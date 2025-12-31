Sun Bowl Winners

Dec. 31, 2025 — Duke 42, Arizona St. 39
Dec. 31, 2024 — Louisville 35, Washington 34
Dec. 29, 2023 — Notre Dame 40, Oregon St. 8
Dec. 30, 2022 — Pittsburgh 37, UCLA 35
Dec. 31, 2021 — Central Michigan 24, Washington State 21
2020 —Canceled due to the COVID-19 pandemic
Dec. 31, 2019 — Arizona St. 20, Florida St. 14
Dec. 31, 2018 — Stanford 14, Pittsburgh 13
Dec. 29, 2017 — NC State 52, Arizona St. 31
Dec. 30, 2016 — Stanford 25, North Carolina 23
Dec. 26, 2015 — Washington St. 20, Miami 14
Dec. 27, 2014 — Arizona St. 36, Duke 31
Dec. 31, 2013 — UCLA 42, Virginia Tech 12
Dec. 31, 2012 — Georgia Tech 21, Southern Cal 7
Dec. 31, 2011 — Utah 30, Georgia Tech 27, OT
Dec. 31, 2010 — Notre Dame 33, Miami 17
Dec. 31, 2009 — Oklahoma 31, Stanford 27
Dec. 31, 2008 — Oregon State 3, Pittsburgh 0
Dec. 31, 2007 — Oregon 56, South Florida 21
Dec. 29, 2006 — Oregon St. 39, Missouri 38
Dec. 30, 2005 — UCLA 50, Northwestern 38
Dec. 31, 2004 — Arizona State 27, Purdue 23
Dec. 31, 2003 — Minnesota 31, Oregon 30
Dec. 31, 2002 — Purdue 34, Washington 24
Dec. 31, 2001 — Washington State 33, Purdue 27
Dec. 29, 2000 — Wisconsin 21, UCLA 20
Dec. 31, 1999 — Oregon 24, Minnesota 20
Dec. 31, 1998 — Texas Christian 28, Southern Cal 19
Dec. 31, 1997 — Arizona St. 17, Iowa 7
Dec. 31, 1996 — Stanford 38, Michigan St. 0
Dec. 29, 1995 — Iowa 38, Washington 18
Dec. 30, 1994 — Texas 35, North Carolina 31
Dec. 24, 1993 — Oklahoma 41, Texas Tech 10
Dec. 31, 1992 — Baylor 20, Arizona 15
Dec. 31, 1991 — UCLA 6, Illinois 3
Dec. 31, 1990 — Michigan St. 17, Southern Cal 16
Dec. 30, 1989 — Pittsburgh 31, Texas A&M 28
Dec. 24, 1988 — Alabama 28, Washington 6
Dec. 25, 1987 — Oklahoma St. 35, West Virginia 33
Dec. 25, 1986 — Alabama 28, Washington 6
Dec. 28, 1985 — Arizona 13, Georgia 13
Dec. 22, 1984 — Maryland 28, Tennessee 27
Dec. 24, 1983 — Alabama 28, Southern Methodist
Dec. 25, 1982 — North Carolina 26, Texas 10
Dec. 26, 1981 — Oklahoma 40, Houston 14
Dec. 27, 1980 — Nebraska 31, Mississippi St. 17
Dec. 22, 1979 — Washington 14, Texas 7
Dec. 23, 1978 — Texas 42, Maryland 0
Dec. 31, 1977 — Stanford 24, LSU 14
Jan. 1, 1977 — Texas A&M 37, Florida 14
Dec. 26, 1975 — Pittsburgh 33, Kansas 19
Dec. 28, 1974 — Mississippi St. 26, North Carolina 24
Dec. 29, 1973 — Missouri 34, Auburn 17
Dec. 30, 1972 — North Carolina 32, Texas Tech 28
Dec. 18, 1971 — LSU 33, Iowa St. 15
Dec. 19, 1970 — Georgia 17, Texas Tech 9
Dec. 20, 1969 — Nebraska 45, Georgia 6
Dec. 28, 1968 — Auburn 34, Arizona 10
Dec. 30, 1967 — Texas-El Paso 14, Mississippi 7
Dec. 24, 1966 — Wyoming 28, Florida St. 20
Dec. 31, 1965 — Texas-El Paso 13, Texas Christian 12
Dec. 26, 1964 — Georgia 7, Texas Tech 0
Dec. 31, 1963 — Oregon 21, Southern Methodist 14
Dec. 31, 1962 — West Texas A&M 15, Ohio U. 14
Dec. 30, 1961 — Villanova 17, Wichita St. 9
Dec. 31, 1960 — New Mexico St. 20, Utah St. 13
Dec. 31, 1959 — New Mexico St. 28, North Texas 8
Dec. 31, 1958 — Wyoming 14, Hardin-Simmons 6
Jan. 1, 1958 — Louisville 34, Drake 20
Jan. 1, 1957 — George Washington 13, Texas-El Paso 0
Jan. 2, 1956 — Wyoming 21, Texas Tech 14
Jan. 1, 1955 — Texas-El Paso 47, Florida St. 20
Jan. 1, 1954 — Texas-El Paso 37, Southern Miss. 14
Jan. 1, 1953 — Pacific (Cal.) 26, Southern Miss. 7
Jan. 1, 1952 — Texas Tech 25, Pacific (Cal.) 14
Jan. 1, 1951 — West Texas A&M 14, Cincinnati 13
Jan. 2, 1950 — Texas-El Paso 33, Georgetown 20
Jan. 1, 1949 — West Virginia 21, Texas-El Paso 12
Jan. 1, 1948 — Miami, Ohio 13, Texas Tech 12
Jan. 1, 1947 — Cincinnati 18, Virginia Tech 6
Jan. 1, 1946 — New Mexico 34, Denver 24
Jan. 1, 1945 — Southwestern, Texas 35, U. of Mexico 0
Jan. 1, 1944 — Southwestern, Texas 7, New Mexico 0
Jan. 1, 1943 — Second Air Force 13, Hardin-Simmons 7
Jan. 1, 1942 — Tulsa 6, Texas Tech 0
Jan. 1, 1941 — Case Reserve 26, Arizona St. 13
Jan. 1, 1940 — Arizona St. 0, Catholic 0
Jan. 2, 1939 — Utah 26, New Mexico 0
Jan. 1, 1938 — West Virginia 7, Texas Tech 6
Jan. 1, 1937 — Hardin-Simmons 34, Texas-El Paso 6
Jan. 1, 1936 — Hardin-Simmons 14, New Mexico St. 14
Note: John Hancock Bowl (1989-93).
