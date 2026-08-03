Sports on TV for Tuesday, Aug. 4

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, Aug. 4
LITTLE LEAGUE SOFTBALL
10 a.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 9 – Purple Bracket, Greenville, N.C.
1 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 10 – Orange Bracket, Greenville, N.C.
4 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 11 – Orange Bracket, Greenville, N.C.
7 p.m.
ESPN2 — Little League Softball World Series: TBD, Game 12 – Purple Bracket, Greenville, N.C.
MLB BASEBALL
8 p.m.
TBS — L.A. Dodgers at Chicago Cubs (8:05 p.m.)
TRUTV — L.A. Dodgers at Chicago Cubs (8:05 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
6:20 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship: Costa Rica vs. Haiti, Quarterfinal, Puebla, Mexico
7:30 p.m.
FS1 — Leagues Cup Group Stage: FC Pachuca at FC Cincinnati, Group A
9:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship: U.S. vs. Guatemala, Quarterfinal, Puebla, Mexico
10 p.m.
FS1 — Leagues Cup Group Stage: Tigres UANL at Real Salt Lake, Group A
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Canada-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 2nd Round
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