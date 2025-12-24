Hawai’i Bowl Winners

Dec. 24, 2025 — Hawaii 35, Cal 31
Dec. 24, 2024 — South Florida 41, San Jose St. 39, 5OT
Dec. 23, 2023 — Coastal Carolina 24, San Jose St. 14
Dec. 24, 2022 — Middle Tennessee 25, San Diego St. 23
Dec. 24, 2021 — Canceled
Dec. 24, 2020 — Canceled
Dec. 24, 2019 — Hawaii 38, BYU 34
Dec. 22, 2018 — Louisiana Tech 31, Hawaii 14
Dec. 24, 2016 — Hawaii 52, Middle Tennessee 35
Dec. 24, 2014 — Rice 30, Fresno St. 6
Dec. 24, 2013 — Oregon St. 38, Boise St. 23
Dec. 24, 2012 — SMU 43, Fresno St. 10
Dec. 24, 2011 — Southern Miss. 24, Nevada 17
Dec. 24, 2010 — Tulsa 62, Hawaii 35
Dec. 24, 2008 — Notre Dame 49, Hawaii 21
Dec. 23, 2007 — East Carolina 41, Boise St. 38
Dec. 24, 2006 — Hawaii 41, Arizona St. 24
Dec. 25, 2004 — Hawaii 59, UAB 40
Dec. 25, 2003 — Hawaii 54, Houston 48, 3OT
Dec. 25, 2002 — Tulane 36, Hawaii 28
