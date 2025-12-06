Major League Soccer Champions

2025 — Inter Miami CF
2024 — Los Angeles Galaxy
2023 — Columbus Crew
2022 — LAFC
2021 — New York City
2020 — Columbus Crew
2019 — Seattle Sounders
2018 — Atlanta United
2017 — Toronto
2016 — Seattle Sounders
2015 — Portland Timbers
2014 — Los Angeles Galaxy
2013 — Sporting Kansas City
2012 — Los Angeles Galaxy
2011 — Los Angeles Galaxy
2010 — Colorado Rapids
2009 — Real Salt Lake
2008 — Columbus Crew
2007 — Houston Dynamo
2006 — Houston Dynamo
2005 — Los Angeles Galaxy
2004 — D.C. United
2003 — San Jose Earthquakes
2002 — Los Angeles Galaxy
2001 — San Jose Earthquakes
2000 — Kansas City Wizards
1999 — D.C. United
1998 — Chicago Fire
1997 — D.C. United
1996 — D.C. United
