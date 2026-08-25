NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at BUFFALO 1½ 2½ (35½) Pittsburgh at LAS VEGAS 2½ 1½ (37½) San…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BUFFALO
|1½
|2½
|(35½)
|Pittsburgh
|at LAS VEGAS
|2½
|1½
|(37½)
|San Francisco
|New England
|1½
|2½
|(35½)
|at CLEVELAND
|at LA CHARGERS
|3½
|4½
|(38½)
|LA Rams
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BALTIMORE
|2½
|3
|(34½)
|Washington
|Houston
|1½
|2½
|(36½)
|at CAROLINA
|Atlanta
|3
|4½
|(36½)
|at MIAMI
|Tampa Bay
|1½
|1½
|(35½)
|at JACKSONVILLE
|NY Giants
|2½
|3
|(37½)
|at NY JETS
|at DALLAS
|3½
|1½
|(38½)
|New Orleans
|Arizona
|1½
|2½
|(37½)
|at GREEN BAY
|at PHILADELPHIA
|2½
|2½
|(36½)
|Cincinnati
|at KANSAS CITY
|1½
|1½
|(36½)
|Seattle
|at DENVER
|4½
|6½
|(39½)
|Minnesota
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANAPOLIS
|1½
|3½
|(36)
|Detroit
|at TENNESSEE
|1½
|3
|(36½)
|Chicago
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(60½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(53½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|6½
|(46½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|9½
|(52½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|3½
|(48½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(53½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|5½
|(56½)
|Memphis
MLB
Wednesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DETROIT
|OFF
|Tampa Bay
|OFF
|Cleveland
|-144
|at LA ANGELS
|+127
|at N.Y YANKEES
|OFF
|Houston
|OFF
|at TORONTO
|OFF
|Kansas City
|OFF
|at CHICAGO WHITE SOX
|OFF
|Texas
|OFF
|at ATHLETICS
|OFF
|Minnesota
|OFF
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Chicago Cubs
|-111
|at ARIZONA
|-103
|Cincinnati
|-109
|at SAN FRANCISCO
|-104
|at SAN DIEGO
|-121
|Pittsburgh
|+107
|at WASHINGTON
|OFF
|Colorado
|OFF
|at N.Y METS
|OFF
|Milwaukee
|OFF
|at ATLANTA
|OFF
|LA Dodgers
|OFF
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Philadelphia
|-110
|at SEATTLE
|-104
|at MIAMI
|OFF
|Boston
|OFF
|at ST. LOUIS
|OFF
|Baltimore
|OFF
Consensus odds provided by Sportradar
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