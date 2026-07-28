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US-Apple-Books-Top-10

The Associated Press

July 28, 2026, 12:36 PM

Top Paid Books (US Bestseller List)

1. Ransom by Daniel Silva (Harper)

2. The Calamity Club by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)

3. Whistler by Ann Patchett (Harper)

4. Theo of Golden by Allen Levi (Atria Books)

5. Yesteryear: A GMA Book Club Pick by Caro Claire Burke (Knopf Doubleday Publishing Group)

6. The Country Road Murders by James Patterson & Mike Lupica (Little, Brown and Company)

7. Dune by Frank Herbert (Penguin Publishing Group)

8. The Odyssey by Emily Wilson & Homer (W. W. Norton & Company)

9. 61 Hours by Lee Child (Random House Publishing Group)

10. The Shampoo Effect: A Read with Jenna Pick by Jenny Jackson (Penguin Publishing Group)

Top Paid Audiobooks (US Bestseller List)

1. The Calamity Club: A Novel by Kathryn Stockett (INaudio, LLC)

2. Theo of Golden (Unabridged) by Allen Levi (Simon & Schuster Digital Sales…)

3. Yesteryear: A GMA Book Club Pick: A Novel (Unabridged) by Caro Claire Burke (Penguin Random House, LLC)

4. Dungeon Crawler Carl: A LitRPG/Gamelit Adventure (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)

5. The Odyssey by Homer (Penguin Books Limited )

6. Murder Your Employer (Unabridged) by Rupert Holmes (Simon & Schuster Digital Sales…)

7. Ransom by Daniel Silva (HarperCollins Publishers )

8. Project Hail Mary (Unabridged) by Andy Weir (Audible)

9. Carl’s Doomsday Scenario: Dungeon Crawler Carl, Book 2 (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)

10. Whistler by Ann Patchett (HarperCollins Publishers)

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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