CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 606¾ 633 605½ 626½ +19 Sep 629¾ 652¾ 628¾ 647½ +16¾ Dec 658 677 657¼ 672 +13 Mar 678½ 695 678 690¾ +10¾ May 688 703 688 699¼ +9½ Jul 686 700 686 696 +9¼ Sep 690 703¼ 690 698¾ +7½ Dec 700¼ 710 700¼ 707½ +7¼ Est. sales 233,425. Mon.’s sales 230,904 Mon.’s open int 421,028, up 7,664 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 450¾ 456¼ 450¼ 450½ —1¼ Sep 455¼ 458¾ 453¾ 454 —2¼ Dec 467½ 471¼ 465¾ 465¾ —2½ Mar 479¾ 483½ 478 478 —2¼ May 487½ 491¼ 486 486 —2¼ Jul 494 497½ 492¼ 492¼ —2¼ Sep 478¾ 480½ 477¼ 477¼ —1½ Dec 478 482 477½ 477½ —2½ Mar 490¾ 491 489¾ 489¾ Jul 500½ 500½ 500½ 500½ Dec 471¾ 472 470 470 —1 Est. sales 419,747. Mon.’s sales 431,208 Mon.’s open int 1,613,626 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 338½ 340¾ 334½ 335¼ +1¾ Sep 350¼ 351¾ 344¼ 344¾ +1½ Dec 358½ 366¾ 356¼ 356¾ —1¾ Est. sales 626. Mon.’s sales 912 Mon.’s open int 3,810 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1188¼ 1193 1178¼ 1179 —9¼ Aug 1182 1186¼ 1171½ 1172¼ —10½ Sep 1157¾ 1161¾ 1148 1148¾ —9½ Nov 1158 1163 1150¾ 1151½ —7¼ Jan 1170 1175½ 1164¼ 1165 —6¾ Mar 1172 1176¾ 1166¾ 1167½ —5½ May 1176¼ 1181 1171¾ 1172½ —5¼ Jul 1182 1186½ 1177¾ 1178¼ —5 Aug 1175 1175 1172¼ 1172¼ —5½ Sep 1152½ 1152½ 1152½ 1152½ —2¾ Nov 1145 1149½ 1141½ 1141¾ —4¾ Mar 1151 1151 1151 1151 —3¼ Est. sales 288,081. Mon.’s sales 273,240 Mon.’s open int 825,884

