US-Apple-Books-Top-10

Top Paid Books (US Bestseller List)
1. The Secrets We Hide by Karin Slaughter (William Morrow)
2. Delusional by James O. Born & James Patterson (Little, Brown and Company)
3. The Calamity Club by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
4. Whistler by Ann Patchett (Harper)
5. The True Meaning of Love by Danielle Steel (Random House Publishing Group)
6. Yesteryear: A GMA Book Club Pick by Caro Claire Burke (Knopf Doubleday Publishing Group)
7. Theo of Golden by Allen Levi (Atria Books)
8. Verity by Colleen Hoover (Grand Central Publishing)
9. Red Rising by Pierce Brown (Random House Worlds)
10. Tripwire by Lee Child (Penguin Publishing Group)
Top Paid Audiobooks (US Bestseller List)
1. The Calamity Club: A Novel by Kathryn Stockett (INaudio, LLC)
2. Yesteryear: A GMA Book Club Pick: A Novel (Unabridged) by Caro Claire Burke (Penguin Random House, LLC)
3. The Secrets We Hide by Karin Slaughter (HarperCollins Publishers )
4. Dungeon Crawler Carl: A LitRPG/Gamelit Adventure (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
5. Verity (Unabridged) by Colleen Hoover (Audible)
6. Theo of Golden (Unabridged) by Allen Levi (Simon & Schuster Digital Sales…)
7. Carl’s Doomsday Scenario: Dungeon Crawler Carl, Book 2 (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
8. Mad Mabel by Sally Hepworth (Macmillan Publishing Group, LLC )
9. The Dungeon Anarchist’s Cookbook: Dungeon Crawler Carl, Book 3 (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
10. Whistler by Ann Patchett (HarperCollins Publishers)
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