Sports on TV for Wednesday, Aug. 26

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, Aug. 26
CYCLING
8:30 a.m.
NBCSN — UCI: 2026 Vuelta a España, Stage 5
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — Saratoga Live
LITTLE LEAGUE BASEBALL
1 p.m.
ESPN — Little League World Series: Leon, Nicaragua vs. Willemstad, Curaçao, International Bracket, South Williamsport, Pa.
3 p.m.
ESPN — Little League World Series: Henderson, Nev. vs. Davenport, Iowa, United States Bracket, South Williamsport, Pa.
5 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, International Bracket, South Williamsport, Pa.
7 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, United States Bracket, South Williamsport, Pa.
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Tampa Bay at Detroit (1:10 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at Atlanta (7:15 p.m.) OR Milwaukee at N.Y. Mets (7:10 p.m.)
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — Houston at N.Y. Yankees
RUGBY (MEN’S)
5:45 a.m. (Thursday)
FS2 — NRL: Melbourne at Brisbane
SOCCER (MEN’S)
8:30 p.m.
FS1 — Leagues Cup: Toluca FC vs. Austin FC, Quarterfinal, Harrison, N.J.
10:45 p.m.
FS1 — Leagues Cup: Club América vs. Columbus Crew, Quarterfinal, Carson, Calif.
SOCCER (WOMEN’S)
8 p.m.
CBSSN — NWSL: Angel City at North Carolina
TENNIS
11 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: U.S. Open Qualifying, Second Round, New York
1 p.m.
TENNIS CHANNEL — U.S. Open Qualifying 2nd Round; Winston-Salem-ATP & Monterrey-WTA Early Rounds
7 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: U.S. Open Qualifying, Mixed Doubles – Semifinals, New York
9 p.m.
ESPN — ATP/WTA: U.S. Open Qualifying, Mixed Doubles – Championship, New York
WNBA BASKETBALL
10 p.m.
USA — Toronto at Seattle
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