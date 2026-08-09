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Sports on TV for Monday, Aug. 10

The Associated Press

August 9, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Aug. 10

LITTLE LEAGUE BASEBALL

9 a.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, New England Region Semifinal, Bristol, Conn.

11 a.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Southeast Region Semifinal, Warner Robins, Ga.

1 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Metro Region Semifinal, Bristol, Conn.

3 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Southwest Region Semifinal, Waco, Texas

5 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Mid-Atlantic Region Elimination Game, Bristol, Conn.

7 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Great Lakes Region Semifinal, Whitestown, Ind.

9 p.m.

ESPN — Little League World Series: TBD, Mountain Region Elimination Game, San Bernardino, Calif.

MLB BASEBALL

7:30 p.m.

FS1 — Philadelphia at St. Louis (7:45 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Kansas City at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR Colorado at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.)

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited All-Star Cup: Team Ricketts vs. Team Garcia, Rosemont, Ill.

TENNIS

6 p.m.

TENNIS CHANNEL — Canada-ATP/WTA – Live; ATP/WTA Quarterfinals

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

NBCSN — Toronto at Atlanta

PEACOCK — Toronto at Atlanta

10 p.m.

USA — Chicago at Seattle

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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