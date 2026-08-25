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Sports Betting Line

The Associated Press

August 25, 2026, 11:44 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BUFFALO (35½) Pittsburgh
at LAS VEGAS (37½) San Francisco
New England (35½) at CLEVELAND
at LA CHARGERS (38½) LA Rams

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BALTIMORE 3 (34½) Washington
Houston (36½) at CAROLINA
Atlanta 3 (36½) at MIAMI
Tampa Bay (35½) at JACKSONVILLE
NY Giants 3 (37½) at NY JETS
at DALLAS (38½) New Orleans
Arizona (37½) at GREEN BAY
at PHILADELPHIA (36½) Cincinnati
at KANSAS CITY (36½) Seattle
at DENVER (39½) Minnesota

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANAPOLIS (36) Detroit
at TENNESSEE 3 (36½) Chicago

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (53½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (46½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (48½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (53½) New Mexico State
at UNLV (56½) Memphis

MLB

Wednesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT OFF Tampa Bay OFF
Cleveland -144 at LA ANGELS +127
at N.Y YANKEES OFF Houston OFF
at TORONTO OFF Kansas City OFF
at CHICAGO WHITE SOX OFF Texas OFF
at ATHLETICS OFF Minnesota OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Chicago Cubs -111 at ARIZONA -103
Cincinnati -109 at SAN FRANCISCO -104
at SAN DIEGO -121 Pittsburgh +107
at WASHINGTON OFF Colorado OFF
at N.Y METS OFF Milwaukee OFF
at ATLANTA OFF LA Dodgers OFF

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Philadelphia -110 at SEATTLE -104
at MIAMI OFF Boston OFF
at ST. LOUIS OFF Baltimore OFF

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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