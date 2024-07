CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 547¾ 552 540½ 542¾ —5¼ Dec 573 577½ 566 567¾ —5¼ Mar 593¼ 598 587¼ 588¾ —5 May 601¼ 609 598¾ 600¼ —4½ Jul 606½ 612 602½ 604 —4¼ Sep 615 620½ 612 613½ —4¼ Dec 630 634¼ 625¼ 626¾ —4¼ Mar 635½ —4¼ May 635½ —4¼ Jul 615½ —4¼ Sep 626½ —4¼ Dec 640¼ —4¼ Mar 650 —4¼ May 651¾ —4¼ Jul 627½ —4¼ Est. sales 68,682. Mon.’s sales 83,802 Mon.’s open int 420,500, up 1,739 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 399 407 397¼ 402½ +2¼ Dec 413¾ 422½ 411¾ 417¼ +2¼ Mar 428½ 436¼ 426¼ 431¼ +2 May 438¼ 445¾ 436¼ 441¼ +1¾ Jul 444 452½ 443¾ 448¼ +1½ Sep 446¾ 453½ 446½ 450¼ +½ Dec 456 459½ 454½ 456¾ — ¼ Mar 466½ 470 465½ 467½ May 473½ Jul 476 480 474½ 477¼ — ¼ Sep 457½ +2½ Dec 454¼ 459 454¼ 456¾ +2½ Jul 474¾ +5¼ Dec 450 450 449½ 449½ — ¾ Est. sales 367,030. Mon.’s sales 351,655 Mon.’s open int 1,587,409, up 4,532 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 345½ 347¾ 337¾ 341 —4¼ Dec 338¾ 339½ 330¾ 334 —2 Mar 334 336½ 334 336½ —1¼ May 338½ —1¼ Jul 344¼ —1¼ Sep 340 —1¼ Dec 345¼ —1¼ Mar 342¼ —1¼ May 348¼ —1¼ Jul 338½ —1¼ Sep 354¼ —1¼ Est. sales 512. Mon.’s sales 842 Mon.’s open int 5,473 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1116½ 1129 1111 1117½ — ¼ Sep 1063¼ 1082¼ 1060¾ 1071¾ +7 Nov 1067 1086¾ 1063¾ 1075½ +6¾ Jan 1081¼ 1100½ 1078 1089½ +6½ Mar 1090½ 1108¼ 1086¾ 1098 +5¾ May 1099 1115¾ 1095½ 1105¾ +4¾ Jul 1107 1122¾ 1103 1113 +4¾ Aug 1112 1114 1107½ 1107½ +4½ Sep 1088¾ +3½ Nov 1083½ 1095 1079 1086 +3 Jan 1097½ +3¼ Mar 1099¼ +3¼ May 1103½ +3¼ Jul 1113 1113 1109¾ 1109¾ +3¼ Aug 1102¾ +3¼ Sep 1090 +4 Nov 1089½ 1095 1085 1087¾ +4¾ Jul 1100½ +4¾ Nov 1073¾ +4¾ Est. sales 297,951. Mon.’s sales 227,158 Mon.’s open int 837,441 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 46.80 47.31 46.49 46.66 —.34 Sep 46.17 46.62 46.00 46.08 —.14 Oct 45.23 46.00 45.22 45.47 +.09 Dec 44.76 45.65 44.73 45.13 +.28 Jan 44.59 45.50 44.55 45.02 +.37 Mar 44.48 45.41 44.45 44.95 +.41 May 44.39 45.35 44.39 44.91 +.42 Jul 44.18 45.23 44.18 44.78 +.42 Aug 44.68 44.91 44.48 44.48 +.42 Sep 44.19 44.26 44.11 44.11 +.44 Oct 43.74 44.03 43.58 43.61 +.45 Dec 43.04 43.86 43.04 43.39 +.45 Jan 43.30 +.42 Mar 43.30 +.44 May 43.28 +.42 Jul 43.24 +.41 Aug 42.97 +.41 Sep 42.99 +.41 Oct 42.86 +.41 Dec 43.01 +.41 Jul 42.90 +.41 Oct 42.89 +.41 Dec 42.63 +.41 Est. sales 200,565. Mon.’s sales 152,407 Mon.’s open int 577,610, up 4,835 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 343.60 346.00 340.10 342.70 —.90 Sep 325.80 328.60 322.50 325.40 —.40 Oct 317.40 320.60 314.10 317.10 —.30 Dec 319.50 322.60 316.40 319.10 —.30 Jan 320.40 323.40 317.10 320.10 Mar 322.80 324.40 318.70 321.60 May 324.30 327.00 321.40 324.10 —.10 Jul 327.80 330.40 324.70 327.40 —.20 Aug 326.00 330.80 326.00 328.10 —.20 Sep 328.00 330.70 327.60 328.00 —.20 Oct 326.50 329.60 325.50 326.80 —.20 Dec 327.10 331.80 327.10 329.10 —.20 Jan 329.60 —.30 Mar 328.60 —.30 May 328.10 —.20 Jul 329.50 +.10 Aug 327.70 —.10 Sep 326.10 —.20 Oct 324.20 —.20 Dec 323.90 —.40 Jul 335.40 —.40 Oct 335.40 —.40 Dec 338.90 —.40 Est. sales 152,911. Mon.’s sales 161,157 Mon.’s open int 538,513

