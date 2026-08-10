Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Tuesday, Aug. 11

The Associated Press

August 10, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Aug. 11

LITTLE LEAGUE BASEBALL

11 a.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Mid-Atlantic Region Semifinal, Bristol, Conn.

1 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Great Lakes Region Semifinal, Whitestown, Ind.

3 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Southeast Region Championship, Warner Robins, Ga.

5 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Northwest Region Semifinal, San Bernardino, Calif.

7 p.m.

ESPN2 — Little League World Series: TBD, Southwest Region Championship, Waco, Texas

9:30 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, West Region Semifinal, San Bernardino, Calif.

MILB BASEBALL

7:30 p.m.

MLBN — Triple-A: Iowa vs. St. Paul, Dyersville, Iowa

MLB BASEBALL

7 p.m.

TBS — Seattle at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)

TRUTV — Seattle at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)

10:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Kansas City at L.A. Dodgers (joined in progress) (10:10 p.m.) OR Tampa Bay at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

7 p.m.

FS2 — Canadian Championship: FC Supra du Québec at Atletico Ottawa, Quarterfinal – Leg 2

8 p.m.

FS1 — Leagues Cup Group Stage: Atlas at Cincinnati, Group A

TENNIS

6 p.m.

TENNIS CHANNEL — Canada-ATP/WTA – Live; ATP/WTA Quarterfinals

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ESPN — New York at Indiana

10 p.m.

NBATV — Phoenix at Los Angeles

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up