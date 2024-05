CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 583¼ 598½ 578¾ 594½ +9½ Jul 600¾ 617 596¼ 613 +10¼ Sep 617¼ 634½ 613 631¼ +11½ Dec 641 657¼ 635¼ 654 +11½ Mar 657½ 675¼ 653 672¼ +12 May 667¼ 683¾ 662½ 681 +11¾ Jul 662¼ 680 660¾ 677 +10½ Sep 670¼ 685 670 681¾ +10 Dec 681 692¾ 679¾ 691¾ +9¾ Mar 699½ +10¼ May 697¾ +10¼ Jul 661¾ +10¼ Est. sales 187,128. Tue.’s sales 180,928 Tue.’s open int 375,644 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 442¾ 444½ 437¼ 437¾ —5¼ Jul 452¼ 454¼ 448 448½ —4 Sep 461 462¾ 457¾ 458¼ —2¾ Dec 474¾ 477 471¾ 472¾ —2 Mar 486¾ 489¼ 484¾ 486 —1 May 494 496½ 492¾ 494½ Jul 498 501 497 500½ +1¾ Sep 485¼ 485¼ 482¼ 483¼ —1 Dec 488 489¾ 485 487 —1¼ Mar 498½ 498½ 495¾ 495¾ —1½ May 500¾ —1½ Jul 504¼ 504¼ 503½ 503½ —1½ Sep 480½ — ¼ Dec 478½ 479¾ 478½ 478¾ — ¼ Jul 490½ — ¼ Dec 476¼ — ¼ Est. sales 411,702. Tue.’s sales 369,710 Tue.’s open int 1,512,625 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 367¼ 369 361 367 — ¼ Jul 354¼ 355 350 353¾ — ½ Sep 355¼ — ¼ Dec 352½ 357½ 352½ 357½ +¼ Mar 361½ +¼ May 367½ +¼ Jul 372¼ +¼ Sep 384 +¼ Dec 390¾ +¼ Mar 387¾ +¼ Jul 357 +¼ Sep 372¾ +¼ Est. sales 974. Tue.’s sales 974 Tue.’s open int 3,916 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1166½ 1177½ 1164 1166 —1½ Jul 1181 1191¾ 1179¼ 1181½ — ½ Aug 1182¼ 1193¼ 1181 1184 +¼ Sep 1169½ 1179 1167½ 1171¾ +1 Nov 1173¼ 1180¾ 1170¼ 1174½ +½ Jan 1183 1191 1181½ 1184¾ +¼ Mar 1182¼ 1189¼ 1181¼ 1183 —1 May 1185¼ 1192¼ 1185 1186 —1¼ Jul 1193 1197¾ 1189¾ 1192 —1 Aug 1185 — ¾ Sep 1164½ — ¾ Nov 1160¼ 1161¼ 1158 1158 — ½ Jan 1166¼ — ½ Mar 1165 — ½ May 1167¾ — ¼ Jul 1173¾ — ¼ Aug 1167¾ — ¼ Sep 1147¼ Nov 1135¾ — ¼ Jul 1135½ — ¼ Nov 1100¼ — ¼ Est. sales 327,585. Tue.’s sales 299,971 Tue.’s open int 814,420 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 45.29 45.38 44.50 44.66 —.65 Jul 45.89 45.98 45.10 45.27 —.61 Aug 46.02 46.14 45.33 45.45 —.62 Sep 46.10 46.19 45.45 45.55 —.62 Oct 46.10 46.12 45.43 45.53 —.59 Dec 46.22 46.31 45.61 45.73 —.54 Jan 46.40 46.41 45.77 45.90 —.54 Mar 46.45 46.55 45.92 46.06 —.50 May 46.40 46.74 46.18 46.29 —.47 Jul 46.76 46.80 46.37 46.43 —.49 Aug 46.30 —.48 Sep 46.02 —.47 Oct 45.66 —.45 Dec 45.64 45.69 45.57 45.57 —.43 Jan 45.59 —.42 Mar 45.60 —.41 May 45.58 —.37 Jul 45.59 —.37 Aug 45.32 —.37 Sep 45.34 —.37 Oct 45.21 —.37 Dec 45.43 —.39 Jul 45.32 —.39 Oct 45.31 —.39 Dec 45.05 —.39 Est. sales 183,107. Tue.’s sales 168,095 Tue.’s open int 568,868 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 345.20 351.00 344.90 346.00 +.80 Jul 345.80 351.90 345.70 349.20 +3.10 Aug 346.20 352.00 346.10 350.00 +3.70 Sep 346.90 352.00 346.40 350.30 +3.70 Oct 347.00 351.70 346.40 350.10 +3.50 Dec 348.90 353.90 348.70 352.30 +3.10 Jan 350.50 354.50 349.60 352.90 +3.00 Mar 348.60 353.10 348.60 351.70 +2.90 May 349.00 353.00 349.00 351.70 +2.60 Jul 352.00 354.40 352.00 353.30 +2.30 Aug 352.90 +2.30 Sep 351.80 +2.30 Oct 349.20 +2.20 Dec 350.00 351.10 350.00 351.10 +2.20 Jan 350.70 +2.10 Mar 347.80 +2.00 May 347.40 +1.00 Jul 348.50 +1.00 Aug 347.40 +.90 Sep 344.80 +.90 Oct 342.50 +.90 Dec 341.90 +.90 Jul 342.40 +.90 Oct 342.40 +.90 Dec 345.30 +.90 Est. sales 164,895. Tue.’s sales 150,432 Tue.’s open int 473,082

