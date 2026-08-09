Sports on TV for Monday, Aug. 10

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Aug. 10
LITTLE LEAGUE BASEBALL
9 a.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, New England Region Semifinal, Bristol, Conn.
11 a.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Southeast Region Semifinal, Warner Robins, Ga.
1 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Metro Region Semifinal, Bristol, Conn.
3 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Southwest Region Semifinal, Waco, Texas
5 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Mid-Atlantic Region Elimination Game, Bristol, Conn.
7 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Great Lakes Region Semifinal, Whitestown, Ind.
9 p.m.
ESPN — Little League World Series: TBD, Mountain Region Elimination Game, San Bernardino, Calif.
MLB BASEBALL
7:30 p.m.
FS1 — Philadelphia at St. Louis (7:45 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Kansas City at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR Colorado at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.)
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited All-Star Cup: Team Ricketts vs. Team Garcia, Rosemont, Ill.
TENNIS
6 p.m.
TENNIS CHANNEL — Canada-ATP/WTA – Live; ATP/WTA Quarterfinals
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
NBCSN — Toronto at Atlanta
PEACOCK — Toronto at Atlanta
10 p.m.
USA — Chicago at Seattle
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