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Sports Betting Line

The Associated Press

August 12, 2026, 4:41 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at CINCINNATI (38½) Detroit
Green Bay (39½) at PITTSBURGH
Indianapolis (37½) at NEW ENGLAND
at LAS VEGAS (41½) Arizona
at HOUSTON (36½) LA Chargers
Tennessee (39½) at SAN FRANCISCO

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami 3 (36½) at WASHINGTON
at NY JETS 6 (35½) Tampa Bay
Denver 6 (40½) at ATLANTA

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (41½) at NY GIANTS
at BUFFALO (37½) Carolina
Cleveland (39½) at CHICAGO
at NEW ORLEANS (35½) Jacksonville
at KANSAS CITY (36½) LA Rams
Philadelphia (36½) at BALTIMORE
at SEATTLE (39½) Dallas

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (53½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE 7 (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (49½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Cleveland -119 at DETROIT -103
at N.Y YANKEES -153 Seattle +123
Boston -163 at TORONTO +133
at LA ANGELS OFF Texas OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Pittsburgh -131 at MIAMI +107
Chicago Cubs -139 at WASHINGTON +115
at LA DODGERS -139 Milwaukee +113

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO WHITE SOX -138 Cincinnati +113
Philadelphia -113 at MINNESOTA -109

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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