ —3¾ May 1014¼ 1019¼ 1009¼ 1010¾ —3 Jul 1026¾ 1030½ 1021½ 1022¾ —2¾ Aug 1029¼ 1031½ 1023¼ 1024¼ —2½ Sep 1021½ 1023¾ 1016 1017 —3 Nov 1022¾ 1025½ 1017¼ 1017¾ —4 Jan 1034¾ 1036 1029 1029¼ —3¾ Mar 1039¼ 1039¼ 1034¾ 1035¾ —2¼ May 1042 1042 1042 1042 —3¼ Jul 1050¾ 1050¾ 1050¾ 1050¾ —2¾ Sep 1036 1036 1036 1036 —2 Nov 1040¼ 1040¼ 1037 1037 —2½ Nov 1042 1042 1042 1042 —1 Est. sales 291,689. Mon.’s sales 311,621 Mon.’s open int 848,898

