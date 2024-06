CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 607¾ 610¼ 590¼ 590¼ —22½ Sep 627 627 606¾ 607¼ —21¼ Dec 648¼ 648¼ 629¾ 630 —20¼ Mar 662¾ 662¾ 647½ 647¾ —19 May 670 671 656 656 —18¾ Jul 669¾ 669¾ 654½ 654½ —16¾ Sep 674¼ 674¼ 660½ 660½ —15¼ Dec 676 677¾ 670½ 670½ —14 Jul 661 661 661 661 — ¼ Est. sales 132,115. Fri.’s sales 162,642 Fri.’s open int 393,135 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 448 450 443¼ 444¼ —5¾ Sep 455¼ 456¾ 449¼ 450¼ —6¾ Dec 467 470 462¼ 463½ —6¾ Mar 476¾ 480½ 473 474¼ —7 May 486¾ 487¼ 480½ 481½ —6¾ Jul 492 492½ 486¼ 486¾ —6½ Sep 476¼ 478 472 472½ —5 Dec 478 479½ 473¾ 474¼ —4½ Mar 485¾ 485¾ 485 485 —3½ Sep 470 470 467¾ 467¾ —4¾ Dec 468¾ 471¼ 464½ 467½ —3¾ Jul 485½ 490½ 480½ 480½ —2½ Dec 463 463 461¾ 461¾ —7 Est. sales 303,083. Fri.’s sales 494,729 Fri.’s open int 1,590,535 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 331 331 310¼ 316¼ —11¾ Sep 329¼ 332 315¼ 317½ —13½ Dec 344¼ 346¼ 325½ 326 —18¼ Mar 343 343 343 343 —10½ Jul 355 355 355 355 —9¼ Sep 345 345 345 345 —15 Dec 350 350 345 345 —21¾ Est. sales 1,112. Fri.’s sales 1,077 Fri.’s open int 4,193, up 161 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1179 1179 1157¾ 1160 —19¾ Aug 1168 1168 1147 1147½ —20¾ Sep 1147 1147 1125¾ 1126¼ —20¼ Nov 1149¾ 1149¾ 1130½ 1130¾ —19 Jan 1161¾ 1162¼ 1143½ 1144¼ —17¾ Mar 1162 1163½ 1146¾ 1147¼ —16 May 1164½ 1167¼ 1152 1152 —15½ Jul 1171¾ 1173 1158 1158 —15¼ Aug 1153¼ 1153½ 1153¼ 1153½ —13¼ Nov 1131½ 1132½ 1121½ 1123 —12 Jul 1141 1141 1141 1141 —10½ Nov 1085 1085 1085 1085 —1¼ Est. sales 281,531. Fri.’s sales 294,325 Fri.’s open int 803,951

