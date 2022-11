NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals G FG FGA Pct PG J.Moody, Michigan 8 18 20 .900 2.25 J.Hoyland, Wyoming 9 19 21 .905…

Field Goals

G FG FGA Pct PG J.Moody, Michigan 8 18 20 .900 2.25 J.Hoyland, Wyoming 9 19 21 .905 2.11 T.Brown, Oklahoma St. 7 14 15 .933 2.00 G.Baechle, UTEP 9 17 18 .944 1.89 C.Dunn, NC State 8 15 15 1.000 1.88 A.McNulty, Buffalo 8 15 17 .882 1.88 H.Mevis, Missouri 8 15 20 .750 1.88 B.Potter, Clemson 8 15 17 .882 1.88 A.Borregales, Miami 8 14 17 .824 1.75 J.Dalmas, Boise St. 8 14 17 .824 1.75 L.Drzewiecki, New Mexico 4 7 9 .778 1.75 C.Howard, Memphis 8 14 14 1.000 1.75 J.Karty, Stanford 8 14 14 1.000 1.75 F.Pinton, Illinois 4 7 7 1.000 1.75 J.Podlesny, Georgia 8 14 16 .875 1.75 C.Boomer, UCF 6 10 10 1.000 1.67 A.Conrad, East Carolina 3 5 7 .714 1.67 B.Auburn, Texas 8 13 18 .722 1.62 B.VonGunten, Ball St. 8 13 17 .765 1.62 E.Mooney, North Texas 9 14 15 .933 1.56 G.Nicholson, Miami (Ohio) 9 14 17 .824 1.56 K.Almendares, Louisiana-Lafayette 4 6 9 .667 1.50 N.Barr-Mira, UCLA 8 12 16 .750 1.50 J.Browning, San Diego St. 8 12 13 .923 1.50 C.Campbell, Indiana 8 12 15 .800 1.50 C.Griffin, Illinois 6 9 13 .692 1.50 C.Legg, West Virginia 8 12 12 1.000 1.50 T.Loop, Arizona 8 12 15 .800 1.50 C.Price, Temple 4 6 7 .857 1.50 A.Raynor, Georgia Southern 8 12 14 .857 1.50 W.Reichard, Alabama 8 12 16 .750 1.50 J.Richardson, N. Illinois 8 12 16 .750 1.50 G.Stewart, Georgia Tech 6 9 9 1.000 1.50 A.Szmyt, Syracuse 8 12 13 .923 1.50 B.Talton, Nevada 4 6 7 .857 1.50 J.Turner, Louisville 8 12 14 .857 1.50 D.Zvada, Arkansas St. 9 13 13 1.000 1.44 W.Bettridge, Virginia 5 7 9 .778 1.40 B.Buce, Troy 8 11 13 .846 1.38 R.Coe, Cincinnati 8 11 15 .733 1.38 J.Gilbert, Iowa St. 8 11 15 .733 1.38 A.Glass, Kent St. 8 11 18 .611 1.38 D.Guajardo, South Alabama 8 11 11 1.000 1.38 P.Henry, Washington 8 11 13 .846 1.38 C.McGrath, Tennessee 8 11 15 .733 1.38 A.Montano, Fresno St. 8 11 16 .688 1.38 D.Stevens, Iowa 8 11 12 .917 1.38 N.Vakos, Ohio 8 11 13 .846 1.38 T.Wolff, Texas Tech 8 11 14 .786 1.38 R.Bond, Texas A&M 6 8 10 .800 1.33 D.Davies, Navy 7 9 13 .692 1.29 C.Ham, Duke 7 9 15 .600 1.29 T.Schive, San Jose St. 7 9 14 .643 1.29 C.Tennant, Kansas St. 7 9 14 .643 1.29 B.Bourgeois, Southern Miss. 8 10 11 .909 1.25 A.Carlson, Auburn 8 10 14 .714 1.25 M.Dapore, Air Force 8 10 11 .909 1.25 M.Dennis, Wake Forest 8 10 11 .909 1.25 B.Grupe, Notre Dame 8 10 13 .769 1.25 J.McAtamney, Rutgers 8 10 14 .714 1.25 C.Rogers, SMU 8 10 12 .833 1.25 C.Ryland, Maryland 8 10 14 .714 1.25 T.Cluckey, Toledo 9 11 13 .846 1.22 B.Narveson, W. Kentucky 9 11 16 .688 1.22 M.Shipley, Hawaii 9 11 13 .846 1.22 N.Perez, Akron 5 6 9 .667 1.20 J.Barnes, Louisiana Tech 8 9 12 .750 1.12 B.Baxa, Houston 8 