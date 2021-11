PREP FOOTBALL= King William 64, Poquoson 30 VHSL Regional Semifinal= Class 1A= Region A= Essex 49, West Point 28 K&Q…

PREP FOOTBALL=

King William 64, Poquoson 30

VHSL Regional Semifinal=

Class 1A=

Region A=

Essex 49, West Point 28

K&Q Central 58, Northumberland 12

Region B=

Buffalo Gap 44, Central of Lunenburg 20

Riverheads def. William Campbell, forfeit

Region C=

Galax 35, George Wythe-Wytheville 17

Parry McCluer 14, Giles 6

Region D=

Holston 42, Grundy 8

Class 2A=

Region A=

Nottoway 34, Amelia County 7

Region B=

Stuarts Draft 33, Clarke County 3

Woodstock Central 29, Strasburg 8

Region C=

Appomattox 56, Radford 28

Glenvar 38, Martinsville 0

Region D=

Ridgeview 26, Central – Wise 20

Class 3A=

Region A=

York 42, Booker T. Washington 32

Region B=

Brentsville 48, James Monroe 28

Meridian High School 40, Goochland 21

Region C=

Brookville 50, Heritage-Lynchburg 21

Liberty Christian 48, Broadway 0

Region D=

Abingdon 42, Bassett 34

Class 4A=

Region A=

King’s Fork High School 34, Deep Creek 7

Warhill 13, Hampton 6

Region B=

Patrick Henry-Ashland 35, Dinwiddie 20

Varina 28, King George 10

Region C=

Broad Run 24, Loudoun County 19

Tuscarora 26, Heritage (Leesburg) 25

Region D=

GW-Danville 40, Western Albemarle 8

Salem 55, Louisa 7

Class 5A=

Region A=

Green Run 27, Indian River 7

Kempsville 15, Salem-Va. Beach 6

Region B=

Maury 42, Menchville 17

Woodside 40, Nansemond River 22

Region C=

Hermitage 24, Midlothian 14

Highland Springs 36, Douglas Freeman 0

Region D=

Mountain View 42, Patrick Henry-Roanoke 12

Stone Bridge 58, Riverbend 3

Class 6A=

Region A=

Manchester 12, Western Branch 7

Oscar Smith 50, James River-Midlothian 0

Region B=

Battlefield 48, Osbourn 13

Freedom (W) 56, Unity Reed 7

Region C=

South County 34, James Robinson 28

West Potomac 31, Lake Braddock 24

Region D=

Centreville 28, Westfield 14

James Madison 48, South Lakes 0

VISAA State Championship=

Division II=

Atlantic Shores Christian 36, North Cross 26

