US-Apple-Books-Top-10

Top Paid Books (US Bestseller List)
1. Ransom by Daniel Silva (Harper)
2. The Calamity Club by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
3. Whistler by Ann Patchett (Harper)
4. Theo of Golden by Allen Levi (Atria Books)
5. Yesteryear: A GMA Book Club Pick by Caro Claire Burke (Knopf Doubleday Publishing Group)
6. The Country Road Murders by James Patterson & Mike Lupica (Little, Brown and Company)
7. Dune by Frank Herbert (Penguin Publishing Group)
8. The Odyssey by Emily Wilson & Homer (W. W. Norton & Company)
9. 61 Hours by Lee Child (Random House Publishing Group)
10. The Shampoo Effect: A Read with Jenna Pick by Jenny Jackson (Penguin Publishing Group)
Top Paid Audiobooks (US Bestseller List)
1. The Calamity Club: A Novel by Kathryn Stockett (INaudio, LLC)
2. Theo of Golden (Unabridged) by Allen Levi (Simon & Schuster Digital Sales…)
3. Yesteryear: A GMA Book Club Pick: A Novel (Unabridged) by Caro Claire Burke (Penguin Random House, LLC)
4. Dungeon Crawler Carl: A LitRPG/Gamelit Adventure (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
5. The Odyssey by Homer (Penguin Books Limited )
6. Murder Your Employer (Unabridged) by Rupert Holmes (Simon & Schuster Digital Sales…)
7. Ransom by Daniel Silva (HarperCollins Publishers )
8. Project Hail Mary (Unabridged) by Andy Weir (Audible)
9. Carl’s Doomsday Scenario: Dungeon Crawler Carl, Book 2 (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
10. Whistler by Ann Patchett (HarperCollins Publishers)
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