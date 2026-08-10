Sports on TV for Tuesday, Aug. 11

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, Aug. 11
LITTLE LEAGUE BASEBALL
11 a.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Mid-Atlantic Region Semifinal, Bristol, Conn.
1 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Great Lakes Region Semifinal, Whitestown, Ind.
3 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Southeast Region Championship, Warner Robins, Ga.
5 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Northwest Region Semifinal, San Bernardino, Calif.
7 p.m.
ESPN2 — Little League World Series: TBD, Southwest Region Championship, Waco, Texas
9:30 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, West Region Semifinal, San Bernardino, Calif.
MILB BASEBALL
7:30 p.m.
MLBN — Triple-A: Iowa vs. St. Paul, Dyersville, Iowa
MLB BASEBALL
7 p.m.
TBS — Seattle at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)
TRUTV — Seattle at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)
10:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Kansas City at L.A. Dodgers (joined in progress) (10:10 p.m.) OR Tampa Bay at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
7 p.m.
FS2 — Canadian Championship: FC Supra du Québec at Atletico Ottawa, Quarterfinal – Leg 2
8 p.m.
FS1 — Leagues Cup Group Stage: Atlas at Cincinnati, Group A
TENNIS
6 p.m.
TENNIS CHANNEL — Canada-ATP/WTA – Live; ATP/WTA Quarterfinals
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPN — New York at Indiana
10 p.m.
NBATV — Phoenix at Los Angeles
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.