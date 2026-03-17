2026 Baltimore Orioles Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:13 PM

March 26 Minnesota, 3:05 p.m.

March 28 Minnesota, 4:05 p.m.

March 29 Minnesota, 1:35 p.m.

March 30 Texas, 6:35 p.m.

March 31 Texas, 6:35 p.m.

April 1 Texas, 12:35 p.m.

April 3 at Pittsburgh, 4:12 p.m.

April 4 at Pittsburgh, 4:05 p.m.

April 5 at Pittsburgh, 1:35 p.m.

April 6 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

April 7 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

April 8 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

April 10 San Francisco, 7:15 p.m.

April 11 San Francisco, 7:15 p.m.

April 12 San Francisco, 1:35 p.m.

April 13 Arizona, 6:35 p.m.

April 14 Arizona, 6:35 p.m.

April 15 Arizona, 12:35 p.m.

April 16 at Cleveland, 6:10 p.m.

April 17 at Cleveland, 6:10 p.m.

April 18 at Cleveland, 6:10 p.m.

April 19 at Cleveland, 1:40 p.m.

April 20 at Kansas City, 7:40 p.m.

April 21 at Kansas City, 7:40 p.m.

April 22 at Kansas City, 2:10 p.m.

April 24 Boston, 7:05 p.m.

April 25 Boston, 4:05 p.m.

April 26 Boston, 1:35 p.m.

April 28 Houston, 6:35 p.m.

April 29 Houston, 6:35 p.m.

April 30 Houston, 12:35 p.m.

May 1 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

May 2 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

May 3 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

May 4 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

May 5 at Miami, 6:40 p.m.

May 6 at Miami, 6:40 p.m.

May 7 at Miami, 6:40 p.m.

May 8 Athletics, 7:05 p.m.

May 9 Athletics, 4:05 p.m.

May 10 Athletics, 1:35 p.m.

May 11 N.Y. Yankees, 6:35 p.m.

May 12 N.Y. Yankees, 6:35 p.m.

May 13 N.Y. Yankees, 6:35 p.m.

May 15 at Washington, 6:45 p.m.

May 16 at Washington, 4:05 p.m.

May 17 at Washington, 1:35 p.m.

May 18 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

May 19 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

May 20 at Tampa Bay, 1:10 p.m.

May 22 Detroit, 7:15 p.m.

May 23 Detroit, 4:05 p.m.

May 24 Detroit, 1:35 p.m.

May 25 Tampa Bay, 1:35 p.m.

May 26 Tampa Bay, 6:35 p.m.

May 27 Tampa Bay, 6:35 p.m.

May 28 Toronto, 6:35 p.m.

May 29 Toronto, 7:05 p.m.

May 30 Toronto, 4:05 p.m.

May 31 Toronto, 12:15 p.m.

June 2 at Boston, 6:45 p.m.

June 3 at Boston, 6:45 p.m.

June 4 at Boston, 1:35 p.m.

June 5 at Toronto, 7:07 p.m.

June 6 at Toronto, 3:07 p.m.

June 7 at Toronto, 1:37 p.m.

June 8 Seattle, 6:35 p.m.

June 9 Seattle, 6:35 p.m.

June 10 Seattle, 6:35 p.m.

June 11 Seattle, 7:05 p.m.

June 12 San Diego, 7:05 p.m.

June 13 San Diego, 4:05 p.m.

June 14 San Diego, 1:35 p.m.

June 16 at Seattle, 9:40 p.m.

June 17 at Seattle, 9:40 p.m.

June 18 at Seattle, 4:10 p.m.

June 19 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

June 20 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

June 21 at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

June 22 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

June 23 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

June 24 at L.A. Angels, 4:07 p.m.

June 26 Washington, 7:05 p.m.

June 27 Washington, 7:05 p.m.

June 28 Washington, 1:35 p.m.

June 29 Chicago White Sox, 6:35 p.m.

June 30 Chicago White Sox, 6:35 p.m.

July 1 Chicago White Sox, 12:35 p.m.

