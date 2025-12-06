Live Radio
Major League Soccer Champions

The Associated Press

December 6, 2025, 5:25 PM

2025 — Inter Miami CF

2024 — Los Angeles Galaxy

2023 — Columbus Crew

2022 — LAFC

2021 — New York City

2020 — Columbus Crew

2019 — Seattle Sounders

2018 — Atlanta United

2017 — Toronto

2016 — Seattle Sounders

2015 — Portland Timbers

2014 — Los Angeles Galaxy

2013 — Sporting Kansas City

2012 — Los Angeles Galaxy

2011 — Los Angeles Galaxy

2010 — Colorado Rapids

2009 — Real Salt Lake

2008 — Columbus Crew

2007 — Houston Dynamo

2006 — Houston Dynamo

2005 — Los Angeles Galaxy

2004 — D.C. United

2003 — San Jose Earthquakes

2002 — Los Angeles Galaxy

2001 — San Jose Earthquakes

2000 — Kansas City Wizards

1999 — D.C. United

1998 — Chicago Fire

1997 — D.C. United

1996 — D.C. United

