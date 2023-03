Bella Ramsey, protagonista de ‘The Last of Us’, dice que es probable una segunda temporada

(CNN) — Hasta ahora, solo se han emitido dos episodios de The Last of Us, de HBO. Pero la serie…

(CNN) — Hasta ahora, solo se han emitido dos episodios de The Last of Us, de HBO.

Pero la serie se ha vuelto tan popular en apenas dos semanas que una de sus protagonistas, Bella Ramsey, ya piensa que una segunda temporada es “probable”.

“Si la gente sigue viendo la serie, entonces es cuestión de los muchachos de HBO”, dijo Ramsey en una entrevista con BBC Radio este martes. “Creo que es bastante probable porque le ha ido muy bien, pero aún no hay nada confirmado. Tendremos que esperar y ver”.

Ellie (Bella Ramsey) es protegida por Joel (Pedro Pascal) en la serie. (Crédito: Liane Hentscher/HBO/Alamy)

Incluso antes de que el programa saliera al aire, sus creadores dijeron que, si les conceden una segunda temporada, planean basarla en la secuela del videojuego, The Last of Us Part II. (CNN, al igual que HBO, es propiedad de Warner Bros. Discovery).

La serie The Last of Us es la adaptación del popular videojuego homónimo que está ambientado en unos Estados Unidos postapocalípticos —20 años después de que una pandemia destruyera la civilización moderna—, y la crítica la ha aclamado como “la mejor adaptación de un videojuego jamás realizada”.

Ramsey, más conocida por su papel de Lyanna Mormont en Game of Thrones, interpreta a una niña de 14 años, Ellie, que es sacada de contrabando de una zona de cuarentena por Joel, interpretado por el también actor de Game of Thrones Pedro Pascal.

