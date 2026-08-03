Sports on TV for Tuesday, Aug. 4

(All times Eastern) Schedule subject to change and/or blackouts Tuesday, Aug. 4 LITTLE LEAGUE SOFTBALL 10 a.m. ESPN2 — Little…

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Aug. 4

LITTLE LEAGUE SOFTBALL

10 a.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 9 – Purple Bracket, Greenville, N.C.

1 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 10 – Orange Bracket, Greenville, N.C.

4 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 11 – Orange Bracket, Greenville, N.C.

7 p.m.

ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 12 – Purple Bracket, Greenville, N.C.

MLB BASEBALL

8 p.m.

TBS — L.A. Dodgers at Chicago Cubs (8:05 p.m.)

TRUTV — L.A. Dodgers at Chicago Cubs (8:05 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

6:20 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship: Costa Rica vs. Haiti, Quarterfinal, Puebla, Mexico

7:30 p.m.

FS1 — Leagues Cup Group Stage: FC Pachuca at FC Cincinnati, Group A

9:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship: U.S. vs. Guatemala, Quarterfinal, Puebla, Mexico

10 p.m.

FS1 — Leagues Cup Group Stage: Tigres UANL at Real Salt Lake, Group A

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Canada-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 2nd Round

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