Celebrity birthdays for the week of Nov. 16-22 includes Pete Davidson and Maggie Gyllenhaal

Celebrity birthdays for the week of Nov. 16-22:
Nov. 16: Actor Joanna Pettet (“Knots Landing”) is 83. Actor Steve Railsback is 80. Actor David Leisure (“Empty Nest”) is 75. Actor Miguel Sandoval (“Medium”) is 74. Actor Marg Helgenberger (“CSI”) is 67. Country singer-guitarist Keith Burns of Trick Pony is 62. Jazz singer Diana Krall is 61. Actor Harry Lennix (“The Blacklist”) is 61. Guitarist Dave Kushner of Velvet Revolver is 59. Actor Lisa Bonet is 58. Actor Tammy Lauren (“Wanda at Large,” ″Martial Law”) is 57. Singer Bryan Abrams of Color Me Badd is 56. Actor Martha Plimpton is 55. Actor Michael Irby (“Barry,” “The Unit”) is 53. Actor Missi Pyle (“Harold and Kumar Escape from Guantanamo Bay,” “Dodgeball”) is 53. Actor Maggie Gyllenhaal is 48. Singer Trevor Penick (O-Town) is 46. Actor Kimberly J. Brown (“Halloweentown”) is 41. Singer Siva Kaneswaran of The Wanted is 37. Comedian Pete Davidson (“Saturday Night Live”) is 32. Actor Casey Moss (“Days of Our Lives”) is 32. Actor Noah Gray-Cabey (“Heroes,” ″My Wife and Kids”) is 30.
Nov. 17: Singer-songwriter Bob Gaudio of The Four Seasons is 84. Movie director Martin Scorsese is 83. Actor Lauren Hutton is 82. Actor-director Danny DeVito is 81. “Saturday Night Live” producer Lorne Michaels is 81. Actor Stephen Root (“King of the Hill,” ″NewsRadio”) is 74. Actor Mary Elizabeth Mastrantonio is 67. Actor William Moses is 66. Entertainer RuPaul is 65. Musician Joey Williams of The Blind Boys of Alabama is 63. Actor Dylan Walsh (“Nip/Tuck,” ″Brooklyn Bridge”) is 62. Actor-model Daisy Fuentes is 59. Actor Sophie Marceau (“Braveheart”) is 59. Singer Ronnie DeVoe of New Edition and Bell Biv DeVoe is 58. Keyboardist Ben Wilson of Blues Traveler is 58. Actor David Ramsey (“Arrow,” “Blue Bloods”) is 54. Actor Leslie Bibb (Film’s “Iron Man,” TV’s ″Popular”) is 52. Actor Brandon Call (“Step By Step”) is 49. Country singer Aaron Lines is 48. Actor Rachel McAdams (“Wedding Crashers,” “The Notebook”) is 47. Guitarist Isaac Hanson of Hanson is 45. Actor Justin Cooper (“Liar, Liar”) is 37. Bassist Reid Perry of The Band Perry is 37. Actor-singer Raquel Castro (“Jersey Girl”) is 31.
Nov. 18: Actor Brenda Vaccaro is 86. Actor Linda Evans (“Dynasty”) is 83. Actor Susan Sullivan is 83. Country singer Jacky Ward is 79. Actor Jameson Parker (“Simon and Simon”) is 78. Actor-singer Andrea Marcovicci is 77. Singer Graham Parker is 75. Actor Delroy Lindo (“The Good Fight”) is 73. Comedian Kevin Nealon is 72. Actor Oscar Nunez (“The Office”) is 67. Actor Elizabeth Perkins is 65. Singer Kim Wilde is 65. Actor Tim Guinee (“Iron Man,” “Elementary”) is 63. Guitarist Kirk Hammett of Metallica is 63. Singer Tim DeLaughter of Polyphonic Spree (and Tripping Daisy) is 60. Actor Romany Malco (“A Million Little Things,” “Weeds”) is 57. Actor Owen Wilson is 57. Actor Dan Bakkedahl (“Life in Pieces,” ″The Mindy Project”) is 57. Singer-Broadway composer Duncan Sheik is 56. Actor Mike Epps is 55. Actor Peta Wilson (“La Femme Nikita”) is 55. Actor Chloe Sevigny (“Big Love,” ″Boys Don’t Cry”) is 51. Actor Steven Pasquale (“The Good Wife”) is 49. Rapper Fabolous is 48. Actor-director Nate Parker (“Birth of a Nation”) is 46. Rapper Mike Jones is 45. Actor Mekia Cox (“Secrets and Lies”) is 44. Actor-comedian Nasim Pedrad (“Scream Queens,” ″Saturday Night Live”) is 44. Actor Christina Vidal (TV’s “Grand Hotel”) is 44. Actor Damon Wayans Jr. (“Poppa’s House”) is 43. Singer TJ Osborne of Brothers Osborne is 41. “Project Runway” winner and designer Christian Siriano is 40. Actor Nathan Kress (“iCarly”) is 33.
