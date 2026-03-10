Live Radio
Women’s NCAA Automatic Bids

The Associated Press

March 10, 2026, 11:42 PM

W. Illinois, Ohio Valley

Samford, Southern

UCLA, Big Ten

Duke, Atlantic Coast

Texas, Southeastern

Rhode Island, Atlantic 10

West Virginia, Big 12

South Dakota St., Summit

High Point, Big South

UNLV, Mountain West

Fairfield, Metro Atlantic

UConn, Big East

James Madison, Sun Belt

Jacksonville, Atlantic Sun

Green Bay, Horizon

Gonzaga, West Coast

Colorado St., Mountain West

