USA TODAY SPORTS/US LBM PRESEASON COLLEGE FOOTBALL COACHES POLL

Dropped Out: No. 15 Vanderbilt (10-3); No. 16 Virginia (11-3); No. 18 Tulane (11-3); No. 20 James Madison (12-2); No. 23 Navy (11-2); No. 24 Georgia Tech (9-4); No. 25 Illinois (9-4).
Others Receiving Votes: Louisville (9-4) 153; Florida (4-8) 147; TCU (9-4) 63; Illinois (9-4) 62; Arizona (9-4) 50; South Carolina (4-8) 50; Virginia (11-3) 40; Vanderbilt (10-3) 37; Auburn (5-7) 29; Georgia Tech (9-4) 26; Boise State (9-5) 24; Oklahoma State (1-11) 22; UNLV (10-4) 17; Florida State (5-7) 13; North Carolina State (8-5) 13; Nebraska (7-6) 12; Virginia Tech (3-9) 12; Memphis (8-5) 9; Arizona State (8-5) 8; Duke (9-5) 6; James Madison (12-2) 6; New Mexico (9-4) 4; Pittsburgh (8-5) 4; Navy (11-2) 3; Western Michigan (10-4) 3; San Diego State (9-4) 2; California (7-6) 1; Hawaii (9-4) 1; Jacksonville State (9-5) 1; Kansas State (6-6) 1.
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