9 13 .692 1.12 C.Becker, Colorado 8 9 10 .900 1.12 C.Brown, Arizona St. 8 9 11 .818 1.12 C.Carson, Umass 8 9 12 .750 1.12 P.Domschke, W. Michigan 8 9 12 .750 1.12 M.Fineran, Purdue 8 9 13 .692 1.12 Z.Long, Tulsa 8 9 13 .692 1.12 D.Longhetto, California 8 9 14 .643 1.12 D.Lynch, Southern Cal 8 9 13 .692 1.12 M.Ruffolo, Kentucky 8 9 13 .692 1.12 N.Ruggles, Ohio St. 8 9 11 .818 1.12 J.Sackett, UTSA 8 9 13 .692 1.12 B.Sauls, Pittsburgh 8 9 12 .750 1.12 V.Ambrosio, Tulane 3 3 4 .750 1.00 M.Boyle, Colorado St. 6 6 8 .750 1.00 J.Cruz, Mississippi 9 9 10 .900 1.00 C.Gabriel, FIU 7 7 10 .700 1.00 J.Gomez, E. Michigan 9 9 11 .818 1.00 M.Hayes, Georgia St. 8 8 11 .727 1.00 M.Jeter, South Carolina 8 8 8 1.000 1.00 G.Kell, TCU 8 8 8 1.000 1.00 C.Lewis, Oregon 8 8 8 1.000 1.00 C.Little, Arkansas 8 8 10 .800 1.00 L.Pawlak, Toledo 2 2 2 1.000 1.00 T.Pelino, Duke 1 1 1 1.000 1.00 M.Quinn, UAB 8 8 13 .615 1.00 Z.Rankin, Middle Tennessee 8 8 8 1.000 1.00 W.Ross, Virginia Tech 8 8 9 .889 1.00 N.Ruelas, Uconn 9 9 11 .818 1.00 Z.Schmit, Oklahoma 8 8 9 .889 1.00 M.Trickett, Minnesota 8 8 9 .889 1.00 R.Verhoff, Marshall 8 8 12 .667 1.00 M.Suarez, FAU 9 8 12 .667 .89 N.Brown, Liberty 8 7 13 .538 .88 N.Burnette, North Carolina 8 7 9 .778 .88 R.Fitzgerald, Florida St. 8 7 12 .583 .88 D.Janikowski, Washington St. 8 7 9 .778 .88 C.Lytton, Boston College 8 7 13 .538 .88 A.Mihalek, Florida 8 7 11 .636 .88 J.Pinegar, Penn St. 8 7 9 .778 .88 E.Sanchez, Old Dominion 8 7 10 .700 .88 C.Coles, Utah St. 7 6 8 .750 .86 E.Albertson, New Mexico St. 5 4 7 .571 .80 D.Gutierrez, UNLV 8 6 6 1.000 .75 K.Hensley, Coastal Carolina 8 6 9 .667 .75 S.Keller, Texas State 8 6 7 .857 .75 M.Lawler, Bowling Green 8 6 8 .750 .75 J.Noyes, Utah 8 6 8 .750 .75 C.VanSickle, Rice 8 6 6 1.000 .75 J.Mayers, Baylor 7 5 5 1.000 .71 C.Wise, James Madison 7 5 9 .556 .71 J.Oldroyd, BYU 9 6 11 .545 .67 C.Smigel, Akron 6 4 7 .571 .67 T.Bleekrode, Nebraska 8 5 7 .714 .62 J.Bulovas, Vanderbilt 8 5 8 .625 .62 D.Ramos, LSU 8 5 8 .625 .62 A.Sappington, Oregon St. 8 5 7 .714 .62 S.Shrader, South Florida 8 5 8 .625 .62 K.Esnard, Tulane 5 3 6 .500 .60 Q.Maretzki, Army 7 4 5 .800 .57 O.Daffer, East Carolina 9 5 8 .625 .56 A.Blom, Iowa 2 1 3 .333 .50 J.Borcila, Kansas 8 4 7 .571 .50 V.Calvaruso, Wisconsin 2 1 3 .333 .50 B.Farrell, Virginia 8 4 8 .500 .50 E.Hayes, Oregon St. 4 2 5 .400 .50 J.Kelley, Georgia Tech 4 2 6 .333 .50 M.Meeder, Cent. Michigan 6 3 8 .375 .50 B.Raybon, Mississippi St. 8 4 6 .667 .50 P.Stafford, Louisiana-Lafayette 4 2 4 .500 .50 A.Stage, Northwestern 8 4 6 .667 .50 C.Sutherland, Louisiana-Monroe 8 4 5 .800 .50 B.Buchanan, Louisiana Tech 8 3 5 .600 .38 M.Hughes, Appalachian St. 8 3 5 .600 .38 G.Steinkamp, New Mexico 8 3 7 .429 .38 M.Killam, Nevada 9 3 5 .600 .33 J.Smith, BYU 3 1 1 1.000 .33 N.Van Zelst, Wisconsin 6 2 3 .667 .33 