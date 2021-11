NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg Texas A&M 10 8 258 32.25 SMU 10 26 785 30.19 NC State 10…

Kickoff Returns

G No KRYd Avg Texas A&M 10 8 258 32.25 SMU 10 26 785 30.19 NC State 10 13 391 30.08 Boston College 10 14 406 29.00 Ohio St. 10 17 486 28.59 Oklahoma St. 10 15 425 28.33 Mississippi St. 10 18 494 27.44 California 9 12 325 27.08 Kansas St. 10 22 595 27.05 UCLA 10 16 430 26.88 Stanford 10 21 564 26.86 Alabama 10 16 428 26.75 Colorado 10 18 479 26.61 West Virginia 10 24 636 26.50 Appalachian St. 10 27 715 26.48 San Diego St. 10 25 661 26.44 Ball St. 10 18 469 26.06 Cincinnati 10 19 485 25.53 South Carolina 10 14 357 25.50 South Florida 10 25 634 25.36 TCU 10 27 681 25.22 Clemson 10 18 451 25.06 Toledo 10 26 646 24.85 Kansas 10 17 422 24.82 Utah St. 10 29 716 24.69 New Mexico 10 33 812 24.61 Charlotte 10 26 639 24.58 Auburn 10 20 491 24.55 Tennessee 10 21 507 24.14 Southern Miss. 10 25 603 24.12 Marshall 10 25 595 23.80 Colorado St. 10 13 309 23.77 Iowa 10 23 546 23.74 Oregon 10 21 495 23.57 Notre Dame 10 14 328 23.43 Virginia Tech 10 27 632 23.41 Uconn 10 40 934 23.35 Houston 10 26 604 23.23 Arkansas St. 10 54 1253 23.20 Wake Forest 10 19 440 23.16 Old Dominion 10 23 515 22.39 W. Kentucky 10 23 514 22.35 Navy 9 19 418 22.00 Louisville 10 23 503 21.87 FAU 10 20 437 21.85 Baylor 10 21 458 21.81 Memphis 10 23 499 21.70 Michigan St. 10 18 390 21.67 Nevada 10 26 561 21.58 UTSA 10 7 151 21.57 Rice 10 24 515 21.46 Indiana 10 16 343 21.44 N. Illinois 10 22 471 21.41 Middle Tennessee 10 12 256 21.33 Louisiana Tech 10 23 487 21.17 Florida St. 10 18 381 21.17 Georgia 10 10 210 21.00 Boise St. 10 22 461 20.95 Kent St. 10 39 817 20.95 Arizona St. 10 25 520 20.80 Michigan 10 19 393 20.68 Southern Cal 9 17 350 20.59 Washington 10 19 391 20.58 Georgia Tech 10 30 617 20.57 Duke 10 35 719 20.54 Tulane 10 27 554 20.52 Syracuse 10 29 590 20.34 Buffalo 10 31 630 20.32 Oklahoma 10 7 142 20.29 North Texas 10 20 405 20.25 Temple 10 20 403 20.15 UCF 10 21 421 20.05 Iowa St. 10 13 258 19.85 Akron 10 24 476 19.83 Rutgers 10 27 527 19.52 Arizona 10 20 390 19.50 Louisiana-Lafayette 10 25 487 19.48 East Carolina 10 16 310 19.38 Wyoming 10 11 213 19.36 North Carolina 10 17 329 19.35 Coastal Carolina 10 20 385 19.25 Texas Tech 10 17 326 19.18 Mississippi 10 14 265 18.93 Liberty 10 25 471 18.84 Bowling Green 10 30 565 18.83 Fresno St. 11 21 394 18.76 Pittsburgh 10 14 262 18.71 W. Michigan 10 20 372 18.60 Texas 10 22 409 18.59 Cent. Michigan 10 27 500 18.52 Georgia St. 10 5 92 18.40 Miami (Ohio) 10 16 294 18.38 Hawaii 11 22 404 18.36 Arkansas 10 17 310 18.24 Missouri 10 26 474 18.23 E. Michigan 10 18 328 18.22 FIU 10 28 508 18.14 Louisiana-Monroe 10 14 254 18.14 Texas State 10 33 594 18.00 Ohio 10 40 719 17.98 UNLV 10 21 374 17.81 Miami 10 11 194 17.64 Washington St. 10 17 299 17.59 Maryland 10 23 399 17.35 LSU 10 9 155 17.22 BYU 10 10 172 17.20 New Mexico St. 10 21 361 17.19 South Alabama 10 16 274 17.12 UTEP 10 24 409 17.04 Georgia Southern 10 22 374 17.00 Penn St. 10 13 220 16.92 Florida 10 18 304 16.89 Kentucky 10 15 247 16.47 Umass 10 28 459 16.39 Illinois 10 3 49 16.33 Nebraska 10 9 147 16.33 Troy 10 13 212 16.31 UAB 10 13 211 16.23 San Jose St. 11 25 403 16.12 Oregon St. 10 13 207 15.92 Virginia 10 13 206 15.85 Tulsa 10 20 316 15.80 Minnesota 10 14 216 15.43 Vanderbilt 10 21 324 15.43 Northwestern 10 15 226 15.07 Army 9 10 150 15.00 Wisconsin 10 13 180 13.85 Utah 10 4 54 13.50 Purdue 10 16 193 12.06 Air Force 10 6 68 11.33

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.