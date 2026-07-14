US-Apple-Books-Top-10

Top Paid Books (US Bestseller List)
1. Whistler by Ann Patchett (Harper)
2. Love You More by Emily Giffin (Random House Publishing Group)
3. The Calamity Club by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
4. Yesteryear: A GMA Book Club Pick by Caro Claire Burke (Knopf Doubleday Publishing Group)
5. Twisted Road by Christine Feehan (Penguin Publishing Group)
6. Theo of Golden by Allen Levi (Atria Books)
7. Regime Change by Maggie Haberman (Simon & Schuster)
8. Choke Point by Brad Thor (Atria/Emily Bestler Books)
9. The Shampoo Effect: A Read with Jenna Pick by Jenny Jackson (Penguin Publishing Group)
10. The Astral Library by Kate Quinn (William Morrow)
Top Paid Audiobooks (US Bestseller List)
1. The Calamity Club: A Novel by Kathryn Stockett (INaudio, LLC)
2. Cancel Me If You Can (Unabridged) by Dave Portnoy (Simon & Schuster Digital Sales…)
3. Yesteryear: A GMA Book Club Pick: A Novel (Unabridged) by Caro Claire Burke (Penguin Random House, LLC)
4. Regime Change (Unabridged) by Maggie Haberman (Simon & Schuster Digital Sales…)
5. Dungeon Crawler Carl: A LitRPG/Gamelit Adventure (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
6. Project Hail Mary (Unabridged) by Andy Weir (Audible)
7. Theo of Golden (Unabridged) by Allen Levi (Simon & Schuster Digital Sales…)
8. It’s Not Her by Mary Kubica (HarperCollins Publishers )
9. Whistler by Ann Patchett (HarperCollins Publishers )
10. Carl’s Doomsday Scenario: Dungeon Crawler Carl, Book 2 (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
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