J.Zirkel, Georgia 3 1 1 1.000 .33 K.Ramsey, Houston 4 1 1 1.000 .25 T.Zentner, Kansas St. 8 2 2 1.000 .25 B.Money, New Mexico St. 5 1 2 .500 .20 M.Biscardi, Mississippi St. 6 1 2 .500 .17 C.Davis, Texas A&M 8 1 3 .333 .12 L.Laminack, TCU 8 1 2 .500 .12 J.Rolston, Cent. Michigan 8 1 3 .333 .12 M.Shipley, Texas State 8 1 1 1.000 .12 C.Smith, NC State 8 1 2 .500 .12 J.Stone, Michigan St. 8 1 3 .333 .12 A.Zita, Charlotte 9 1 2 .500 .11 O.Aihie, Air Force 3 0 0 .000 .00 J. Allen, Oregon St. 0 0 0 .000 .00 E. Amaya, Colorado 0 0 0 .000 .00 S.Anderson, Maryland 3 0 0 .000 .00 J. Anderson, Purdue 0 0 0 .000 .00 J. Armella, Florida St. 0 0 0 .000 .00 T. Armstrong, TCU 0 0 0 .000 .00 J. Atkins, Houston 0 0 0 .000 .00 H. Baker, Army 0 0 0 .000 .00 T.Barber, TCU 8 0 0 .000 .00 J. Barker, East Carolina 0 0 0 .000 .00 H. Barlow, Memphis 0 0 0 .000 .00 W. Bowles, Utah St. 0 0 0 .000 .00 M. Bradford, UNLV 0 0 0 .000 .00 N. Brady, Army 0 0 0 .000 .00 C.Brazzell, Tulane 2 0 0 .000 .00 S. Briski, Oregon St. 0 0 0 .000 .00 A.Broussard, Rice 7 0 0 .000 .00 R.Brown, Maryland 7 0 0 .000 .00 J.Brown, Penn St. 8 0 0 .000 .00 J. Brown, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 C.Brownholtz, Oregon St. 3 0 0 .000 .00 M. Bugg, Air Force 0 0 0 .000 .00 L.Burks, Army 1 0 0 .000 .00 R.Bush, Baylor 1 0 0 .000 .00 J. Bycznski, Purdue 0 0 0 .000 .00 J. Camden, Cincinnati 0 0 0 .000 .00 A. Carroll, Ball St. 0 0 0 .000 .00 A. Carter, NC State 0 0 0 .000 .00 G. Christian-Lichtenhan, Colorado 0 0 0 .000 .00 M.Clark, Tulane 8 0 0 .000 .00 M. Clipper, Tennessee 0 0 0 .000 .00 B.Coffey, Auburn 2 0 0 .000 .00 K.Coleman, Michigan St. 8 0 0 .000 .00 K. Collins, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 R.Conner, Louisville 4 0 0 .000 .00 N. Cremascoli, N. Illinois 0 0 0 .000 .00 C.Cromartie, SMU 1 0 0 .000 .00 J.Cross, FAU 1 0 0 .000 .00 D.Daniel, FIU 3 0 0 .000 .00 J.Daniels, LSU 8 0 0 .000 .00 D. Davis, Colorado St. 0 0 0 .000 .00 C. Davis, Rutgers 0 0 0 .000 .00 H. Dempsey, Oklahoma St. 0 0 0 .000 .00 T. Denson, Purdue 0 0 0 .000 .00 A.DiCosmo, Stanford 7 0 0 .000 .00 C. Dial-Watson, Georgia Southern 0 0 0 .000 .00 J.Dinkins, Kentucky 1 0 0 .000 .00 B. Duff, Akron 0 0 0 .000 .00 G. Elrod, Marshall 0 0 0 .000 .00 V. Erickson, Missouri 0 0 0 .000 .00 M.Evans, Indiana 1 0 0 .000 .00 M.Folk, Syracuse 1 0 0 .000 .00 M.Ford, Louisville 8 0 0 .000 .00 A.Frias, Kansas St. 1 0 0 .000 .00 S.Frost, Middle Tennessee 1 0 0 .000 .00 D. Giles, FAU 0 0 0 .000 .00 J. Girouard, Washington 0 0 0 .000 .00 B.Gooden, Wake Forest 2 0 0 .000 .00 T. Gray, Colorado 0 0 0 .000 .00 J.Green, Mississippi St. 6 0 0 .000 .00 T. Green, North Carolina 0 0 0 .000 .00 W.Green, Rice 1 0 0 .000 .00 C.Griffin, UCLA 1 0 0 .000 .00 H. Hansen, Florida 0 0 0 .000 .00 M.Hartzog, Nebraska 4 0 0 .000 .00 I. Hawkins, Syracuse 0 0 0 .000 .00 N. Hunter, Michigan St. 0 0 0 .000 .00 K.Hunter, Old Dominion 1 0 0 .000 .00 K. Hurley, UTEP 0 0 0 .000 .00 S.Ika, Baylor 3 0 0 .000 .00 N. Iuferov, Utah St. 0 0 0 .000 .00 Q. Jackson, South Alabama 0 0 0 .000 .00 D.Jamison, Texas 7 0 0 .000 .00 J.Johnson, Texas A&M 1 0 0 .000 .00 A. Jones, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00 N. Jones, Minnesota 0 0 0 .000 .00 R.Kahn, Miami (Ohio) 1 0 0 .000 .00 M. Keels, Utah St. 0 0 0 .000 .00 J. Ketschek, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 D.Keys, Colorado St. 1 0 0 .000 .00 J. Lewis, Minnesota 0 0 0 .000 .00 J. Lindsay, Appalachian St. 0 0 0 .000 .00 L.Mabe, SMU 1 0 0 .000 .00 K.Markham, Arizona St. 3 0 0 .000 .00 T.Martin, Colorado 5 0 0 .000 .00 J.McCormick, Oregon St. 2 0 0 .000 .00 J.McMillan, TCU 3 0 0 .000 .00 T.McMillan, Arizona 8 0 0 .000 .00 D.McMillon, Florida 3 0 0 .000 .00 J.Meredith, Washington St. 2 0 0 .000 .00 G.Michael, Kent St. 2 0 0 .000 .00 J.Minkins, Louisville 7 0 0 .000 .00 J.Monroe, Tulane 6 0 0 .000 .00 H. Morton, Clemson 0 0 0 .000 .00 D. Mosley, NC State 0 0 0 .000 .00 C. Nash, N. Illinois 0 0 0 .000 .00 A. Nichols, Tennessee 0 0 0 .000 .00 D.Nwaogwugwu, Rutgers 1 0 0 .000 .00 I.Pace, Cincinnati 8 0 0 .000 .00 J.Pate, Northwestern 5 0 0 .000 .00 K. Patterson, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 N.Paul, SMU 7 0 0 .000 .00 B.Peleti, New Mexico St. 2 0 0 .000 .00 C. Peters, Tulsa 0 0 0 .000 .00 C. Pettitt, Colorado St. 0 0 0 .000 .00 T.Pittman, Colorado 3 0 0 .000 .00 J.Poole, NC State 2 0 0 .000 .00 M. Powell, Arkansas 0 0 0 .000 .00 B.Ramer, Ohio 1 0 0 .000 .00 K.Reid, Utah 8 0 0 .000 .00 G.Rogers, Memphis 8 0 0 .000 .00 Z.Sanders, Ohio 5 0 0 .000 .00 B.Sanders, Nevada 9 0 0 .000 .00 J. Sargent, Wyoming 0 0 0 .000 .00 C.Shanefelt, Mississippi 1 0 0 .000 .00 D. Scott, TCU 0 0 0 .000 .00 L. Seib, UTEP 0 0 0 .000 .00 P.Singletary, Cincinnati 1 0 0 .000 .00 S. Siva-Tu’u, Washington 0 0 0 .000 .00 J.Skinner, Boise St. 7 0 0 .000 .00 K.Smith, Illinois 6 0 0 .000 .00 J.Springfield, Oklahoma St. 2 0 0 .000 .00 F.Stokes, Cent. Michigan 1 0 0 .000 .00 C. Swinney, Clemson 0 0 0 .000 .00 R. Tabor, North Carolina 0 0 0 .000 .00 T.Taylor, Colorado 5 0 0 .000 .00 W. Taylor, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 N.Thomas, Texas A&M 2 0 0 .000 .00 J. Torres, Fresno St. 0 0 0 .000 .00 F.Tuitele, Washington 2 0 0 .000 .00 L. Vincic, Oregon St. 0 0 0 .000 .00 A. Washburn, NC State 0 0 0 .000 .00 C. Watts, UAB 0 0 0 .000 .00 E.Weatherly, Duke 1 0 0 .000 .00 M. Williams, Utah 0 0 0 .000 .00 M.Williams, Southern Cal 7 0 0 .000 .00 J. Williams, Rice 0 0 0 .000 .00 W.Williams, Baylor 3 0 0 .000 .00 T.Wilson, Texas Tech 8 0 0 .000 .00 N. Woods, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 I.Wright, Buffalo 1 0 0 .000 .00 J. Young, Kentucky 0 0 0 .000 .00

