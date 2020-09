Tour de France Results

Friday 7th Stage A 104 mile ride from Millau to Lavaur 1. Wout Van Aert, Belgium, Jumbo-Visma, 3:32:03. 2. Edvald…

Friday 7th Stage A 104 mile ride from Millau to Lavaur

1. Wout Van Aert, Belgium, Jumbo-Visma, 3:32:03.

2. Edvald Boasson Hagen, Norway, NTT Pro Cycling, same time.

3. Bryan Coquard, France, B&B Hotels-Vital Concept, same time.

4. Christophe Laporte, France, Cofidis, same time.

5. Jasper Stuyven, Belgium, Trek-Segafredo, same time.

6. Clement Venturini, France, AG2R la Mondiale, same time.

7. Hugo Hofstetter, France, Israel Start-Up-Nation, same time.

8. Egan Arley Bernal Gomez, Colombia, Ineos Grenadiers, same time.

9. Adam Yates, Britian, Mitchelton-Scott, same time.

10. Alejandro Valverde, Spain, Movistar Team, same time.

11. Hugo Hofstetter, France, Astana Pro Team, same time.

12. Julian Alaphilippe, France, Deceuninck-Quickstep, same time.

13. Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe, same time.

14. Warren Barguil, France, Team ArkeaSamsic, same time.

15. Mikael Cherel, France, AG2R la Mondiale, same time.

16. Romain Bardet, France, AG2R la Mondiale, same time.

17. Sergio Andres Higuita Garcia, Colombia, EF Pro Cycling, same time.

18. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, same time.

19. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, same time.

20. Guillaume Martin, France, Cofidis, same time.

Overall Standings (7 stages)

1. Adam Yates, Britian, Mitchelton-Scott, 30:36:00.

2. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, :03.

3. Guillaume Martin, France, Cofidis :09.

4. Egan Arley Bernal Gomez, Colombia, Ineos Grenadiers, :13.

5. Tom Dumoulin, Netherlands, Team Jumbo-Visma, :13.

6. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, :13.

7. Romain Bardet, France, AG2R la Mondiale, 0:00:13.

8. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, :13.

9. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, :13.

10. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, :13.

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.