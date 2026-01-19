Live Radio
Home » College Football » College Football Championship Winners

College Football Championship Winners

The Associated Press

January 19, 2026, 11:28 PM

College Football Championship

Jan. 19, 2026 — College Football Championship: Indiana 27, Miami 21

Jan. 20, 2025 — College Football Championship: Ohio St. 34, Notre Dame 23

Jan. 8, 2024 — College Football Championship: Michigan 34 , Washington 13

Jan. 9, 2023 — College Football Championship: Georgia 65, TCU 7

Jan. 10, 2022 — College Football Championship: Georgia 33, Alabama 18

Jan. 11, 2021 — College Football Championship: Alabama 52, Ohio St. 24

Jan. 13, 2020 — College Football Championship: LSU 42, Clemson 25

Jan. 7, 2019 — College Football Championship: Clemson 44, Alabama 16

Jan. 8, 2018 — College Football Championship: Alabama 26, Georgia 23, OT

Jan. 9, 2017 — College Football Championship: Clemson 35, Alabama 31

Jan. 11, 2016 — College Football Championship: Alabama 45, Clemson 40

Jan. 12, 2015 — College Football Championship: Ohio St. 42, Oregon 20

BCS National Championship

Jan. 6, 2014 — BCS National Championship: Florida St. 34, Auburn 31

Jan. 7, 2013 — BCS National Championship: Alabama 42, Notre Dame 14

Jan. 9, 2012 — BCS National Championship: Alabama 21, LSU 0

Jan. 10, 2011 — BCS National Championship: Auburn 22, Oregon 19

Jan. 7, 2010 — BCS National Championship: Alabama 37, Texas 21

Jan. 8, 2009 — BCS National Championship: Florida 24, Oklahoma 14

Jan. 7, 2008 — BCS National Championship: LSU 38, Ohio State 24

Jan. 8, 2007 — BCS National Championship: Florida 41, Ohio State 14

BCS Championship

Jan. 4, 2006 BCS Championship: Rose Bowl — Texas 41, Southern Cal-x 38

Jan. 1, 2005 BCS Championship: Orange Bowl — Southern Cal-x 55, Oklahoma 19

Jan. 4, 2004 BCS Championship: Sugar Bowl — LSU 21, Oklahoma 14

Jan. 3, 2003 BCS Championship: Fiesta Bowl — Ohio St. 31, Miami 24, 2OT

Jan. 3, 2002 BCS Championship: Rose Bowl — Miami 37, Nebraska 14

Jan. 3, 2001 BCS Championship: Orange Bowl — Oklahoma 13, Florida St. 2

Jan. 4, 2000 BCS Championship: Sugar Bowl — Florida St. 46, Virginia Tech 29

Jan. 4, 1999 BCS Championship: Fiesta Bowl — Tennessee 23, Florida St. 16

x-participation vacated

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

College Football | Other Sports News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up