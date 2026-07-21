US-Apple-Books-Top-10

Top Paid Books (US Bestseller List)
1. Ransom by Daniel Silva (Harper)
2. The Calamity Club by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
3. The Country Road Murders by James Patterson & Mike Lupica (Little, Brown and Company)
4. Whistler by Ann Patchett (Harper)
5. State of Unrest, A First Family Novel by Marie Force (HTJB, Inc.)
6. Yesteryear: A GMA Book Club Pick by Caro Claire Burke (Knopf Doubleday Publishing Group)
7. Theo of Golden by Allen Levi (Atria Books)
8. The Five-Star Weekend by Elin Hilderbrand (Little, Brown and Company)
9. We All Live Here by Jojo Moyes (Penguin Publishing Group)
10. Threshing Day by Rebecca Yarros (Entangled Publishing, LLC)
Top Paid Audiobooks (US Bestseller List)
1. The Calamity Club: A Novel by Kathryn Stockett (INaudio, LLC)
2. Yesteryear: A GMA Book Club Pick: A Novel (Unabridged) by Caro Claire Burke (Penguin Random House, LLC)
3. Dungeon Crawler Carl: A LitRPG/Gamelit Adventure (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
4. Ransom by Daniel Silva (HarperCollins Publishers )
5. It’s Not Her by Mary Kubica (HarperCollins Publishers )
6. Theo of Golden (Unabridged) by Allen Levi (Simon & Schuster Digital Sales…)
7. Cancel Me If You Can (Unabridged) by Dave Portnoy (Simon & Schuster Digital Sales…)
8. Project Hail Mary (Unabridged) by Andy Weir (Audible)
9. The Night We Met by Abby Jimenez (Hachette Audio )
10. Regime Change (Unabridged) by Maggie Haberman (Simon & Schuster Digital Sales…)
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