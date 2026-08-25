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Sports on TV for Wednesday, Aug. 26

The Associated Press

August 25, 2026, 10:11 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Aug. 26

CYCLING

8:30 a.m.

NBCSN — UCI: 2026 Vuelta a España, Stage 5

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — Saratoga Live

LITTLE LEAGUE BASEBALL

1 p.m.

ESPN — Little League World Series: Leon, Nicaragua vs. Willemstad, Curaçao, International Bracket, South Williamsport, Pa.

3 p.m.

ESPN — Little League World Series: Henderson, Nev. vs. Davenport, Iowa, United States Bracket, South Williamsport, Pa.

5 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, International Bracket, South Williamsport, Pa.

7 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, United States Bracket, South Williamsport, Pa.

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Tampa Bay at Detroit (1:10 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at Atlanta (7:15 p.m.) OR Milwaukee at N.Y. Mets (7:10 p.m.)

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — Houston at N.Y. Yankees

RUGBY (MEN’S)

5:45 a.m. (Thursday)

FS2 — NRL: Melbourne at Brisbane

SOCCER (MEN’S)

8:30 p.m.

FS1 — Leagues Cup: Toluca FC vs. Austin FC, Quarterfinal, Harrison, N.J.

10:45 p.m.

FS1 — Leagues Cup: Club América vs. Columbus Crew, Quarterfinal, Carson, Calif.

SOCCER (WOMEN’S)

8 p.m.

CBSSN — NWSL: Angel City at North Carolina

TENNIS

11 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: U.S. Open Qualifying, Second Round, New York

1 p.m.

TENNIS CHANNEL — U.S. Open Qualifying 2nd Round; Winston-Salem-ATP & Monterrey-WTA Early Rounds

7 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: U.S. Open Qualifying, Mixed Doubles – Semifinals, New York

9 p.m.

ESPN — ATP/WTA: U.S. Open Qualifying, Mixed Doubles – Championship, New York

WNBA BASKETBALL

10 p.m.

USA — Toronto at Seattle

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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