July 3 at Cincinnati, 7:10 p.m.

July 4 at Cincinnati, 7:10 p.m.

July 5 at Cincinnati, 1:00 p.m.

July 7 Chicago Cubs, 6:35 p.m.

July 8 Chicago Cubs, 6:35 p.m.

July 9 Chicago Cubs, 6:35 p.m.

July 10 Kansas City, 7:05 p.m.

July 11 Kansas City, 7:05 p.m.

July 12 Kansas City, 1:35 p.m.

July 17 at Houston, 8:10 p.m.

July 18 at Houston, 4:10 p.m.

July 19 at Houston, 2:10 p.m.

July 20 at Boston, 7:10 p.m.

July 21 at Boston, 7:10 p.m.

July 22 at Boston, 7:10 p.m.

July 24 Atlanta, 7:05 p.m.

July 25 Atlanta, 7:05 p.m.

July 26 Atlanta, 1:35 p.m.

July 27 at Detroit, 6:40 p.m.

July 28 at Detroit, 6:40 p.m.

July 29 at Detroit, 1:10 p.m.

July 31 Philadelphia, 7:05 p.m.

Aug. 1 Philadelphia, 7:05 p.m.

Aug. 2 Philadelphia, 1:35 p.m.

Aug. 4 L.A. Angels, 6:35 p.m.

Aug. 5 L.A. Angels, 6:35 p.m.

Aug. 6 L.A. Angels, 12:35 p.m.

Aug. 7 at Texas, 8:05 p.m.

Aug. 8 at Texas, 7:15 p.m.

Aug. 9 at Texas, 2:35 p.m.

Aug. 10 at Minnesota, 7:40 p.m.

Aug. 11 at Minnesota, 7:40 p.m.

Aug. 12 at Minnesota, 1:40 p.m.

Aug. 14 at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Aug. 15 at Tampa Bay, 6:10 p.m.

Aug. 16 at Tampa Bay, 12:15 p.m.

Aug. 17 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

Aug. 18 N.Y. Yankees, 6:35 p.m.

Aug. 19 N.Y. Yankees, 6:35 p.m.

Aug. 20 N.Y. Yankees, 6:35 p.m.

Aug. 21 Tampa Bay, 7:05 p.m.

Aug. 22 Tampa Bay, 7:05 p.m.

Aug. 23 Tampa Bay, 1:35 p.m.

Aug. 25 at St. Louis, 7:45 p.m.

Aug. 26 at St. Louis, 7:45 p.m.

Aug. 27 at St. Louis, 2:15 p.m.

Aug. 28 at Athletics, 9:40 p.m.

Aug. 29 at Athletics, 10:05 p.m.

Aug. 30 at Athletics, 4:05 p.m.

Aug. 31 at Colorado, 8:40 p.m.

Sept. 1 at Colorado, 8:40 p.m.

Sept. 2 at Colorado, 3:10 p.m.

Sept. 3 Boston, 6:35 p.m.

Sept. 4 Boston, 7:05 p.m.

Sept. 5 Boston, 7:15 p.m.

Sept. 6 Boston, 1:35 p.m.

Sept. 7 Cleveland, 1:35 p.m.

Sept. 8 Cleveland, 6:35 p.m.

Sept. 9 Cleveland, 6:35 p.m.

Sept. 11 at Toronto, 7:07 p.m.

Sept. 12 at Toronto, 3:07 p.m.

Sept. 13 at Toronto, 1:37 p.m.

Sept. 14 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Sept. 15 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Sept. 16 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Sept. 18 Milwaukee, 7:05 p.m.

Sept. 19 Milwaukee, 4:05 p.m.

Sept. 20 Milwaukee, 7:20 p.m.

Sept. 21 Toronto, 6:35 p.m.

Sept. 22 Toronto, 6:35 p.m.

Sept. 23 Toronto, 6:35 p.m.

Sept. 25 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Sept. 26 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Sept. 27 at N.Y. Yankees, 3:20 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