Nov. 19: Talk show host Dick Cavett is 89. Media mogul Ted Turner is 87. Fashion designer Calvin Klein is 83. Sportscaster Ahmad Rashad is 76. Actor Robert Beltran (“Big Love,” ″Star Trek: Voyager”) is 72. Actor Kathleen Quinlan is 71. Actor Glynnis O’Connor is 70. Journalist Ann Curry is 69. Actor Allison Janney (“Mom,” “The West Wing”) is 66. Drummer Matt Sorum of Velvet Revolver (and Guns N’ Roses) is 65. Actor Meg Ryan is 64. Actor Jodie Foster is 63. Actor Terry Farrell (“Becker”) is 62. Actor Erika Alexander (“Living Single,” “The Cosby Show”) is 56. Drummer Travis McNabb (Better Than Ezra, Sugarland) is 56. Singer Tony Rich is 54. Singer Jason Albert of Heartland is 52. Country singer Billy Currington is 52. Dancer-choreographer Savion Glover is 52. Singer Tamika Scott of Xscape is 50. Rapper Lil’ Mo is 48. Actor Reid Scott (“Veep,” “My Boys”) is 48. Director Barry Jenkins (“Moonlight”) is 46. Guitarist Browan Lollar of St. Paul and the Broken Bones is 43. Actor Adam Driver is 42. Country singer Cam is 41. Rapper Tyga is 36.
Nov. 20: Actor Estelle Parsons (“The Connors,” “Roseanne”) is 98. Comedian Dick Smothers is 87. Singer Norman Greenbaum is 83. Actor Veronica Hamel (“Hill Street Blues”) is 82. Broadcast journalist Judy Woodruff is 79. Musician Joe Walsh is 78. Actor Richard Masur (“One Day at a Time,” “Rhoda”) is 77. Actor Bo Derek is 69. Drummer Jimmy Brown of UB40 is 68. Actor Sean Young is 66. Pianist Jim Brickman is 64. Actor Ming-Na (“Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.,” ″Mulan”) is 62. Rapper Mike D of the Beastie Boys is 60. Rapper Sen Dog of Cypress Hill is 60. Actor Callie Thorne (“Rescue Me,” “Homicide: Life on the Street”) is 56. Actor Sabrina Lloyd (“Numb3rs”) is 55. Actor Joel McHale (“Community”) is 54. Actor Marisa Ryan (“New York Undercover”) is 51. Country singer Dierks Bentley is 50. Actor Joshua Gomez (“Chuck”) is 50. Country singer Josh Turner is 48. Actor Nadine Velazquez (“My Name Is Earl”) is 47. Actor Jacob Pitts (“Sneaky Pete,” “Justified”) is 46. Actor Andrea Riseborough (“National Treasure”) is 44. Actor Jeremy Jordan (“Supergirl”) is 41. Actor Ashley Fink (“Glee”) is 39. Bassist Jared Followill of Kings of Leon is 39. Actor Jaina Lee Ortiz (“Station 19”) is 39. Actor Cody Linley (“Hannah Montana”) is 36. Guitarist Michael Clifford of 5 Seconds of Summer is 30.
Nov. 21: Actor Laurence Luckinbill is 91. Actor Marlo Thomas is 88. Actor Juliet Mills (“Passions,” ″Nanny and the Professor”) is 84. Actor Goldie Hawn is 80. Director Andrew Davis (“The Fugitive,” “Holes”) is 79. Keyboardist Lonnie Jordan of War is 77. Singer Livingston Taylor is 75. Actor-singer Lorna Luft is 74. Actor Cherry Jones (“The Horse Whisperer”) is 69. Bassist Brian Ritchie of Violent Femmes is 65. Contemporary Christian singer Steven Curtis Chapman is 63. Actor Nicollette Sheridan is 62. Singer Bjork is 60. Singer Chauncey Hannibal of BLACKstreet is 57. Bassist Alex James of Blur is 57. TV personality Rib Hillis (“Extreme Makeover: Home Edition”) is 55. Rapper Pretty Lou of Lost Boyz is 54. Football player-turned-TV host Michael Strahan (“Good Morning America,” ″Live With Kelly and Michael”) is 54. Actor Marina de Tavira (“Roma”) is 52. Country singer Kelsi Osborn of SHeDAISY is 51. Actor Jimmi Simpson (“Westworld,” ″It’s Always Sunny in Philadelphia”) is 50. Actor Lindsey Haun (“True Blood,” “Broken Bridges”) is 41. Actor Jena Malone (“Hunger Games” films) is 41. Singer Carly Rae Jepsen is 40. Actor Sam Palladio (“Nashville”) is 39.
Nov. 22: Comedian-director Terry Gilliam (Monty Python) is 85. Actor Tom Conti (“Oppenheimer,” “Reuben, Reuben”) is 84. Guitarist-actor Steven Van Zandt (The E Street Band, “The Sopranos”) is 75. Bassist Tina Weymouth of Talking Heads is 75. Actor Lin Tucci (“Orange Is the New Black”) is 74. Singer Lawrence Gowan of Styx is 69. Actor Richard Kind (“Spin City,” ″Mad About You”) is 69. Actor Jamie Lee Curtis is 67. Singer “Farmer Jason” Ringenberg (Jason and the Scorchers) is 67. Actor Mariel Hemingway is 64. Actor-producer Brian Robbins (“Head of the Class”) is 62. Actor Stephen Geoffreys (“Fright Night”) is 61. Actor Nicholas Rowe (“The Crown”) is 59. Actor Mark Ruffalo is 58. Actor Sidse Babett Knudsen (“Westworld”) is 57. Drummer Chris Fryar of Zac Brown Band is 55. Actor-singer Tyler Hilton (“One Tree Hill”) is 42. Actor Scarlett Johansson is 41. Actor Jamie Campbell Bower (“Twilight” movies) is 37. Actor Alden Ehrenreich (“Solo: A Star Wars Story,” “Hail, Caesar”) is 36. Singer Candice Glover (“American Idol”) is 36. Actor Dacre Montgomery (“Stranger Things”) is 31. Actor Mackenzie Lintz (“Under the Dome”) is 29.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.